وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في بيان رسمي بمناسبة ذكرى الافتتاح، إن إحصاءات الملاحة سجلت منذ تدشين القناة عبور قرابة 1.5 مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية وصلت إلى 35.8 مليار طن، نقلت نحو 28.9 مليار طن من البضائع بين الشرق والغرب.

وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس المكانة الاستراتيجية للقناة كشريان رئيسي لحركة التجارة الدولية، مشيرة إلى أنها تظل واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي لدعم الاحتياطي النقدي والخزانة العامة في مصر.

قفزة في الإيرادات رغم الخسائر الإقليمية

وتُظهر أحدث بيانات الهيئة زخم التعافي في الأداء المالي؛ إذ سجلت إيرادات القناة الشهر الماضي قفزة بنسبة 94 بالمئة على أساس سنوي، محققةً 724 مليون دولار، ليرتفع بذلك إجمالي إيرادات القناة منذ بداية العام الجاري 2026 إلى 6.6 مليار دولار.

وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية بعد فترة من الضغوط الشديدة؛ حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أشار خلال فعاليات "منتدى مصر 2026" الشهر الماضي، إلى أن بلاده تكبدت خسائر تراكمية بلغت نحو 20 مليار دولار في إيرادات القناة جراء الاضطرابات الإقليمية المتلاحقة، بدءاً من حرب غزة وصولاً إلى الحرب الإيرانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن حركة عبور السفن تشهد تحسناً تدريجياً.