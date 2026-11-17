وبحسب تحليل أجرته شبكة CNBC الأميركية، استناداً إلى الإفصاحات المالية السنوية والدورية لترامب، فإن حساباته الاستثمارية نفذت ما لا يقل عن 103 عمليات شراء وبيع لأسهم إنفيديا منذ عودته إلى البيت الأبيض، بقيمة إجمالية تراوحت بين 27 مليون دولار و97.5 مليون دولار.

إنفيديا ضمن أكبر استثمارات ترامب

وأظهرت الإفصاحات أن إنفيديا أصبحت بحلول نهاية العام الماضي واحدة من أكبر ثلاث حيازات أسهم فردية في محفظة ترامب الاستثمارية، بقيمة تراوحت بين 12.5 مليون دولار و58 مليون دولار، مقارنة بما بين 615 ألف دولار و1.3 مليون دولار فقط قبل عام.

ورغم أن الإفصاحات المالية الأميركية تحدد قيمة الأصول ضمن نطاقات سعرية ولا تكشف عدد الأسهم بدقة، فإن التقديرات تشير إلى أن قيمة حيازة ترامب في الشركة ظلت عند مستويات مرتفعة حتى الأشهر الأخيرة.

هوانغ من وول ستريت إلى دوائر النفوذ

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع الصعود اللافت لجينسن هوانغ داخل أروقة واشنطن. فمنذ عودة ترامب إلى الرئاسة، التقى الرجلان أو ظهرا معاً في مناسبات عامة، ما لا يقل عن 15 مرة، وفق تقارير إعلامية أميركية، كما شارك هوانغ في عدد من الزيارات والفعاليات الدولية إلى جانب الرئيس الأميركي.

وتحولت العلاقة بين الطرفين إلى عنصر مؤثر في النقاش المتعلق بسياسات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لاسيما في ما يتعلق بصادرات الرقائق الأميركية المتقدمة إلى الصين.

الصين في قلب العلاقة

بدأ التقارب بين ترامب وهوانغ في وقت كانت فيه إنفيديا تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب القيود الأميركية على مبيعات الرقائق إلى الصين.

وفي أبريل 2025، أوقفت الإدارة الأميركية عملياً مبيعات رقائق H20 المتقدمة إلى السوق الصينية، ما دفع إنفيديا إلى تسجيل أعباء مالية بلغت نحو 4.5 مليار دولار.

لكن الشركة واصلت الضغط من أجل تخفيف القيود، حيث حذر هوانغ آنذاك من أن منع الشركات الأميركية من التصدير للصين قد يسرّع من تطوير المنافسين الصينيين لتقنيات محلية بديلة.

وبعد اجتماعات عدة مع ترامب، أعلنت إنفيديا لاحقاً استئناف مبيعات بعض منتجاتها للسوق الصينية، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً في أوساط المستثمرين والمراقبين.

تداولات تحت المجهر

وتزايدت التدقيقات بعد ظهور معلومات عن تنفيذ عمليات بيع وشراء لأسهم إنفيديا خلال فترات شهدت تطورات مهمة في العلاقة بين الشركة والإدارة الأميركية.

ومن بين هذه العمليات عملية بيع تراوحت قيمتها بين 500 ألف دولار ومليون دولار في مايو الماضي، أعقبت زيارة رسمية إلى الصين شارك فيها هوانغ إلى جانب ترامب.

لكن البيت الأبيض أكد أن إدارة الاستثمارات تتم بواسطة مستشارين ماليين مستقلين، وأن الرئيس لا يتدخل في قرارات التداول.

كما شددت منظمة ترامب على أن هذه الآلية تهدف إلى تجنب أي تضارب محتمل للمصالح، مؤكدة عدم وجود أدلة على اطلاع مديري المحافظ الاستثمارية على أي معلومات استخباراتية أو حكومية غير معلنة.

استقالة هوانغ تعيد فتح الملف

وجاءت استقالة هوانغ الأسبوع الماضي بعد تقارير تحدثت عن علاقات شخصية مثيرة للجدل، من بينها علاقة مزعومة مع امرأة يشتبه في ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية.

ونفى ترامب هذا الأسبوع اطلاعه على أي إحاطة استخباراتية تتعلق بهذه القضية، قائلاً إنه لا يعلم ما إذا كانت المرأة المعنية مرتبطة بالفعل بأعمال تجسس.

ورغم الأزمة، حرص الرئيس الأميركي على الإشادة بالرئيس التنفيذي السابق لإنفيديا، واصفاً إياه بأنه "موهبة استثنائية"، كما لمح إلى أن عودته إلى الشركة "ليست فكرة سيئة".

إلا أن تقارير إعلامية أميركية أفادت بأن مجلس إدارة إنفيديا لا يدرس حالياً إعادة هوانغ إلى منصبه، في وقت تواصل فيه الشركة البحث عن رئيس تنفيذي جديد وسط تحديات متزايدة تواجه أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.