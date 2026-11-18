ويكشف التقرير أن 63 بالمئة من المستثمرين في الإمارات يمتلكون الذهب بأحد أشكاله، وهي نسبة تتجاوز بفارق واضح الاستثمارات والمدخرات الأخرى، بما فيها حسابات الادخار التي يمتلكها 39 بالمئة من المستثمرين، والعملات المشفرة بنسبة 33 بالمئة، والعقارات بنسبة 26 بالمئة، والأسهم بنسبة 23 بالمئة.

ويبدو أن الإقبال على الذهب مرشح للاستمرار، إذ أبدى 71 بالمئة من المشاركين في الدراسة استعدادهم للنظر في الاستثمار فيه خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وتكشف النتائج عن تفاوت لافت في أنماط امتلاك الذهب بين شرائح المستثمرين، إذ ترتفع نسبة امتلاك الذهب بين النساء إلى 76 بالمئة، مقارنة بـ58 بالمئة لدى الرجال، فيما سجل المقيمون الآسيويون أعلى معدلات الامتلاك بين مختلف الجنسيات، بنسبة 67 بالمئة

ولا تزال المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية الأشكال الأكثر شيوعاً لامتلاك الذهب، حيث يمتلك 27 بالمئة من المستثمرين مجوهرات من الذهب الخالص، بينما يستثمر 24 بالمئة في السبائك أو العملات الذهبية.

وفي المقابل، بدأت أدوات الاستثمار الحديثة في الذهب تتسع، حيث يمتلك 15 بالمئة من المستثمرين الذهب الرقمي، ويستثمر 11 بالمئة عبر خطط تراكم الذهب، فيما يمتلك 10 بالمئة استثمارات في صناديق الذهب المتداولة.

وعلى الرغم من أن المنتجات الرقمية لا تزال أقل انتشاراً من أشكال الذهب التقليدية، فإن المستثمرين فيها يتجهون إلى الاستثمار بوتيرة أكثر انتظاماً، فمن بين المستثمرين الذين دخلوا السوق مؤخراً، يستثمر 59 بالمئة من مشتري الذهب الرقمي و57 بالمئة من المستثمرين في صناديق الذهب المتداولة مرة واحدة شهرياً على الأقل، مقارنة بـ28 بالمئة من مستثمري السبائك والعملات الذهبية و23 بالمئة من مستثمري المجوهرات.

ووفق التقرير تتنوع الأسباب التي تدفع المستثمرين نحو الذهب، إلا أن توقعات الأسعار تأتي في مقدمتها، فقد وضع 42 بالمئة من المستثمرين الذين اشتروا الذهب مؤخراً توقعاتهم بشأن الأسعار ضمن أهم ثلاثة أسباب دفعتهم إلى الشراء، فيما أشار 36 بالمئة إلى سهولة شراء الذهب وبيعه من أي مكان.

وقالت ليزا فاينيو، رئيسة السياسات والشؤون الخارجية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الذهب العالمي، إن الذهب يشكل عنصراً مهماً في المشهد الاستثماري في دولة الإمارات، وتوضح نتائج دراستنا أن المستثمرين باتوا يتعاملون معه بطرق وأشكال متنوعة، فالذهب المادي لا يزال يشكل الركيزة الأساسية للامتلاك، في الوقت الذي تتيح فيه المنتجات الرقمية فرصاً للاستثمار بوتيرة أكثر انتظاماً وتوسع نطاق الوصول إلى الذهب.

وأضافت: شدة الإقبال على الذهب لا تعني غياب التحديات، فالمستثمرون يبحثون عن فهم أوضح لآليات عمل منتجات الذهب المختلفة، وكيفية شرائها وبيعها، إلى جانب التكاليف والاعتبارات العملية المرتبطة بكل منها، وهذا يفتح أمام القطاع فرصة حقيقية لتعزيز وعي المستثمرين بالدور الاستراتيجي الذي يمكن أن يلعبه الذهب ضمن محافظهم الاستثمارية.