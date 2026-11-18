وارتفع سهم إنفيديا بأكثر من 4 بالمئة في التعاملات الممتدة بعد إغلاق جلسة الثلاثاء، عقب إعلان النتائج.

وبحسب بيانات "إل إس إي جي" (LSEG)، جاءت نتائج الشركة على النحو التالي:

ربحية السهم المعدلة: 2.68 دولار، مقابل توقعات عند 2.48 دولار.

الإيرادات: 115.84 مليار دولار، مقابل توقعات عند 109.10 مليار دولار.

وقالت إنفيديا إن إيراداتها تجاوزت مثلي مستواها المسجل قبل عام، عندما بلغت 57 مليار دولار، في مؤشر على استمرار قوة نشاط مراكز البيانات، الذي يمثل النشاط الأساسي للشركة.

وتتوقع الشركة أن ترتفع إيرادات الربع الحالي بنحو 90 بالمئة، لتصل إلى قرابة 130 مليار دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 125.1 مليار دولار، وفقاً لبيانات "إل إس إي جي".

كريس تتولى قيادة إنفيديا وسط أزمة رحيل هوانغ

اعتادت المديرة المالية السابقة لإنفيديا، كوليت كريس، التعامل مع مستثمري "وول ستريت"، لكن مهمتها هذه المرة مختلفة، إذ تتولى حالياً منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، ما يضع على عاتقها مسؤوليات تتجاوز الإعلان عن النتائج المالية.

وفي بداية المؤتمر المخصص لمناقشة النتائج، قال رئيس مجلس إدارة إنفيديا هارفي جونز إن المجلس لا يعتزم إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي.

وتواجه أعمال إنفيديا في الصين أحد أبرز مصادر الضغوط، في أعقاب تقارير عن علاقة مزعومة بين هوانغ وسيدة أعمال يُشتبه في أنها تعمل جاسوسة لصالح الصين. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، الاثنين، تعديلاً من شأنه منع تأجير رقائق إنفيديا للشركات الصينية، ما يهدد إيرادات الشركة في هذا السوق.

وفي تعليقها على التوقعات، تمسكت إنفيديا بموقفها السابق بشأن الصين، قائلة للمستثمرين: "لا نفترض تحقيق أي إيرادات من أعمال الحوسبة في مراكز البيانات من الصين ضمن توقعاتنا".

وكان أحد أبرز الأسئلة التي شغلت المستثمرين قبل إعلان النتائج يتعلق بإمكانية تخلي إنفيديا عن توقعاتها السابقة بتحقيق نمو نسبته 70 بالمئة خلال السنة المالية المنتهية في يناير 2028.

لكن كريس رفعت توقعات الشركة، وقالت إنها تتوقع الآن تحقيق نمو بنسبة 75 بالمئة.

وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة، وصفت كريس سير العمل داخل إنفيديا بأنه "يسير كالمعتاد"، مضيفة أن فريق القيادة أظهر خلال الأسبوع الماضي دعماً قوياً لجهود الشركة وموظفيها حول العالم.

وقالت: "تذكروا أننا نمتلك أفضل الكفاءات التقنية على مستوى العالم، إلى جانب خارطة طريق متطورة تمتد لسنوات. وأعتقد أن ذلك أمر مهم من منظور الأعمال".

وفي أول مقابلة لها منذ رحيل هوانغ المفاجئ، قالت كريس لشبكة "CNBC الأميركية"، الثلاثاء، إن "أهم ما نراه هو نمو الطلب في السوق".

وأضافت أن الشركة تتوقع تحقيق نمو بنسبة 75 بالمئة خلال السنة المالية 2028، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 70 بالمئة.

وقالت كريس: "كل ما نحتاج إليه من رقائق، ومن تقنيات التغليف المتقدم، أو من الذاكرة، كل ذلك يتوافر ويتكامل. ولذلك كنا واثقين جداً من قدرتنا على تحديد هدف نمو بنسبة 75 بالمئة على أساس سنوي خلال السنة المالية 2028".

وتولت كريس منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة الأسبوع الماضي، بعد أن شغلت منصب المديرة المالية لإنفيديا لمدة 13 عاماً. وسبق لها العمل في مناصب مالية لدى شركات سيسكو ومايكروسوفت وتكساس إنسترومنتس.

وقال رئيس مجلس الإدارة هارفي جونز إن المجلس بدأ عملية البحث عن رئيس تنفيذي دائم، وكلف شركة "هايدريك آند ستراغلز" المتخصصة في البحث عن القيادات التنفيذية بقيادة هذه العملية.

وأكد جونز أن المجلس لا يدرس إعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، رغم أن الأخير قال في بيان، الثلاثاء، إنه منفتح على العودة، فيما اقترب عدد الموقعين على عريضة إلكترونية تطالب بإعادته من 200 ألف شخص.

كريس: عملاء إنفيديا لم يغادروا

أكدت كريس أن شركات الحوسبة السحابية العملاقة وغيرها من عملاء إنفيديا لا تعتزم التخلي عن الشركة.

وقالت لكرامر: "إن الحديث عن حدوث أي تغيير فيما يتعلق بأي فئة من عملائنا ليس صحيحاً على الإطلاق"، مضيفة أن "العملاء مستمرون في التعامل معنا".

أسهم شركات الحوسبة السحابية المتخصصة ترتفع

ارتفعت أسهم شركات الحوسبة السحابية المتخصصة في توفير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال التداولات الممتدة، بعدما عززت نتائج إنفيديا الثقة في استمرار الاستثمار في هذا القطاع.

وصعدت أسهم شركات "كور ويف" و"نيبيوس" و"آيرين" بنسب تراوحت بين 8 و10 بالمئة.

وجاء هذا الارتفاع رغم تقارير أشارت إلى أن إنفيديا تدرس تقليص اتفاقيات الدعم والضمانات التي قدمتها وساعدت في تعزيز نمو هذا القطاع.

وخلال مؤتمر إعلان النتائج، قالت كريس إن الشركة ستقيّم بدقة الاستثمارات والالتزامات والضمانات المستقبلية، مؤكدة أن إنفيديا ستواصل اتباع نهج منضبط في تخصيص رأس المال.

وارتفع سهم إنفيديا بنحو 4 بالمئة في التداولات الممتدة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير خلال الشهر الماضي، بعدما تعرض لهبوط حاد الأسبوع الماضي إثر ظهور تقارير عن علاقات مزعومة تربط هوانغ بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي يُشتبه في أنها جاسوسة صينية.

وقال جين مونستر، الشريك الإداري في شركة "ديب ووتر لإدارة الأصول"، إن على المستثمرين التركيز على آفاق أعمال إنفيديا، بالتزامن مع بحث مجلس الإدارة عن رئيس تنفيذي دائم.

وأضاف مونستر لشبكة "سي إن بي سي" في برنامج "فاست موني": "الأعمال الحالية والتوقعات المستقبلية قوية للغاية، وهذا يمنح الشركة الوقت الكافي لتحديد هوية الشخص الذي سيتولى القيادة بعد ذلك".

وتابع: "ينبغي للمستثمرين التراجع خطوة والنظر إلى الصورة الأكبر".

وأشار مونستر إلى أن أعمال إنفيديا في آسيا لن تختفي بالكامل في ظل التغيرات المرتبطة بالأمن والتوترات الجيوسياسية، لكنه توقع أن تؤثر هذه الضغوط في نمو الشركة خلال العام المقبل.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد اتخذت، الاثنين، إجراءات لإغلاق ثغرة كانت تسمح للشركات الصينية باستئجار قدرات حوسبة تعتمد على رقائق إنفيديا، على أن تكون هذه القدرات موجودة في دول أخرى.