وقال البنك إن المعدن النفيس تمكن سابقاً من الصعود بأكثر من 30 بالمئة خلال شهر واحد فقط ليبلغ مستوى قياسياً، إلا أن طريق العودة إلى قمم جديدة قد يكون أطول بكثير هذه المرة، ، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز.

وتتوقع المؤسسة المالية الأميركية استمرار الضغوط على الذهب في المدى القريب، مع بقاء التقلبات مرتفعة نتيجة مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية، وهو ما يحد من جاذبية الأصول التي لا توفر عائداً دورياً مثل الذهب.

وفي مذكرة صادرة الاثنين، أوضح محللون بقيادة لينا توماس أن البنك يتوقع عودة الطلب الغربي على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب بمجرد بدء الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، ما قد يدعم موجة صعود جديدة تدفع الأسعار إلى نحو 5600 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2028.

وأشار المحللون إلى أن الأسعار قد ترتفع بوتيرة أسرع إذا عاد المستثمرون إلى استخدام الذهب كأداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والسياسات المالية.

أسوأ أداء سنوي منذ أكثر من عقد

ومنذ تسجيله مستوى قياسياً يقترب من 5600 دولار للأونصة في أواخر يناير، تعرض الذهب لضغوط قوية جعلته يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة سنوية له منذ أكثر من عشر سنوات.

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر بنحو 11 بالمئة منذ بداية العام، مع تحول اهتمام المستثمرين نحو قطاع الذكاء الاصطناعي وارتفاع العوائد على السندات، إلى جانب توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

ويرى محللو غولدمان ساكس أن عام 2027 قد يشبه إلى حد كبير ما شهدته الأسواق في عام 2022، حين أثرت أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على طلب المستثمرين الأفراد، بينما واصلت البنوك المركزية شراء الذهب، ما وفر دعماً أساسياً للأسعار.

مشتريات البنوك المركزية داعم رئيسي

وبحسب تقديرات البنك، فإن الطلب المستمر من البنوك المركزية قد يساهم في رفع سعر الذهب إلى نحو 4650 دولاراً للأونصة بحلول نهاية العام المقبل.

وكان الذهب يتداول قرب 3860 دولاراً للأونصة الاثنين، مواصلاً اتجاهه الهبوطي الذي بدأ في أواخر أغسطس بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، الذي أكد أن البنك المركزي ما زال أمامه عمل إضافي للسيطرة على التضخم.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يمضي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال ديسمبر.

كما دفعت بيانات التضخم القوية الصادرة الأسبوع الماضي المستثمرين إلى ترجيح استمرار دورة التشديد النقدي لفترة أطول، ربما تمتد حتى عام 2027.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ رفع أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، ليرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 بالمئة.

ويرى مراقبون أن مسار الذهب خلال السنوات المقبلة سيظل مرتبطاً بشكل وثيق بقرارات الفيدرالي الأميركي، وبقدرة البنوك المركزية العالمية على مواصلة بناء احتياطياتها من المعدن النفيس، في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بالتضخم والتباطؤ الاقتصادي العالمي.