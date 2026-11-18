وقالت المصادر إن الشركة قد تطرح الشريحة الأولى بقيمة 4 مليارات يورو خلال أيام، مشيرة إلى أن بنك غولدمان ساكس غروب وشركة أبولو غلوبال مانجمنت ستديران الطرح المتوقع.

وقالت المصادر إن سبيس إكس تجمع تمويلات بقيمة 40 مليار دولار باستخدام نوع من الاقتراض يستهدف عدم زيادة الديون المدرجة على ميزانية الشركة التي تعمل في مجالات صواريخ الفضاء والأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق ذكرت بلومبرغ أن شركة أطلس إس.بي التابعة لشركة أبولو ستشتري الرقائق من شركة إنفيديا الأميركية لصالح سبيس إكس، ثم تقوم بإصدار ما تعتبر أوراق مالية مضمونة بأصول.

ووفقا لشروط الصفقة، فإن سبيس إكس ستستأجر الرقائق من أطلس إس.بي لمدة 5 سنوات. ولا يحق لشركة سبيس إكس الخروج من عقد الإيجار إذا تعطلت الرقائق أو تعرضت مراكز البيانات المستخدمة فيها، لحادث غير عادي مثل الكوارث الطبيعية أو ما تسمى بحالة "القوة القاهرة".

ويختلف هذا العقد عن عقد شركة الحوسبة السحابية أوراكل كورب التي استندت إلى حدوث مثل هذه الظروف الاستثنائية في محاولة لتأجيل دفع مستحقات مالية متعلقة بمشروع لمركز بيانات يواجه تأخيرات في التنفيذ.