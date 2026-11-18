وأكدت المصادر أن مصرفيين في خمسة بنوك تدرس الصفقة قالوا إنه جرت مناقشات داخلية بشأن الانسحاب من القرض أو عدم الاشتراك في تمويله في ظل المخاوف من احتمال أن تكون صفقة الرقائق مخالفة للقواعد الأميركية لتصدير الرقائق المتقدمة.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن شركة الحوسبة السحابية الجديدة أولاني كلاود الموجود مقرها في سنغافورة، بدأت مؤخرا دعوة البنوك للمشاركة في تمويل القرض الذي سيمول شراء وحدات معالجة الرسوم (جي.بي.يو) المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لصالح مركز بيانات في ماليزيا.

لكن الولايات المتحدة أعلنت أمس عن قاعدة جديدة تلزم الشركات المشغلة لمراكز البيانات في دول منها سنغافورة وماليزيا بالحصول على ترخيص لشراء الرقائق الإلكترونية المتقدمة.

تستهدف الخطوة الأميركية الحد من قدرة الصين على الوصول إلى أحدث الرقائق الأميركية المحظور تصديرها إليها، عبر استخدام مراكز بيانات موجودة في دول أخرى وتستخدم هذه الرقائق.

ويظهر تعليق العمل على القرض الطريقة التي باغتت بها خطوة الإدارة الأميركية العديد من الشركات في آسيا. ففي مختلف أنحاء المنطقة، سارعت مؤسسات التمويل أمس الثلاثاء إلى تقييم تداعيات اللوائح الأميركية الجديدة على مليارات الدولارات من القروض قيد الإعداد، وكذلك على الصفقات التي تم إبرامها بالفعل.

وفي معرض رده على استفسارات حول تعليق القرض، قال متحدث باسم شركة أولاني "لقد خصصنا وقتا طويلا للعمل مع شركائنا في القطاع المصرفي وغيرهم من الشركاء؛ لتقييم وتوقع المخاطر التنظيمية المتعلقة بالتمويل في ضوء هذا القرار (الأميركي) الجديد".