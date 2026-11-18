وقال شي خلال افتتاح أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنجن في جنوب الصين "علينا أن نبني شراكات للابتكار العلمي والتكنولوجي، وأن نعمق التعاون في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأن ندفع التحوّل نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون".

وأضاف "من خلال تحويل مكامن قوتنا في الابتكار إلى محرّكات للنمو، يمكننا توفير زخم قوي للنمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز الازدهار في أنحاء المنطقة".

في الوقت نفسه، دعا شي إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار، حاثّا على "تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة".

ولفت إلى أن الصين تسعى إلى "توفير بيئة أكثر استقرارا وقابلة للتنبؤ وأكثر فائدة للشركات العالمية"، مؤكدا أن بلاده ستواصل توسيع الانفتاح في قطاعَي التصنيع والخدمات.

وتابع "بدءا من خفض الرسوم الجمركية وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق واستكشاف الأطر التنظيمية ومعايير الإدارة، ستواصل الصين تنفيذ إصلاحات عميقة".

وتخيّم التوترات التجارية على العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما أحدث ترامب اضطرابا في النظام التجاري العالمي عبر فرض رسوم جمركية على عدد من الدول، فيما ردت الصين برسوم مضادة وهددت بتقييد بعض صادراتها الاستراتيجية.

وكان ترامب وشي توصلا خلال قمة أبيك في كوريا الجنوبية العام الماضي إلى هدنة في الحرب التجارية بين البلدين، تنتهي مفاعيلها في يناير المقبل.

كذلك، أعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تشديد القيود على تصدير أشباه الموصلات المتطورة المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الصين، واضعة إجراءاتها في إطار تعزيز الأمن القومي.