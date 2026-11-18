وأعلنت الشركة، ومقرها نيويورك، أن لقاحها "غاليبيبتيمات-إس" خفّض خطر الوفاة بنسبة 41 بالمئة، مقارنة بأفضل علاج متاح لمرضى ابيضاض الدم النقوي الحاد (Myeloid Leukemia)، وفقاً لبيانات الشركة التي نقلتها "بلومبرغ".

وبلغ متوسط البقاء الإجمالي على قيد الحياة لدى المرضى الذين تلقوا اللقاح 24 شهراً، مقابل أقل من 15 شهراً لمن خضعوا لعلاجات أخرى، بحسب المصدر نفسه.

وارتفع سهم "سيلاس" 156 بالمئة في تداولات الثلاثاء، في أكبر مكسب يومي له منذ عام 2020، وفق "بلومبرغ".

لكن الزخم لم يستمر طويلاً. فبعد إغلاق السوق، أعلنت الشركة طرح أسهم بقيمة 150 مليون دولار عبر "جيه بي مورغان تشيس" و"تي دي كوين"، بحسب "بلومبرغ". وتراجع السهم 12 بالمئة في التداولات الممتدة بعد الإعلان، وفقاً للوكالة.

وتعزز هذه النتائج الأدلة المتنامية على إمكانات لقاحات السرطان، بعد بيانات واعدة من "موديرنا" و"ميرك" بشأن لقاح مخصص لعلاج سرطان الجلد (الميلانوما)، بحسب "بلومبرغ".

وقال المحلل في "أليانس غلوبال بارتنرز" جيمس مولوي، في مذكرة إلى العملاء نقلتها الوكالة، إن النتائج الإيجابية للقاح، المعروف أيضاً باسم "جي بي إس"، قد تفتح الباب أمام خيار علاجي جديد للمرضى.

وأضاف مولوي، بحسب "بلومبرغ"، أن هذه البيانات "تمثل نتائج استثنائية في مرض صعب العلاج"، وأن اللقاح قد يصبح المعيار العلاجي المعتمد إذا حصل على الموافقة.

ولم يكن جميع المستثمرين يراهنون على النجاح. فقد بلغت نسبة المراكز المكشوفة 29 بالمئة من أسهم الشركة المتاحة للتداول الحر، ما يعكس رهانات على هبوط السهم، وفقاً لبيانات شركة "إس 3 بارتنرز" التي أوردتها "بلومبرغ".

ويتكون اللقاح الجاهز للاستخدام من ببتيدات اصطناعية تحفّز الاستجابة المناعية ضد بروتين "دبليو تي 1"، الموجود في الغالبية العظمى من حالات ابيضاض الدم النقوي الحاد، بحسب بيان لمركز "ميموريال سلون كيترينغ" للسرطان. وقد طوّر باحثون في المركز اللقاح، ومنحوا "سيلاس" ترخيصاً باستخدامه عام 2014، وفق البيان نفسه.