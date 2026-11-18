وبحسب إفصاح قدمته أنثروبيك، أمس الثلاثاء، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، من المتوقع أن تمتلك أمازون نحو 15 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة القائمة بعد الاكتتاب العام والطرح الخاص المصاحب له، مقابل نحو 14 بالمئة لشركة "ألفابت"، الشركة الأم لغوغل.

وتشمل حصة غوغل 135.1 مليون سهم غير مصوّت وافقت على شرائها مقابل نحو 10 مليارات دولار، ضمن عملية طرح خاص تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 26 مليار دولار، يجري ترتيبها بالتزامن مع الاكتتاب العام.

وتسعى أنثروبيك، إلى جانب مؤسسيها، إلى جمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار من الاكتتاب العام. ومع إضافة الطرح الخاص، قد تصبح العملية أكبر طرح أولي للأسهم في التاريخ، متجاوزة الصفقة الأساسية لشركة "سبيس إكس" البالغة 75 مليار دولار في يونيو، وفقاً للمقارنة الواردة في التقرير.

شبكة من "الصفقات الدائرية" والتشابك المالي

وتكشف هذه الأرقام عن مدى التشابك بين أنثروبيك وكبرى شركات التكنولوجيا. إذ أشارت الشركة في إفصاحها إلى أن أمازون وغوغل ومايكروسوفت تؤدي في الوقت نفسه أدوار المستثمرين والعملاء وشركاء التوزيع والمنافسين.

وفي هذا السياق، تُظهر بيانات وكالة "بلومبرغ نيوز" (حتى 29 أكتوبر 2026) أن "أنثروبيك" — البالغ تقييمها 965 مليار دولار وفق البيانات — تقف في قلب شبكة معقدة من "الصفقات الدائرية"؛ حيث تشتري قدرات الحوسبة والخدمات السحابية والأجهزة من شركات تمتلك حصصاً فيها أو مدعومة من مستثمريها أنفسهم.

وتتوزع هذه الروابط المتداخلة بين الاستثمار المباشر وتوريد الخدمات والأجهزة مع عمالقة التكنولوجيا، وفي مقدمتهم "إنفيديا" (قيمتها السوقية 5.2 تريليون دولار)، و"مايكروسوفت" (قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار)، و"غوغل" (قيمتها السوقية 3.9 تريليون دولار)، و"أمازون" (قيمتها السوقية 2.7 تريليون دولار)، فضلاً عن ارتباطات استثمارية وخدمية ضمن المنظومة مع "سبيس إكس" (قيمتها السوقية 2 تريليون دولار)، واعتمادها على موردي الرقائق والبنية التحتية مثل "برودكوم" (قيمتها السوقية 1.6 تريليون دولار)، و"إيه إم دي" ( قيمتها السوقية 867 مليار دولار)، و"مارفيل"، و"إن سكيل".

ويستطيع عملاء شركات الحوسبة السحابية الثلاث الكبرى (أمازون وغوغل ومايكروسوفت) الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي "كلود" (Claude) التابعة لأنثروبيك عبر حساباتهم السحابية القائمة، حيث تتولى تلك الشركات تحصيل المدفوعات من العملاء، والاحتفاظ برسوم مقابل خدماتها، ثم تحويل بقية الإيرادات إلى أنثروبيك؛ وهو نشاط شكّل نحو 44 بالمئة من إيرادات الشركة الناشئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بحسب الإفصاح.

تفاصيل حصص غوغل وأمازون

وبعد الاكتتاب العام، ستمتلك غوغل نحو 1.79 مليار سهم، بما يعادل 32 بالمئة من الأسهم غير المصوّتة في الشركة المطورة لروبوت الدردشة "كلود"، وفقاً للإفصاح.

أما أمازون، فستمتلك نحو 1.92 مليار سهم غير مصوّت، أو ما يعادل 34 بالمئة من أسهم الفئة "N". وقد ترتفع حصتها إلى 24 بالمئة من إجمالي أسهم أنثروبيك القائمة إذا تخلت عن سقف الملكية وحوّلت جميع السندات القائمة القابلة للتحويل إلى أسهم.

لكن الاتفاق ينص على أن أمازون لن تحوّل هذه السندات إلا إذا لم تؤدِّ العملية إلى تجاوز حصتها الإجمالية 12 بالمئة، كما وافقت الشركة على عدم التنازل عن سقف الملكية.

إقبال قوي على الاكتتاب

وكان الاكتتاب العام لأنثروبيك قد جذب طلبات تقارب سبعة أضعاف عدد الأسهم المطروحة، بحسب تقرير سابق لوكالة بلومبرغ. وأبلغ مصرفيون مستثمرين محتملين بأن الشركة ستمنح الأولوية للمساهمين الحاليين، ما يعني أن بعض المستثمرين قد يحصلون على حصص أقل مما كانوا يتوقعون.

ومن المقرر تسعير أسهم الاكتتاب الأربعاء 18 نوفمبر، على أن يبدأ تداولها في اليوم التالي، وفقاً لشروط الصفقة التي اطلعت عليها بلومبرغ.

ويتولى "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" قيادة عملية الاكتتاب، بمشاركة 20 بنكاً آخر، ومن المتوقع إدراج الأسهم في سوق "ناسداك غلوبال سيليكت" تحت الرمز ANT.