وارتفع سعر الكهرباء بنسبة 15 بالمئة مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي إلى 35.37 ين (22 سنتا أميركيا) للكيلووات/ساعة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، وفقا لبيانات بورصة اليابان للطاقة الكهربائية.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن انخفاض درجات حرارة الطقس أدى إلى زيادة استخدام محطات التوليد العاملة بالغاز الطبيعي والفحم، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغاز الطبيعي العالمي إلى حوالي ثلاثة أمثالها مقارنة بمستويات ما قبل نشوب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

وارتفعت أسعار الكهرباء في السوق الفورية باليابان، بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية نتيجة تداعيات الحرب في إيران، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة مزيج الوقود الرئيسي لقطاع الكهرباء الياباني.

تشير تقديرات خدمة بلومبرغ إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية إلى أن أسعار الغاز المُسال في أوروبا وآسيا مرشحة لمزيد من الارتفاع، في ظل تزايد احتمالات تعرض نصف الكرة الأرضية الشمالي لفصل شتاء أشد برودة، بالتزامن مع استمرار مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا أقل من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية.