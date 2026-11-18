ويأتي الحادث ضمن سلسلة من الأعطال التقنية التي شهدتها مؤسسات أميركية كبرى خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي أثار تساؤلات متزايدة بشأن موثوقية البنية التحتية الرقمية واعتماد المؤسسات على الأنظمة التقنية المعقدة.

اضطرابات واسعة داخل الشركة

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة، قولها إن الخلل التقني قد أدى إلى توقف عدد من الأنظمة الداخلية الأساسية في آبل، من بينها بوابة الموظفين AppleWeb، ونظام تسجيل الدخول الداخلي AppleConnect، إضافة إلى خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) المستخدمة من قبل الموظفين العاملين عن بُعد.

كما واجه العاملون صعوبات في تنزيل نسخ البرمجيات الداخلية والوصول إلى التقويمات الخاصة بالشركة وحجز قاعات الاجتماعات.

ووصل تأثير العطل إلى موقع الشركة المخصص لمراقبة الانقطاعات التقنية، ما صعّب متابعة حجم المشكلة بشكل لحظي.

وأفادت المصادر بأن العديد من الموظفين فقدوا القدرة على الوصول إلى الأنظمة التي تتطلب بيانات اعتماد آبل لساعات عدة، وهو ما أثر على سير الأعمال داخل الشركة.

تأثير مباشر على المتاجر والعملاء

ولم تقتصر التداعيات على الموظفين، إذ امتدت إلى متاجر آبل حول العالم، حيث تأثرت عمليات البيع وخدمات الصيانة والدعم الفني المقدمة للعملاء.

كما طالت المشكلات عدداً من الخدمات الاستهلاكية، بما في ذلك الوصول إلى خدمة iCloud وإمكانية الاشتراك في خدمة AppleCare مباشرة عبر الأجهزة.

وأظهرت صفحة حالة الخدمات التابعة للشركة تأثر خدمات أخرى موجهة للمدارس والشركات.

آبل: المشكلة ليست هجوماً إلكترونياً

وقالت الشركة في بيان إن العديد من الأنظمة عادت إلى العمل بعد معالجة آثار التحديث الداخلي الذي تسبب في الانقطاع.

وأضافت: "نعمل على إعادة الأنظمة المتبقية إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن".

وأكدت آبل أن الحادث لا يرتبط بأي هجوم إلكتروني، بل نتج عن مشكلة تقنية مرتبطة بتحديث داخلي.

سلسلة أعطال تضرب مؤسسات أميركية

ويأتي عطل آبل بعد أيام من انقطاع واسع في خدمات مايكروسوفت، تسبب في تعطيل أدوات رئيسية مثل Outlook وTeams ومساعد الذكاء الاصطناعي Copilot.

كما شهدت الولايات المتحدة الجمعة الماضية توقفاً مؤقتاً للرحلات الجوية لأكثر من أربع ساعات بعد أعطال أثرت على أنظمة إدارة الحركة الجوية التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية.

وفي القطاع المالي، أعلن بنك جي بي مورغان تشيس هذا الأسبوع تعرضه لمشكلة تقنية أثرت على بعض الخدمات، بينما أفادت تقارير بتعرض شبكة اتصالات داخلية سرية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية لانقطاع مماثل.

ويرى مراقبون أن تكرار هذه الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الشركات والمؤسسات الكبرى في إدارة بنى تحتية رقمية معقدة تعتمد عليها عملياتها اليومية بشكل كامل، وفقا لوكالة بلومبرغ نيوز.