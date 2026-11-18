وعند النظر إلى السنوات الثلاثين الماضية، احتلت ألمانيا المرتبة 34 من بين 174 دولة. أما بالنسبة لعام 2025 وحده، فجاء ترتيب ألمانيا أفضل، إذ احتلت المرتبة 48.

وقالت فيرا كونتسل، المشاركة في إعداد الدراسة: "تتسبب موجات الحر في أكبر عدد من الوفيات في ألمانيا، بينما تتسبب العواصف والفيضانات والكوارث الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه في أكبر الأضرار المادية... إجمالا، فقد أكثر من 33 ألف شخص في ألمانيا حياتهم بسبب الظواهر الجوية المتطرفة خلال الفترة من 1996 إلى 2025، وبلغت الأضرار المادية 133 مليار دولار (120 مليار يورو)، بعد احتساب التضخم". ولا تشمل هذه الأرقام الأضرار الاقتصادية غير المباشرة الناجمة عن تلك الظواهر.

ويرصد المؤشر أعداد الوفيات والمتضررين والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الحر والجفاف والفيضانات، سواء بالأرقام المطلقة أو مقارنة بعدد السكان أو حجم النشاط الاقتصادي في كل دولة.

ورغم أنه لا يمكن تحديد نسبة الأضرار التي تعود إلى تغير المناخ، فإن هناك اتفاقا واسعا على أن تغير المناخ يزيد من تواتر الظواهر الجوية المتطرفة وشدتها.

وأسفرت الظواهر الجوية المتطرفة خلال الفترة من 1996 إلى 2025 عن أكثر من 900 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، وتسببت في خسائر مالية بلغت 4.7 تريليون دولار بعد احتساب التضخم، كما تضرر نحو 5.5 مليار شخص، بينهم من فقدوا منازلهم أو اضطروا إلى مغادرة مناطقهم.

وكانت الدول الأقل إسهاما في أزمة المناخ هي الأكثر تضررا منها. وتصدرت دولة دومينيكا الواقعة في منطقة الكاريبي وميانمار وهندوراس قائمة الدول الأكثر تضررا في التحليل طويل الأجل، بعدما تعرضت بعض هذه الدول لعواصف مدمرة عدة مرات.

ووفقا للدراسة، تكبدت دومينيكا أضرارا جراء إعصار عام 2017 بلغت نحو ثلاثة أمثال ناتجها المحلي الإجمالي السنوي، أي ما يعادل 1.9 مليار دولار.

وقالت ليزا شولتهايس، المشاركة في إعداد الدراسة: "يتعين على المتسببين الرئيسيين في أزمة المناخ أن يقدموا في النهاية مساهمتهم العادلة في تمويل التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار".

كما جاءت دول بالاتحاد الأوروبي، هي إيطاليا وفرنسا واليونان وإسبانيا، ضمن الدول العشرين الأكثر تضررا نسبيا.

وقالت منظمة "جيرمان ووتش" إنه من المتوقع أن تتقدم هذه الدول أكثر في ترتيب المؤشر المقبل، في ضوء موجات الحر الشديدة وحرائق الغابات والفيضانات التي شهدتها أوروبا خلال العام الجاري.

وأشار معدو الدراسة إلى وجود مشكلات في جمع البيانات، من بينها التوزيع غير المتكافئ لمحطات الأرصاد الجوية، التي تعد مصدرا للبيانات عالية الجودة، على مستوى العالم. كما تركز الأبحاث المتعلقة بتداعيات تغير المناخ في الغالب على الدول الغنية، رغم أن الدول الفقيرة هي الأكثر تضررا.

وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحديدا، لم تسجل إحدى قواعد البيانات ذات الصلة سوى عدد قليل جدا من موجات الحر.

وحاول معدو المؤشر تعويض هذه الفجوات في البيانات من خلال ربط النتائج بمستوى التنمية في كل دولة. وأشارت منظمة "جيرمان ووتش" إلى أن حجم الأضرار التي تتعرض لها دول ما يعرف بالجنوب العالمي ربما يكون أكبر مما يظهره المؤشر.