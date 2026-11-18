وأشار تقرير للمحللين إلى أن الانقطاع الواسع الذي أصاب خدمات مايكروسوفت أوتلوك الأسبوع الماضي، إلى جانب توقف الرحلات الجوية على مستوى الولايات المتحدة بسبب أعطال في أنظمة إدارة الطيران، فضلاً عن انتشار منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن سيناريوهات أزمات محتملة، دفع العديد من المستهلكين إلى شراء كميات إضافية من السلع الأساسية ومستلزمات الطوارئ.

وعلى خلفية هذا الطلب المتزايد، رفعت ميزوهو السعر المستهدف لسهم كوستكو إلى 1150 دولاراً من 1100 دولار سابقاً، مشيرة إلى أن موجة الشراء بدأت في الأسبوع الأخير من أكتوبر واستمرت خلال نوفمبر.

نفاد المولدات الكهربائية

ووفقاً للمحللين، كانت المولدات الكهربائية من بين أبرز المنتجات التي شهدت طلباً استثنائياً.

فحتى يوم الأحد، نفدت مخزونات 21 مولداً كهربائياً من أصل 26 طرازاً معروضاً عبر موقع الشركة الإلكتروني، بما في ذلك نموذج من شركة كوهلر (Kohler) يبلغ سعره نحو 7 آلاف دولار.

ويتوقع محللو ميزوهو أن يؤدي تخزين المواد الغذائية والسلع المنزلية، إلى جانب مشتريات موسم العطلات، إلى دعم مبيعات الشركة خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع الطلب على السلع الأساسية

من جانبه، قال المدير المالي لشركة كوستكو، غاري ميلرشيب، إن الشركة لاحظت في أواخر أكتوبر زيادة ملحوظة في الطلب على عدد من المنتجات، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وأوضح أن السلع التي شهدت ارتفاعاً في المبيعات شملت:

الأرز

الأغذية المعلبة

المياه

المنتجات الورقية

المولدات الكهربائية

البطاريات

مستلزمات الطوارئ المشابهة

وأضاف أن هذا السلوك الاستهلاكي يبدو مرتبطاً بالمخاوف التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة.

شركات أخرى قد تستفيد

ويرى محللو ميزوهو أن كوستكو ليست المستفيد الوحيد من هذه الظاهرة. فشركات التجزئة الكبرى مثل وولمارت وذراعها للمتاجر الضخمة سامز كلوب (Sam's Club) قد تستفيد أيضاً من زيادة مشتريات المواد الغذائية والسلع المخزنة.

كما يمكن أن تحقق شركتا هوم ديبوت ولوز (Lowe's) مكاسب من ارتفاع الطلب على معدات الطوارئ والمولدات الكهربائية، فيما قد تستفيد شركة تراكتور سبلاي (Tractor Supply) من تنامي الطلب على بعض منتجاتها، بما في ذلك الذخائر المخصصة للأسواق الريفية.

أداء قوي للسهم

وارتفع سهم كوستكو بنحو 29 بالمئة منذ بداية العام، متفوقاً بشكل واضح على أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي سجل مكاسب تقارب 8 بالمئة خلال الفترة نفسها.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة نتائجها الفصلية في 10 ديسمبر المقبل قبل افتتاح جلسة التداول، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت موجة الشراء الحالية ستنعكس بشكل ملموس على الإيرادات والأرباح.