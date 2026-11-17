وكان هوانغ قد تنحى عن منصبه الأسبوع الماضي بعد تقارير كشفت عن علاقات شخصية خارج إطار الزواج، من بينها علاقة تجمعه بامرأة يشتبه في ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية، ما أدخل الشركة في أزمة قيادة وأثار تساؤلات واسعة داخل قطاع الذكاء الاصطناعي الذي لعب هوانغ دوراً محورياً في تمويله وتشكيل ملامحه.

وتتولى المديرة المالية كوليت كريس حالياً منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، فيما أعلن مجلس الإدارة بدء إجراءات البحث عن رئيس تنفيذي جديد.

ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائج الربع الثالث بعد إغلاق تداولات الثلاثاء.

من الأرباح إلى مستقبل النفوذ

قبل أزمة القيادة الأخيرة، كانت أسواق المال تركز على تراجع القيمة السوقية للشركة والتساؤلات المرتبطة باستدامة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي ومستقبل هوامش الربح المرتفعة التي حققتها إنفيديا خلال السنوات الماضية.

أما الآن، فقد بات المستثمرون أكثر اهتماماً بمعرفة ما إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ على تفوقها في مجال الرقائق المتقدمة في غياب الرجل الذي قادها لعقود، إضافة إلى استمرار قدرتها على دعم شركات الحوسبة السحابية ومطوري الذكاء الاصطناعي عبر التمويل والضمانات والاستثمارات، بحسب وكالة رويترز.

كما يتوقع محللون أن تتلقى الإدارة الجديدة أسئلة مباشرة حول احتمالات عودة هوانغ إلى قيادة الشركة مستقبلاً.

وقال براين كوليلو، محلل أسهم التكنولوجيا في "مورنينغ ستار"، إن نتائج الأعمال قد تكون اعتيادية، لكن السوق يركز بصورة أكبر على مستقبل الإدارة والتغيرات الجارية داخل الشركة.

وأضاف أن المستثمرين يرغبون في الحصول على مؤشرات مبكرة حول كيفية تعامل إنفيديا مع العملاء والشراكات والجهات الحكومية خلال الفترة الانتقالية.

أرقام قوية رغم الضغوط

ورغم الأزمة الحالية، تواصل إنفيديا تسجيل نتائج مالية قوية.

ففي الربع الثاني المنتهي في يوليو، تضاعفت الإيرادات بأكثر من مرتين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغت هوامش الربح الإجمالية نحو 75 بالمئة.

كما أعادت الشركة نحو 26 مليار دولار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم.

وكانت إنفيديا قد توقعت تحقيق إيرادات تبلغ نحو 108 مليارات دولار في الربع الثالث، مع نمو سنوي متوقع يبلغ 70 بالمئة خلال العام المقبل، رغم توقع تراجع هوامش الربح نتيجة ارتفاع تكاليف الذاكرة الإلكترونية.

وبحسب وكالة رويترز، يتوقع المحللون أن تسجل الشركة أرباحاً معدلة تبلغ 2.47 دولار للسهم خلال الربع المنتهي في أكتوبر، مقارنة مع 1.30 دولار للسهم قبل عام.

لماذا يتراجع السهم؟

على الرغم من الأداء المالي القوي، فقد هبط سهم إنفيديا بنحو الثلث مقارنة بذروته المسجلة في أكتوبر الماضي.

كما تراجع مضاعف الربحية إلى نحو 11 مرة فقط، بعد أن وصل إلى 40 مرة قبل ثمانية أشهر.

ويرى بعض مديري الصناديق الاستثمارية أن السوق بات أكثر تشككاً في قدرة الشركة على المحافظة على معدلات النمو الاستثنائية الحالية.

وقال روري داوي، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة مارلبورو لإدارة الأصول، إنه تخارج من استثماراته في إنفيديا الأسبوع الماضي، مضيفاً أن رحيل هوانغ يزيد من المخاطر المرتبطة بتوقعات الأرباح المستقبلية.

وأشار إلى أن المنافسين مثل AMD وبرودكوم قد يجدون فرصة أكبر لتعزيز حصصهم السوقية في حال فقدت إنفيديا جزءاً من زخمها القيادي.

منصة "فيرا روبين" تحت المجهر

ومن بين أبرز المؤشرات التي سيراقبها المستثمرون مساهمة منصة مراكز البيانات الجديدة Vera Rubin في إيرادات الشركة.

وتشير التوقعات إلى أن معالجات "روبين" قد تمثل نحو 20 بالمئة من إيرادات الربع الثالث، ما يجعل أداء هذا المنتج عاملاً مهماً في تقييم مستقبل النمو.

كما ينتظر المستثمرون معرفة موقف الإدارة الجديدة من صفقات التمويل الضخمة التي ارتبطت بإنفيديا خلال السنوات الأخيرة.

وتشمل هذه الصفقات استثمارات في شركات بارزة مثل أوبن إيه آي وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل لامبدا، وهي استثمارات اعتبرها بعض المنتقدين في وول ستريت جزءاً من منظومة مالية دائرية تعتمد على استمرار تدفق الأموال داخل قطاع الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن منصة "فيرا روبين" (Vera Rubin) هي أحدث بنية تحتية لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي من شركة "إنفيديا" وخليفة معمارية "بلاكويل"، حيث تدمج معالجات الرسوميات Rubin وذاكرة HBM4 فائقة السرعة مع معالجات Vera المركزية للعمل كوحدة حوسبة عملاقة واحدة. وتوفر المنصة قفزة هائلة تضاعف كفاءة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتخفض تكلفة معالجة البيانات إلى العُشر مقارنة بالجيل السابق.

نصف تريليون دولار من الالتزامات

وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي الالتزامات والضمانات التي قدمتها إنفيديا لدعم مشتريات الرقائق وعقود مراكز البيانات والاستثمارات المختلفة يتجاوز 500 مليار دولار.

ورغم أن هذا الرقم لا يزال أقل بكثير من القيمة السوقية للشركة، فإنه يثير تساؤلات متزايدة حول المخاطر المالية المرتبطة باستراتيجية النمو الحالية.

ويحذر بعض المستثمرين أيضاً من أن جزءاً مهماً من أرباح الشركة يأتي من مكاسب الاستثمارات المالية وليس من النشاط التشغيلي المباشر.

وقال ماكس أندرل، مدير صندوق تحوط لدى "سيلفر سي مانجمنت"، إن نحو ثلث أرباح إنفيديا الضخمة يأتي من إعادة تقييم استثماراتها في الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن أي تراجع في رهانات الذكاء الاصطناعي أو انخفاض في تقييمات هذه الشركات قد ينعكس سلباً على نتائج إنفيديا، وهو ما يفسر جزئياً انكماش تقييم السهم حتى قبل مغادرة هوانغ.