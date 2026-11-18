ويأتي الاكتتاب في لحظة حساسة للصناعة، بعد الرحيل المفاجئ لجينسن هوانغ عن قيادة إنفيديا، ما يضع الرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو أمودي في موقع متقدم لقيادة الرواية الاستثمارية الجديدة للذكاء الاصطناعي أمام وول ستريت.

ما بعد إنفيديا.. من بائعي "المجارف" إلى صانعي الأرباح

خلال السنوات الماضية، ركز المستثمرون على الشركات التي تزود طفرة الذكاء الاصطناعي بالبنية التحتية اللازمة، وفي مقدمتها إنفيديا التي تحولت إلى شركة تجاوزت قيمتها السوقية في ذروتها 5.8 تريليون دولار بفضل الطلب الهائل على رقائقها.

لكن الأسواق بدأت تتحول تدريجياً إلى سؤال مختلف وأكثر أهمية: من يحقق أرباحاً فعلية من استخدام الذكاء الاصطناعي؟

وهنا تبرز أنثروبيك كأحد أبرز المرشحين للإجابة عن هذا السؤال، باعتبارها من أكبر الشركات المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطبيقاتها التجارية.

وقال أنجيلو زينو، رئيس أبحاث التكنولوجيا في شركة CFRA، لوكالة بلومبرغ نيوز، إن أنثروبيك قد تصبح المؤشر الأهم على صحة منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها، مضيفاً أن قدرة الشركة على تحقيق إيرادات من منتجاتها أصبحت لا تقل أهمية عن نتائج إنفيديا نفسها.

تقييم بـ1.4 تريليون دولار.. وصدارة تاريخية لحصيلة الاكتتابات

تسعى أنثروبيك إلى دخول السوق بتقييم محتمل مخفف بالكامل يقارب 1.4 تريليون دولار، وهو أقل من تقديرات سابقة وصلت إلى تريليوني دولار، لكنه يضعها مباشرة ضمن قائمة أكبر 10 أسهم أميركية قيمة، خلف عمالقة مثل أبل (5.2 تريليون دولار)، وإنفيديا ومايكروسوفت (3.9 تريليون دولار لكل منهما)، وألفابت (3.6 تريليون دولار)، وأمازون (2.9 تريليون دولار)، وسبيس إكس (1.9 تريليون دولار)، وميتا وبرودكوم (1.7 تريليون دولار لكل منهما)، وتسلا (1.5 تريليون دولار)، وفقاً لبيانات بلومبرغ نيوز حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

وتستهدف الشركة ومستثمروها جمع ما يصل إلى 90.4 مليار دولار عند التسعير بالحد الأعلى للنطاق، شاملة اكتتاباً خاصاً بقيمة 26 مليار دولار، إلى جانب استهداف 7 مؤسسين مشاركين جمع نحو 1.75 مليار دولار عبر بيع أسهمهم في الطرح (بناءً على متوسط النطاق السعري).

وبهذه الحصيلة القياسية، تتصدر أنثروبيك قائمة أكبر الاكتتابات في تاريخ الأسواق العالمية، بحسب إحصاءات بلومبرغ نيوز متفوقة على:

سبيس إكس (86.3 مليار دولار) أرامكو (29.4 مليار دولار)، إس كيه هاينكس (26.5 مليار دولار) علي بابا (25 مليار دولار) سوفت بنك (21.1 مليار دولار)

كما تشير تقارير الوكالة إلى أن الطلب على الأسهم يفوق المعروض بنحو سبعة أضعاف، في مؤشر على الشهية القوية للمستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي رغم التراجعات التي شهدتها أسهم التكنولوجيا خلال الأسابيع الأخيرة.

نمو سريع.. لكن الأرباح بعيدة

ورغم الحماس الكبير، فإن أنثروبيك لا تزال أمام طريق طويل لتحقيق أرباح نقدية مستدامة.

وتقدّر توقعات "غولدمان ساكس" أن الشركة لن تحقق تدفقات نقدية حرة إيجابية على أساس سنوي قبل عام 2030.

في المقابل، تسجل الشركة نمواً استثنائياً في الإيرادات، إذ بلغت الإيرادات السنوية المكررة نحو 81 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقارنة مع 71 مليار دولار فقط في نهاية سبتمبر، ما يعكس تسارعاً قوياً في الطلب على خدماتها.

ولو استمرت الإيرادات بهذا المستوى، فإن الشركة ستنضم سريعاً إلى قائمة أكبر شركات التكنولوجيا العالمية من حيث حجم الأعمال.

استثمارات ضخمة تتجاوز 900 مليار دولار

لكن النمو السريع يرافقه إنفاق هائل. فبحسب إفصاحات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، تمتلك أنثروبيك التزامات إنفاق على الحوسبة والبنية التحتية تتجاوز 900 مليار دولار حتى عام 2045، من بينها نحو 71 مليار دولار تستحق قبل نهاية سبتمبر 2027.

وتعتمد الشركة على مراكز بيانات عملاقة وقدرات حوسبة ضخمة لتدريب وتشغيل نماذجها، ما يجعلها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بموردي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وفي مقدمتهم إنفيديا وAMD.

ويرى بعض المحللين أن المنافسة المتزايدة في سوق الذكاء الاصطناعي قد تضغط على هوامش الربح مستقبلاً، وتجعل تبرير هذه الاستثمارات الضخمة أكثر صعوبة.

علاقة مالية متشابكة مع إنفيديا

ومن أبرز القضايا التي يراقبها المستثمرون العلاقة المعقدة بين أنثروبيك وإنفيديا.

فالشركة تنفق مليارات الدولارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وينتهي جزء كبير من هذه الأموال لدى شركات تصنيع الرقائق مثل إنفيديا.

وفي المقابل، تعود إنفيديا للاستثمار بصورة مباشرة في أنثروبيك، بما في ذلك استثمارات بمليارات الدولارات ضمن صفقات خاصة، ما دفع بعض المراقبين إلى وصف المنظومة بأنها "اقتصاد دائري" يعتمد على التدفقات المالية المتبادلة بين الأطراف الرئيسية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ومع التغييرات الإدارية التي تشهدها إنفيديا، تبرز تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستواصل النهج نفسه في تمويل ودعم الشركاء الاستراتيجيين.

الرهان الأكبر في وول ستريت

ويعتقد عدد من المستثمرين أن أنثروبيك قد تتحول إلى "مقياس حرارة" لقطاع الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.

فبعد أن كان المستثمرون يقيمون نجاح الثورة التقنية من خلال مبيعات الرقائق ومراكز البيانات، ستتجه الأنظار الآن إلى الشركات التي تبني التطبيقات والروبوتات الذكية القادرة على تحقيق إيرادات فعلية.

ويقول مايك سميث، رئيس فريق الاستثمار في Allspring Global Investments، لوكالة بلومبرغ نيوز، إن نجاح أنثروبيك أو تعثرها قد يكون دليلاً على ما إذا كانت مئات المليارات التي ضُخت في الذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها بالفعل.

وأضاف أن الشركة مطالبة بتحقيق نمو في الإيرادات بوتيرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة المقبلة كي ينجح الرهان الضخم الذي بنته الأسواق العالمية على الذكاء الاصطناعي.

رؤية تتجاوز الأعمال

ورغم الضغوط المرتبطة بالاكتتاب التاريخي، يواصل داريو أمودي تقديم رؤية طموحة لمستقبل التكنولوجيا.

فالرجل لا يتحدث فقط عن تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الشركات، بل يرى أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم مستقبلاً في القضاء على أمراض كبرى مثل السرطان والزهايمر وأمراض القلب.

وبينما تستعد أنثروبيك لبدء التداول، تبدو الشركة أمام اختبار يتجاوز أرقام الإيرادات والتقييمات، ليشمل قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله على إثبات أن الطفرة الحالية ليست مجرد حماس استثماري، بل نموذج أعمال مستدام قادر على تحقيق أرباح تبرر مئات المليارات التي أُنفقت لبنائه.