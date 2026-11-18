وأفادت شركة استشارات الطاقة "كورنول إنسايت" بأنه من المتوقع أن يرتفع الحد الأقصى للأسعار الذي حدده مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني (أوفجيم) –الذي يحدد المبلغ الذي يمكن للموردين تحصيله من الأسر لكل وحدة من الطاقة- إلى 26 بالمئة ليصل إلى نحو 2166 جنيه إسترليني سنويا للأسرة المتوسطة.

وهذا من شأنه أن يرفع الحد الأقصى للأسعار لأعلى مستوياته منذ أبريل 2023 إلى جانب زيادة أخرى متوقعة في أبريل من العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وتهدد القفزة في تكاليف الطاقة بالقضاء على أي متنفس أوجده رئيس الوزراء البريطانى أندى بيرنام الذي ساعدت إجراءاته المبكرة الخاصة بتكلفة المعيشة في تحسين المزاج العام والتي اشتملت على خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة.

وذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك في ميزانية أكتوبر، حيث أعلنت عن دعم جديد يشمل دفع مئة جنيه إسترليني لملايين الأسر رغم أن الوضع السيء للمالية العامة سوف يجعل من الصعب تقديم المزيد من المساعدة.

ولطالما كانت تقديرات "كورنوال إنسايت" متقاربة تاريخيا من البيانات النهائية لـ"أوفجيم" التي من المتوقع صدورها في وقت لاحق من الشهر الجاري.