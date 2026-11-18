وعقب استقالة هوانغ من منصبه كرئيس تنفيذي وعضو في مجلس الإدارة، عيّنت Nvidia المديرة المالية كوليت كريس كرئيسة تنفيذية مؤقتة، فيما بدأ مجلس إدارة الشركة عملية البحث عن خليفة دائمة.

وبينما تتجه الأنظار إلى هوية الرئيس التنفيذي المقبل لـ Nvidia، تتعقد مهمة مجلس إدارة الشركة بفعل الجدل الذي رافق استقالة هوانغ، والتكهنات بشأن احتمال عودته إلى منصبه.

ولكن رغم تأكيد هوانغ قبوله العودة الى منصبه في حال طلب منه مجلس الإدارة ذلك، إضافة الى حملة دعم تجاوزت 180 ألف توقيع، وتأييد شخصيات بارزة، بينها إيلون ماسك، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم ممانعته هذا التوجه، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين، بأن مجلس إدارة Nvidia لا يدرس حالياً إعادة تعيين هوانغ، ويركز بدلاً من ذلك على استكمال التحقيقات والبحث عن رئيس تنفيذي دائم للشركة.

المهمة الصعبة

ولا تقل مهمة اختيار خليفة لجنسن هوانغ صعوبة عن التحدي الذي واجهته آبل عند البحث عن بديل لستيف جوبز، بل إن الأمر قد يكون أكثر صعوبة في جوانب كثيرة، حيث يتمتع هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، بخبرة تقنية أعمق بكثير مما كان يمتلكه الراحل ستيف جوبز، فهو يمتلك فهماً دقيقاً لمجال الذكاء الاصطناعي، ويدرك تماماً نوعية الرقائق والتقنيات الأخرى التي تحتاجها السوق.

وعلى عكس جوبز، نجح هوانغ في بناء علاقات صداقة وثيقة في مختلف قطاعات الصناعة، مُنشئاً شبكة معقدة من الشركاء والعملاء والموردين. علاوة على ذلك، رسّخ هوانغ ثقافةً حفّزت الابتكار المتسارع، وهذا ما ساهم في جذب إنفيديا نخبةً من أمهر المهندسين وأكثرهم إنجازاً.

ومن التحديات الأخرى التي تواجه عملية البحث عن خليفة لهوانغ، صعوبة العثور على مرشح قادر على الحفاظ على الهيكل التنظيمي الإداري شديد التسطح، الذي اعتمده الأخير في إنفيديا، إذ كان يشرف بصورة مباشرة على نحو 60 شخصاً.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً، اطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، استعرضت فيه سبعة مرشحين محتملين يمتلكون المؤهلات والخبرات اللازمة لخلافة هوانغ وقيادة واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا في العالم، وهم:

كوليت كريس

عُيّنت كوليت كريس، المديرة المالية لشركة إنفيديا، في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة يوم الخميس، وذلك ريثما يتم العثور على خليفة دائم لهذا المنصب. وتتمتع كريس بإلمام واسع بعمليات الشركة، كما تربطها علاقات قوية بـ "وول ستريت"، إذ تتولى إدارة المؤتمرات الهاتفية التي تُعقد عقب إعلان إنفيديا عن نتائج أرباحها. ومع ذلك، تفتقر كريس، البالغة من العمر 59 عاماً، إلى الخبرة التقنية العميقة المطلوبة لقيادة شركة كانت المحرك الرئيسي لتطور الذكاء الاصطناعي.

تيم كوك

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسم تيم كوك الذي غادر مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لشركة آبل، باعتباره الخليفة البديهي لجنسن هوانغ في إنفيديا.

غير أن تيم كوك لم يكن منخرطاً بشكل عميق في ثورة الذكاء الاصطناعي، كما أنه يبلغ من العمر 66 عاماً، ما يعني أنه أكبر من معظم الأشخاص الذين يتم تعيينهم لقيادة شركات كبرى مدرجة في البورصة. وقد أشار بعض الخبراء إلى أنه يمكن اللجوء لتعيين تيم كوك، كبديل "إنتقالي" لفترة طويلة الأمد على رأس شركة إنفيديا.

جوني سروجي

يتمتع جوني سروجي، المسؤول عن قطاع الأجهزة في شركة أبل، بخبرة واسعة في مجال أشباه الموصلات. وقد ساهم هذا المهندس في الحفاظ على ريادة آبل في تصميم الرقائق الإلكترونية، من خلال دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في الرقائق التي تطورها الشركة خصيصاً لأجهزتها.

ومع ذلك، لم يظهر سروجي كثيراً في المجال العام، باستثناء مشاركاته كمتحدث في فعاليات شركة أبل. كما أن رقائق أبل كانت موجهة في المقام الأول لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وليس لمراكز البيانات التي تُجرى فيها معظم عمليات الذكاء الاصطناعي.

رينيه هاس

يتمتع رينيه هاس، البالغ من العمر 64 عاماً والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "آرم هولدينغز" المتخصصة في ترخيص تقنيات الرقائق الإلكترونية، بمعرفة عميقة بشركة إنفيديا، فقد عمل لديها في الفترة ما بين عامي 2006 و2013.

كما خاض هاس العديد من النقاشات مع جنسن هوانغ وآخرين في الشركة، وذلك خلال فترة التحضير لاستحواذ إنفيديا على "آرم" في عام 2020، وهي صفقة لم تكتمل في نهاية المطاف عام 2022 بسبب معارضة الجهات الحكومية.

فورست نورود

يشغل فورست نورود منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة AMD المنافسة لشركة إنفيديا، ويحظى بتقدير كبير في هذا القطاع. ويتمتع نورود بالعديد من السمات القيادية التي تحتاجها إنفيديا، فهو يتولى الإشراف على أعمال AMD في مجال بيع الرقائق المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو القطاع الذي رسخت فيه شركته مكانتها كثاني أكبر لاعب في السوق بعد إنفيديا.

تشارلي كاواس

يُعد تشارلي كاواس، رئيس قطاع أشباه الموصلات في شركة برودكوم Broadcom، مسؤولاً تنفيذياً يحظى بتقدير كبير في وادي السيليكون، ويمتلك خبرة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد برزت Broadcom كلاعب رئيسي في مساعدة شركات مثل غوغل على تطوير رقائقها الخاصة، إلى جانب شراء الرقائق من شركة Nvidia.

إنفيديا أمام خيارين

ويقول رئيس شركة تكنولوجيا مازن الدكاش، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن التحدي الجوهري الذي يواجه إنفيديا اليوم يتجاوز مجرد البحث عن سيرة ذاتية لامعة، ليصل إلى معضلة فك الارتباط بين "الرمز المؤسس" و"القيمة السوقية" للشركة، فالمستثمرون في "وول ستريت" لم يسعّروا سهم إنفيديا بناءً على محفظة براءات الاختراع فحسب، بل على "علاوة القيادة" التي مثّلها جنسن هوانغ كضامن للرؤية طويلة الأمد، وهو ما يجعل استبعاد عودته بمثابة اختبار حقيقي لخيارات مجلس إدارة الشركة وقدرته على إدارة المرحلة الانتقالية.

ويرى الدكاش أن مجلس إدارة شركة إنفيديا يقف اليوم أمام مفترق طرق استراتيجي، يفرض عليه الاختيار بين مدرستين في الإدارة، الأولى تقوم على استقطاب قائد قادر على إدارة التوسع، وتهدئة المخاوف التنظيمية والجيوسياسية، وهي مدرسة تتناسب مع المرحلة التي تمر بها إنفيديا كعملاق تريليوني يواجه تدقيقاً حكومياً متزايداً، أما المدرسة الثانية التي كان جنسن هوانغ نفسه يمثلها بامتياز، فتتمسك بضرورة وجود "مهندس رؤية" يضمن عدم تحول الشركة إلى كيان بيروقراطي يفقد رشاقته أمام تحولات الذكاء الاصطناعي المتسارعة.

وبحسب الدكاش فإن السوق قد تتقبل "فترة انتقالية" هادئة في إنفيديا تحت إدارة مالية منضبطة، ولكن المستثمرين لن يمنحوا الرئيس التنفيذي الجديد رفاهية الوقت، إذ إن أي تباطؤ في وتيرة طرح الرقائق الجديدة أو أي تراجع في الإبتكار قد يُفسَّر على أنه مؤشر إلى تراجع قدرة الشركة على الحفاظ على تفوقها التكنولوجي، خصوصاً في ظل التوقعات المرتفعة المرتبطة بمستقبل الذكاء الاصطناعي، فالسوق لا تنتظر من الرئيس التنفيذي الجديد إدارة نجاحات الشركة الحالية فحسب، بل أيضاً إثبات قدرته على خلق موجة نمو وابتكار جديدة تبرر استمرار الرهان الاستثماري على إنفيديا.

الإسم الأوفر حظاً

ويعتبر الدكاش أن الشخص الأكثر قدرة وملاءمة على قيادة إنفيديا من المرشحين السبعة، هو إيان باك، الذي يدرك تماماً إلى أين تتجه صناعة الذكاء الاصطناعي نظراً إلى دوره في تطوير منصة CUDA، التي شكّلت أحد أهم أسباب تفوق معالجات إنفيديا وجعلتها الخيار المفضل لدى مطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أن باك هو الخيار الأنسب كونه يجمع بين قيادة تقنية قوية وخبرة مالية وإدارية راسخة، فالمطلوب ليس استنساخ إدارة جنسن هوانغ، بل ضمان استمرار الرؤية والابتكار اللذين صنعا تفوق إنفيديا.

معضلة عودة هوانغ

من جهته يقول المحلل التقني فادي حيمور، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن احتمال عودة جنسن هوانغ إلى قيادة "إنفيديا" يطرح معادلة معقدة، إذ يمكن أن تحمل هذه الخطوة فوائد مهمة للشركة، لكنها في الوقت نفسه قد تفتح الباب أمام مخاطر إدارية وقانونية ومؤسسية، فمن جهة، لا يمكن تجاهل الدور المحوري الذي لعبه هوانغ في بناء مكانة إنفيديا العالمية، ومن جهة أخرى فإن إعادته إلى منصبه قبل استكمال التحقيقات المتعلقة بالملفات التي رافقت استقالته قد تضع مجلس الإدارة أمام تساؤلات صعبة بشأن معايير المساءلة، وقد توحي بأن مكانة المسؤول التنفيذي ونفوذه يمكن أن يتقدما على القواعد المؤسسية.

الخيار الأمتن

ويرى حيمور أن رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة "آرم هولدينغز"، هو أحد أكثر الخيارات توازناً وقبولاً لتولي إدارة إنفيديا، وذلك كونه يمتلك معرفة عميقة بالشركة بحكم عمله السابق فيها، إضافة إلى دوره الحالي بإدارة كيان عملاق قائم على ترخيص تقنيات الرقائق، كما أن خبرته في التعامل مع التعقيدات التنظيمية والصفقات الكبرى تجعله مؤهلاً لتهدئة المخاوف الحكومية والجيوسياسية التي تواجهها إنفيديا حالياً، معتبراً أن تيم كوك ورغم الثقل الهائل الذي يمثله كرئيس تنفيذي مخضرم أثبت كفاءة استثنائية في قيادة آبل، إلا أن ترشحه يواجه تحديين جوهريين، أولهما سنه 66 عاماً، وثانيهما افتقاره للانخراط العميق والهندسي في ثورة الذكاء الاصطناعي.

عدم التسرّع

ويرى حيمور أنه من المهم جداً ألا يتسرع مجلس إدارة إنفيديا في اختيار خليفة جنسن هوانغ تحت ضغط الأسواق أو التوقعات الإعلامية، فالتعيين السريع ليس بالضرورة الخيار الأفضل إذا لم يستند إلى تقييم دقيق لقدرات المرشح ومدى انسجامه مع طبيعة الشركة، معتبراً أن التحدي الأساسي أمام الشركة يكمن في إثبات أن قدرتها على الابتكار وتحقيق النمو لا تعتمد على شخص واحد، مهما بلغت خبرته وتأثيره، وإنما تستند إلى منظومة متكاملة من الكفاءات والموارد والقدرات المؤسسية.