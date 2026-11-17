وقال الوزير خضير، في بيان صحفي، إنه تم اليوم استئناف ضخ النفط الخام من محطة " ي تي وان أي" باتجاه الخط العراقي–التركي، عبر الأنبوب ذي القطر 46 عقدة، وصولاً إلى محطة القياس "إم أس" بعد توقف استمر 12 عاما لتعزيز قدرات شركة نفط الشمال في كركوك في منظومة نقل وتصدير النفط الخام العراقي.

وذكر أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود والخبرات الفنية للملاكات الوطنية في شركة نفط الشمال التي نجحت في إعادة تشغيل هذا المسار النفطي.

ويسعي العراق إلى رفع الطاقات التصديرية للنفط الخام إلى أربعة ملايين برميل يوميا كما هو مثبت في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2027، غالبيتها عبر الموانئ العراقية شمالي الخليج.