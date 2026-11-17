وتأتي التدابير الإضافية التي أُعلن عنها عقب الاجتماع في مدينة شنتشن استكمالا لاتفاق أُعلن عنه في يناير إثر زيارة لبكين أجراها كارني الذي يسعى إلى الحد من اعتماد بلاده على الولايات المتحدة.

وقال شي مشيدا بـ"التحول" في العلاقات الثنائية إن "الوقائع أثبتت أن تحسين العلاقات الصينية الكندية وتطويرها يصب في مصلحة شعبي البلدين ويسهم أيضا في صون السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم. وهذا هو الخيار الصحيح".

وأضاف الرئيس الصيني "لقد علمنا تطور العلاقات الصينية الكندية على مر السنين دروسا مهمة، إذ يتعين علينا احترام بعضنا البعض والتمسك بالمساواة والمنفعة المتبادلة والبحث عن أرضية مشتركة مع الإقرار بالخلافات".

وحتى الآن، استعادت كندا إمكانية الوصول إلى السوق الصينية لأكثر من 90 في المئة من المبادلات التجارية التي كانت تخضع للرسوم الجمركية، أي ما يعادل نحو 7,5 مليارات دولار كندي (5,2 مليارات دولار أميركي) من الصادرات الكندية، وفق بيان صادر عن مكتب كارني.

وجاء في البيان أن "الزعيمين اتفقا على إجراءات جديدة من شأنها تعزيز التجارة بين البلدين"، موضحا أنها تشمل إعفاءات جمركية إضافية على صادرات كندية بقيمة تقارب 400 مليون دولار كندي، فضلا عن مزيد من التخفيف للرسوم المفروضة على فئات محددة من واردات الصلب والألمنيوم الصينية.

وفي المقابل، وافقت كندا على تمديد تدابير الإعفاء الجمركي السارية على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لعامين إضافيين، بعدما كان مقررا أن ينتهي العمل بها بنهاية عام 2026، وفق البيان.

وقال كارني إن كندا "متقدمة بفارق كبير عن الجدول الزمني المحدد" لزيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي.

وكانت زيارة كارني لبكين في يناير الأولى لرئيس وزراء كندي منذ عام 2017، وسعى من خلالها إلى طي صفحة سنوات من الخلافات الدبلوماسية والتوقيفات المتبادلة والنزاعات الجمركية.

وتدهورت العلاقات بين البلدين عام 2018 إثر توقيف كندا ابنة مؤسس شركة هواوي بموجب مذكرة توقيف أميركية، وردّ الصين باحتجاز مواطنين كنديين بتهم التجسس.

وفرض البلدان في السنوات التالية رسوما جمركية على صادرات كل منهما إلى الآخر، فيما اتُهمت الصين أيضا بالتدخل في الانتخابات الكندية.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي رسوما جمركية قاسية على قطاع السيارات الكندي، وأكد مرارا أنه يريد أن تكون السيارات المباعة في الولايات المتحدة مصنّعة حصرا بأيدي عمال أميركيين.

وانسحب كارني من المحادثات التجارية مع ترامب في أغسطس، لكن أوتاوا وواشنطن أبدتا في الأسابيع الأخيرة تفاؤلا حيال آفاق التوصل إلى اتفاق.

ومن المتوقع أن يجري ترامب محادثات مع شي على هامش قمة أبيك هذا الأسبوع، فضلا عن عقد اجتماع ثلاثي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.