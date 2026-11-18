وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الأربعاء، بارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 3.6 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي، بعد أن كانت قد سجلت 3.5 بالمئة في سبتمبر الماضي، لتسجل بذلك رابع زيادة متتالية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ" نيوز.

وجاءت الزيادة متماشية مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وتراجع الجنيه الإسترليني بقدر ضئيل بعد صدور بيانات التضخم، حيث انخفض بنسبة 0.2 بالمئة خلال اليوم لتصل قيمته إلى 1.3182 دولار أمريكي،حيث قلّص المتداولون من توقعاتهم بشأن قيام "بنك إنجلترا" برفع أسعار الفائدة مجددا.

وتمنح أرقام التضخم - التي جاءت أقل بقليل من توقعات "بنك إنجلترا" بتسجيل ارتفاع أكبر يصل إلى 3.7 بالمئة - المسؤولين نوعا من الاطمئنان بأن صدمة أسعار الطاقة العالمية لم تصل بعد إلى قطاعات أخرى من سلة الاستهلاك.