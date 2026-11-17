وكان كوردوني يقدم إحاطة عبر الفيديو من دمشق أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، حيث قال إنه "مع اقتراب سوريا من الذكرى السنوية الثانية لسقوط نظام الأسد، تُبذل جهود كبيرة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد لضمان عملية انتقال ناجحة".

وركز المسؤول الأممي على ثلاث أولويات، بما فيها الانتقال السياسي، والاقتصاد وإعادة الإعمار، والاستقرار والأمن.

وعن الانتقال السياسي، قال إن إنشاء مجلس الشعب المؤقت يعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الانتقال، مشيرا إلى أن هناك توقعات شعبية كبيرة بأن يؤدي هذا المجلس دورا فاعلا في تطوير ممارسات تشريعية فعالة وتعزيز المساءلة العامة.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، "تبرز الحاجة إلى التحضير لصياغة دستور دائم وإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول، وهو ما يتطلب وضوحا بشأن الآليات والجداول الزمنية".

ورحب بالالتزامات التي أبدتها السلطات السورية في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن الشهر الماضي، لكنه شدد على أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في المرحلة الانتقالية السياسية والحياة العامة. وشدد كذلك على أن المجتمع المدني يؤدي دورا لا يقل أهمية في عملية الانتقال.

التعافي الاقتصادي السريع

المسؤول الأممي أكد أن التعافي الاقتصادي السريع يعد أمرا بالغ الأهمية لاستقرار عملية الانتقال في سوريا، محذرا من أن "عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع شكل تحديا أمام المضي قدما في هذا المسار".

كما أوضح أن "البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة وحدها بـ216 مليار دولار".

ورحب بالالتزامات الجديدة التي قدمها شركاء إقليميون هذا الشهر، منبها إلى أن المساعدات والاستثمارات ينبغي أن تستجيب للأولويات التي تحددها الدولة، وأن تكمل الجهود القائمة، وتعمل على تحسين الخدمات وسبل العيش وفرص العمل.

لكن كوردوني قال إن "التعافي لا يقتصر على الاستثمارات والبنية التحتية فحسب، إذ ينبغي منح النساء والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة صوتا في تحديد الأولويات المحلية".

الوضع الأمني

وفيما يتعلق بالسيادة والاستقرار والأمن، أشار نائب المبعوث الخاص إلى استمرار تنفيذ اتفاق 29 يناير في الشمال الشرقي، مشددا على أن "استدامة الاتفاق تعتمد أيضا على التقدم المستمر في عملية الدمج ومعالجة التمثيل الكردي، والحقوق اللغوية والتعليمية، والمشاركة في مؤسسات الدولة".

وعن الوضع في السويداء، قال كوردوني إن السويداء لا تزال تعيش حالة من الجمود الأمني والسياسي المتوتر.

ولفت إلى استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية بلا هوادة في انتهاك لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، بما في ذلك التوغلات وإقامة نقاط التفتيش المؤقتة، فضلا عن الاعتقالات والقصف وتجريف الأراضي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية والمياه، مضيفا أن "لهذه الأنشطة عواقب وخيمة على المدنيين".

وكرر دعوة الأمين العام إلى وضع حد لانتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، والاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحل قضية السوريين المحتجزين في إسرائيل.

ورحب كذلك بالتواصل السوري الأردني بعد تنفيذ الأردن غارات جوية في درعا، قال الأردن إنها استهدفت مقاتلي داعش في أعقاب هجوم إرهابي على مراسم عزاء بكنيسة في الأردن.

وعن النزاعات الإقليمية، قال كوردوني إنه يظل من المهم مواصلة سوريا حماية نفسها من مثل هذه النزاعات.

تقدم حقيقي رغم الاحتياجات الهائلة

بدوره، قال مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ محمد يحيى إنه "رغم استمرار الاحتياجات الإنسانية الهائلة، تظهر مؤشرات لا يمكن إنكارها على حدوث تقدم"، مشددا على أن "التقدم المحرز في سوريا حقيقي، والفرصة المتاحة حقيقية أيضا".

وأفاد بأنه منذ أكتوبر، عاد 60 ألف شخص إضافي من النازحين داخليا إلى منازلهم، ثلثاهم من المخيمات، فضلا عن عودة 18 ألف لاجئ آخرين.

وأوضح أن العودة لا تعني انتهاء الاحتياجات الإنسانية، محذرا من أن "الذخائر المتفجرة تظل من أبرز العقبات أمام العودة الآمنة والمستدامة".

وأفاد بأنه منذ آخر إحاطة له أمام المجلس الشهر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 30 شخصا، بينهم 19 طفلا، فضلا عن إصابة أكثر من 80 شخصا، بمن فيهم 35 طفلا، جراء الذخائر المتفجرة.

ونبه يحيى أيضا إلى أنه مع اقتراب فصل الشتاء، من المتوقع أن يحتاج نحو 2.4 مليون شخص إلى مساعدات إضافية.

وأضاف أن ما يقرب من 200 ألف شخص من النازحين والعائدين يعيشون في ملاجئ متضررة، تفتقر إلى الحماية الكافية من البرد.

مواجهة شلل الأطفال

المسؤول الأممي قال إن "اكتشاف فيروس شلل الأطفال مؤخرا لدى طفلين في دير الزور يمثل تذكيرا آخر بالتحديات التي تواجه مسار التعافي في سوريا".

وتحدث عن قيام وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف وشركاء آخرين، بتطعيم أكثر من 34 ألف طفل، محذرا من أن حملات التطعيم وحدها لا تكفي، حيث أدت سنوات الصراع إلى إضعاف برامج التحصين الروتيني.

وقال يحيى إنه على الرغم من الضغوط الشديدة المتعلقة بنقص التمويل، تواصل المنظمات الإنسانية أداء مهامها.

وأكد أنه "يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لحماية ملايين السوريين الذين أصبحت لديهم فرصة لإعادة بناء حياتهم".