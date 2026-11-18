وقال الدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البرية"، إن الأصول الحالية تشكل أساساً راسخاً لاستدامة النمو، مشيراً إلى مواصلة الاستثمار في تطويرها وتعزيز كفاءتها لضمان تحقيق أقصى إمكاناتها خلال العقود المقبلة، مؤكداً أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير مرافق شمال شرق باب تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مرونة العمليات وكفاءتها وجاهزيتها للمستقبل، بما يسهم في دعم أهداف أدنوك الإنتاجية على المدى الطويل.

وأكد أهمية الشراكة مع "مانسمان للطاقة" في توظيف الخبرات الوطنية لدعم ريادة دولة الإمارات في قطاع الطاقة، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، وتحقيق قيمة مستدامة من خلال برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني.

من جانبه، قال المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "مانسمان للطاقة"، إن التطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع الطاقة في الدولة يتطلب الاستثمار في تعظيم كفاءة الأصول القائمة وتحسين أدائها، إلى جانب تنفيذ المشاريع الجديدة.

وأوضح أن مشاريع تطوير المرافق القائمة تؤدي دوراً محورياً في دعم هذه الأولويات، من خلال تمكين المشغلين من تحسين منشآتهم ومواكبة متطلبات الإنتاج المتغيرة، مؤكداً اعتزاز الشركة بالمساهمة في هذه الجهود من خلال قدراتها في مجالي الهندسة وتنفيذ المشاريع.

وأضاف أن الشركة، بصفتها إماراتية، تفخر بالمساهمة في تحقيق طموحات الدولة في قطاع الطاقة، عبر تنفيذ مشاريع تجمع بين الخبرة التقنية والفهم العميق لمتطلبات الصناعة المحلية، مشدداً على التزامها بمواصلة تعزيز القدرات الهندسية الوطنية وتقديم حلول هندسية فعّالة تدعم النمو طويل الأمد لقطاع الطاقة في الدولة وتعزز تنافسيته.

وتعد "مانسمان للطاقة"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، شركة إماراتية متخصصة في أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء وتكامل التقنيات، وتواصل تعزيز إسهامها في تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة في الدولة، مستندة إلى خبراتها وسجلها في تنفيذ مشاريع تطوير المرافق القائمة لصالح شركات مجموعة أدنوك، بما يدعم كفاءة الأصول القائمة ويعزز القدرات الوطنية في القطاع.