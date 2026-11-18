وخلال مشاركته في مؤتمر "سيليكون فالي والعالم" الذي تنظمه منصة "سيمافور"، قال بيزوس: "إذا لم تعيدوا جينسن هوانغ، فأنا لن أوظف شخصاً من خارج الشركة".

وأضاف أن الخيار الأفضل في مثل هذه الحالات هو الاعتماد على الكفاءات الداخلية التي تمتلك فهماً عميقاً لثقافة الشركة وأعمالها، مؤكداً أن فرص نجاح الرؤساء التنفيذيين القادمين من خارج المؤسسة في الشركات الكبرى والمعقدة "ضئيلة للغاية".

وأوضح: "أعتقد أن الرؤساء التنفيذيين القادمين من الخارج في الشركات المعقدة فرص نجاحهم تتضاءل إلى حد كبير، ولذلك أعتبر هذا الخيار الملاذ الأخير".

تجربة أمازون نموذجاً

واستشهد بيزوس بتجربة أمازون في انتقال القيادة عام 2021، عندما سلم إدارة الشركة إلى آندي جاسي بعد أكثر من 25 عاماً قضاها على رأس عملاق التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية الذي أسسه عام 1994.

وقال إن عملية انتقال السلطة في أمازون كانت نتيجة تخطيط طويل ومدروس، مضيفاً: "لم يكن هناك انتقال قيادة أكثر تخطيطاً من ذلك".

ورغم تخليه عن منصب الرئيس التنفيذي، لا يزال بيزوس يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في أمازون، بينما يكرس جزءاً أكبر من وقته لشركة الفضاء بلو أوريجين وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بروميثيوس التي شارك في تأسيسها ويتولى فيها منصب الرئيس التنفيذي المشارك.

هل يعود هوانغ؟

وعندما سُئل عن إمكانية عودة جينسن هوانغ إلى قيادة إنفيديا، تجنب بيزوس إبداء موقف واضح.

وقال: "لا أعرف ما يكفي من التفاصيل للحكم على الأمر".

لكنه أشاد بالدور الذي لعبه هوانغ في بناء الشركة وتحويلها إلى إحدى أهم شركات التكنولوجيا في العالم، مضيفاً: "ما أستطيع قوله بالتأكيد هو أن جينسن شخصية استثنائية أسست وبنت شركة استثنائية بقدر كبير من العمل الجاد والرؤية المستقبلية، وهو يستحق الكثير من التقدير والاحترام مهما كانت الظروف".

وتأتي تصريحات بيزوس في وقت تواجه فيه إنفيديا مرحلة انتقالية حساسة بعد استقالة هوانغ، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الإدارة بشأن القيادة المقبلة للشركة التي تعد أحد أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.