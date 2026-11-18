ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن موسيلم قوله في خطاب من المقرر أن يلقيه في الأرجنتين إن مجلس الاحتياط قد يحتاج إلى زيادة سعر الفائدة بنحو نقطة مئوية بحلول الربيع لكي تكون الفائدة الحقيقية متوافقة مع معدل التضخم.

وأضاف موسيلم "قد يحتاج الاقتصاد إلى زيادة الفائدة عدة مرات قبل ربيع 2027 لتحقيق استقرار الأسعار في الوقت المناسب".

يذكر أن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط وافقت في اجتماعها الأخير الشهر الماضي على تثبيت سعر الفائدة بعد زيادته في سبتمبر الماضي لأول مرة منذ 3 سنوات، مفضلة الانتظار لتقييم حالة الاقتصاد.

ومنذ ذلك الوقت ألمح مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى اتفاق واسع بينهم على الحاجة لزيادات جديدة للفائدة، لكنهم اختلفوا حول وتيرة هذه الزيادات.

وفي وقت سابق قال موسيلم إن أسعار الفائدة مازالت متساهلة وخطر التضخم "مازال يشير إلى استمرار معدل التضخم فوق المستوى المستهدف".

وقال موسيلم أمس إنه وفقا للسيناريو الأرجح هو استمرار التضخم أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الاتحادي وهو 2% على مدى الـ 18 شهرا المقبلة ، إذا لم يتم زيادة أسعار الفائدة الرئيسية.

يذكر أن عضوية موسيلم في مجلس الاحتياط الفيدرالي لا تعطيه حق التصويت على قرارات السياسة النقدية حتى 2028، لكن قد يكون له حق التصويت خلال العام المقبل إذا ظل منصب رئيس مجلس أتلانتا الفيدرالي شاغرا.