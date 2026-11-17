وتوقع الاتحاد الألماني للبنوك التعاونية (BVR) تأسيس نحو 286 ألف شركة جديدة في عام 2026، بزيادة قدرها 3.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع الاتحاد ذلك من ناحية إلى التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن ناحية أخرى إلى أن التوترات في سوق العمل تجعل الانتقال إلى العمل الحر خيارا أكثر جاذبية.

وتؤكد بيانات معهد أبحاث الشركات الصغيرة والمتوسطة هذه التطورات بالفعل خلال النصف الأول من العام الجاري.

ومع ذلك، حذر الاتحاد من التفاؤل المفرط، مشيرا إلى أن الزيادة في تأسيس الشركات ترجع بدرجة كبيرة إلى الدعم الحكومي والصادرات، في حين يتطلب استمرار هذا الاتجاه على المدى الطويل أيضا استثمارات من القطاع الخاص.

وأشار الاتحاد إلى تراجع عدد الأشخاص في الفئة العمرية التي تشهد عادة تأسيس الشركات، إذ من المتوقع أن ينخفض عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما بنحو 7 بالمئة بحلول عام 2035، ليصل إلى 11.1 مليون شخص.

ووفقا لبنك التنمية الألماني "كيه إف دبليو"، يبلغ متوسط عمر مؤسسي الشركات نحو 34 عاما.

وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت في يوليو الماضي ما يعرف باسم "استراتيجية الشركات الناشئة"، بهدف تحسين الظروف المحيطة بتأسيس الشركات الشابة، من خلال إجراءات تشمل تقليص البيروقراطية وتقديم دعم حكومي للتكنولوجيات المستقبلية.

كما يخطط الاتحاد الأوروبي لاستحداث شكل قانوني موحد للشركات على مستوى أوروبا تحت اسم "إي يو إنك"، يتيح تسجيل الشركات إلكترونيا خلال أقل من 48 ساعة.

ويرى الاتحاد الألماني للبنوك التعاونية أن خطط الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية تسير في الاتجاه الصحيح، لكنه حذر من أن أوروبا متأخرة عن الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتواجه خطر فقدان قدرتها على مواكبة التطورات.

ووفقا لبيانات الاتحاد، ارتفع عدد الشركات الناشئة في هذا المجال بنحو 35 بالمئة خلال عام 2026، إلا أن أوروبا لا تزال بحاجة إلى جعل الاستثمارات الخاصة في التكنولوجيات المستقبلية أكثر جاذبية بكثير.

ومع ذلك، لا يمثل قطاع الذكاء الاصطناعي سوى جزء صغير من إجمالي الشركات الجديدة. وبحسب تحليل الاتحاد، يتركز العدد الأكبر من الشركات الجديدة في قطاعات التجارة والنقل والضيافة، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالأعمال.

وبذلك يستمر الاتجاه الإيجابي المسجل خلال السنوات الماضية منذ عام 2023، الذي شهد تأسيس نحو 230 ألف شركة فقط.