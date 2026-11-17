وقال البنك في مذكرة إن أداء الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة لافتة، مشيراً إلى أن مراجعات توقعات أرباح الشركات تحولت إلى المسار الإيجابي، وأن تقييمات الأسهم لا تزال تتيح مجالاً لمزيد من الارتفاع، إلى جانب عودة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق.

وتعرضت دولة الإمارات، وهي من كبار منتجي النفط، لتداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي بدأت أواخر فبراير، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات النفط الخام العالمية قبل الحرب، إلى ارتفاع أسعار النفط.

لكن أسعار الخام تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهرين خلال وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن قلل مسؤولون أميركيون من احتمالات الحاجة إلى عمليات عسكرية إضافية ضد إيران، ما خفف المخاوف من حدوث اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وأضاف جيه بي مورغان: "نعتقد أن استمرار الوضع الحالي القائم على لا حرب ولا سلام في الخليج يوفر ظروفاً كافية لمواصلة نمو الاقتصاد الإماراتي، ولتفوق سوق الأسهم الإماراتية في الأداء على أسواق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا".

جيه بي مورغان يتوقع تعافي الأسهم التركية

وفي خطوة منفصلة، رفع جيه بي مورغان توصيته بشأن الأسهم التركية إلى "زيادة الوزن"، بدلاً من "محايد"، معتبراً أن أزمة صناديق الاستثمار التي هزت الأسواق المالية في المنطقة قد انتهت، ومتوقعاً تعافي سوق الأسهم التركية.

وتعرض قطاع صناديق الاستثمار في تركيا لأزمة بعدما أمرت الجهات الرقابية في سبتمبر بتصفية 131 صندوقاً تديرها سبع شركات لإدارة الأصول، إثر تحذيرات من عجز بعض الصناديق عن تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم.

وقال البنك في مذكرته: "نعتقد أن أزمة صناديق الاستثمار انتهت، وأن سوق الأسهم ينبغي أن تشهد تعافياً".

وأضاف أن المستثمرين يبالغون في تقدير مخاطر خفض تصنيف السوق التركية ضمن مؤشرات "إم إس سي آي" (MSCI)، مشيراً إلى أن احتمالات حدوث ذلك، وفق تقديراته، لا تتجاوز 10 بالمئة.

خفض توصية الأسهم اليونانية

في المقابل، خفض جيه بي مورغان توصيته بشأن الأسهم اليونانية من "زيادة الوزن" إلى "محايد"، بسبب مخاوف تتعلق بارتفاع تقييمات الأسهم، عقب الأداء القوي الذي سجلته السوق خلال الفترة الماضية.

وارتفع مؤشر الأسهم اليونانية بنحو 27 بالمئة منذ بداية العام الجاري، وفقاً لأدائه بالعملة المحلية.