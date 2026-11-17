وبحسب تحليل أعدته شركة ريموند جيمس للاستشارات من المنتظر أن تخسر شركة أميركان أيرلاينز غروب ما يصل إلى 354 مليون دولار من أرباحها المحتملة نتيجة قرار وقف التحليق، لتكون الأشد تضررا بين 9 شركات طيران أميركية وكندية كبرى شملهم التحليل.

ووفقا للتحليل تتراوح الخسائر المتوقعة لشركة أميركان أيرلاينز بين 136 و354 مليون دولار، في حين تتراوح الخسائر المحتملة لشركة دلتا أيرلاينز بين 94 و244 مليون دولار، وخسائر يونايتند أيرلاينز بين 88 و229 مليون دولار.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن وزير النقل الأميركي شين دافي قوله في إيجاز صحفي أمس الاثنين، إن اضطراب حركة الطيران يوم الجمعة الماضية كلف الاقتصاد الأميركي "مليارات الدولارات".

وخلال الفترة من يوم الجمعة وحتى صباح الاثنين تم إلغاء أو تأجيل حوالي 19.4 ألف رحلة طيران قادمة أو مغادرة من المطارات الأمريكية بما يمثل حوالي 18 بالمئة من إجمالي عدد الرحلات المجدولة خلال هذه الفترة، وفقا لبيانات شركة سيريوم.

وكانت شركة أميركان أيرلاينز الأشد تضررا حيث ألغت أو أجلت حوالي 5888 رحلة طيران بما يمثل حوالي 23 بالمئة من إجمالي رحلاتها المجدولة خلال الفترة المذكورة.