ولكن هذه المعادلة ليست صحيحة دائماً، فما قد يبدو صفقة رابحة لحظة الشراء يمكن أن يتحول مع مرور الوقت إلى عبء إضافي على الجيب، عندما تتراكم تكاليف التشغيل والصيانة والإصلاحات، أو يضطر المستهلك إلى استبدال المنتج بعد فترة قصيرة بسبب ضعف جودته أو قصر عمره الافتراضي.

وبحسب تقرير أعدته مجلة "Harvard Business Review"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الدراسات المتعلقة بسلوك المستهلك تُظهر أن المشترين يقعون غالباً في فخ "التحيز للحاضر"، أي التركيز المفرط على توفير مبلغ فوري عند الشراء وتجاهل النفقات المستقبلية المتكررة، وهو نموذج تسعير يُطلق عليه اسم "نموذج الشفرة والموس" (Razor-and-Blades Model)، حيث يُباع الجهاز الأساسي بسعر رخيص جداً بينما تُحقق الشركة أرباحها الحقيقية من المواد الاستهلاكية باهظة الثمن.

ومن هنا، فإن الكلفة الحقيقية لأي سلعة لا تتوقف عند المبلغ المدفوع للحصول عليها، بل تشمل مجموع النفقات التي تترتب على استخدامها طوال سنوات، من استهلاك الكهرباء والمياه إلى قطع الغيار والمواد الاستهلاكية والتحديثات التقنية.

مفارقة العشرة دولارات

وفي هذا السياق، كشفت اختبارات أجرتها مؤسسة "Consumer Reports" الأميركية على طابعات الحبر، أن الطرازات منخفضة السعر قد تتحول سريعاً إلى خيار مكلف للغاية بفعل ارتفاع أسعار خراطيش الحبر، والاستهلاك المتسارع لها، فضلاً عن تكاليف الصيانة، مشيرةً إلى أن فاتورة الحبر في بعض هذه الطابعات قد تتجاوز 70 دولاراً سنوياً، مقارنةً بنحو 15 دولاراً فقط لمسحوق الحبر في بعض طابعات الليزر الأغلى ثمناً.

وتكمن المفارقة الكبرى في أن الفارق السعري بين الطابعتين عند الشراء لم يتعدَّ الـ 10 دولارات فقط، ما يعني أن المستهلك الذي يدفع 10 دولارات إضافية لاقتناء الطابعة الأغلى ثمناً، ينجح في توفير نحو 251 دولاراً سنوياً من نفقات الحبر، وبذلك تثبت الأرقام أن الطابعة الأرخص على رفوف المتاجر لم تكن الأقل كلفة عند الاستخدام الفعلي، بعدما تحوّل فارق العشرة دولارات البسيط إلى فجوة كبيرة في الميزانية السنوية.

ولا تقتصر هذه المعادلة على الإلكترونيات المكتبية فحسب، بل تمتد بوضوح إلى الأجهزة المنزلية الكبرى، إذ تُظهر بيانات برنامج "Energy Star" التابع لوكالة حماية البيئة الأميركية، أن الأجهزة المنزلية الحاصلة على تصنيفات كفاءة الطاقة، والتي غالباً ما تكون أعلى سعراً عند الشراء، تستهلك كهرباء ومياهاً أقل بنسبة تتراوح بين 10% و50% مقارنة بالطرازات التقليدية الأرخص. وتُبيّن دراسات البرنامج أن الوفر المتحقق في الفواتير الشهرية يتيح للمستهلك استرداد فارق السعر الأولي خلال أول سنتين إلى ثلاث سنوات من الاستخدام، ليبدأ بعدها بتحقيق توفير صافٍ يمتد طوال العمر التشغيلي للجهاز.

القاعدة نفسها تشمل الملابس

وفي الاتجاه ذاته، تسلط تقارير مؤسسة "Ellen MacArthur Foundation" الضوء على ما يُعرف في أدبيات الاقتصاد السلوكي بـ "تكلفة الاستخدام الواحد" (Cost Per Use)، موضحةً أن السلع منخفضة الجودة والأسعار الزهيدة، سواء في الملابس أو الأجهزة المنزلية الصغيرة، غالباً ما تفقد كفاءتها سريعاً، ما يجبر المستهلك على شرائها مرات عدة خلال فترة زمنية قصيرة. وتخلص البيانات إلى أن اقتناء منتج متين بسعر أعلى يدوم لسنوات طويلة يخفض التكلفة السنوية الفعلية على ميزانية الفرد مقارنة بالاستبدال المتكرر لبدائل رخيصة.

وفي المحصلة، لا يعني الشراء الذكي اختيار المنتج الأرخص، كما لا يعني بالضرورة أن السلعة الأعلى سعراً هي الأفضل، بل إن المعيار الحقيقي يكمن في الموازنة بين سعر الشراء وجودة المنتج وكلفة تشغيله وصيانته وعمره الافتراضي.

ثمن اليوم والغد

ويقول المحاسب المجاز والخبير في الإدارة الضريبية حسان حاطوم، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه على المستهلك وقبل اتخاذ قرار الشراء، ألا يكتفي بالسؤال عن المبلغ الذي سيدفعه اليوم، بل أن يسأل نفسه ايضاً "كم سيكلّفني هذا المنتج خلال السنوات المقبلة؟"، حيث أن الإجابة عن السؤال الثاني قد تكشف أن الصفقة التي تبدو أكثر كلفة عند الدفع هي في الواقع الأكثر توفيراً للمال على المدى الطويل، ومن هنا، تبرز أهمية أن يتعامل المستهلك مع الشراء باعتباره استثماراً في المنفعة التي سيحصل عليها، لا مجرد عملية دفع آنية، مشدداً على أن اختيار المنتج المناسب يتطلب إجراء مقارنة دقيقة في نفقات التشغيل والصيانة وعملية الاستبدال.

ادفع أكثر.. وفّر أكثر

ويؤكد حاطوم أن دفع مبلغ أعلى عند الشراء قد يكون أحد أكثر القرارات المالية حكمة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنتجات تُستخدم بصورة يومية ولفترات طويلة، إذ إن الاستثمار في الجودة والمتانة يتيح للمستهلك الاستفادة من المنتج بكفاءة أكبر، ويقلل احتمالات الأعطال والحاجة إلى الاستبدال المتكرر، معتبراً ان هذا التوجه لا يحقق وفراً مالياً فحسب، بل يمنح المستهلك استقراراً أكبر في نفقاته، ويجنّبه تكرار البحث عن بدائل جديدة وتحمل تكاليف إضافية، ولذلك فإن تخصيص ميزانية أكبر لشراء منتج موثوق قد يكون خطوة مدروسة تحقق عائداً اقتصادياً أفضل مع مرور الوقت.

متى نختار الأرخص؟

ويضيف حاطوم إن قاعدة "الأغلى هو الأوفر" ليست مطلقة وتفقد جدواها في حالتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بالسلع ذات الاستخدام المؤقت أو الموسمي التي لا تبرر استثمار مبلغ كبير فيها، والثانية ترتبط بالتقنيات سريعة التطور التي تصبح قديمة تقنياً خلال عامين أو ثلاثة بغض النظر عن متانتها، مشيراً إلى أنه في هذه الحالات، قد يكون شراء منتج متوسط السعر أو رخيص أكثر جدوى، خصوصاً إذا كان يلبّي احتياجات المستهلك الحالية بكفاءة.

الجودة في زمن التضخم

من جهته تقول المستشارة في سلوك المستهلك رانيا الخوري، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن موجة التضخم العالمية خلال السنوات الأخيرة أعادت صياغة العلاقة بين السعر والجودة بشكل جذري، ففي بيئة تتسم بارتفاع مستمر في تكاليف الخدمات وأجور الصيانة وقطع الغيار، يصبح شراء منتج متين اليوم بمثابة أداة تحوّط مالي ضد تضخم الأسعار مستقبلاً، لأن المستهلك يحدد كلفة المنتج عند أسعار اليوم، بدلاً من الاضطرار إلى شراء بديل جديد بعد عامين بأسعار أعلى.

تآكل العمر الافتراضي

وتكشف الخوري أن قطاع التصنيع والتجزئة عالمياً يشهد ظاهرة تُعرف اقتصادياً باسم "تضخم تقليص الجودة"، حيث تلجأ بعض الشركات وبهدف الحفاظ على جاذبية السعر المنخفض على الرفوف، إلى استخدام خامات أقل متانة أو تقليص سماكة المكونات الداخلية دون أن يلاحظ المشتري ذلك للوهلة الأولى، وهنا يتحول السعر الرخيص إلى وهم بصري، إذ يدفع المستهلك ثمناً منخفضاً مقابل منتج جرى تفريغه من عمره الافتراضي مسبقاً، لافتةً إلى أن الخلاصة الاقتصادية هنا هي أن السوق لا تمنح خصومات مجانية، فكل تراجع غير مبرر في سعر البيع النهائي يقابله في الغالب اقتطاع من جودة التصنيع أو كفاءة التشغيل أو خدمة ما بعد البيع، حيث ان الوعي بهذه المعادلة هو ما يفرق بين المستهلك الذي يبحث عن مجرد خفض الفاتورة اللحظية، والمستهلك الذي يدير إنفاقه بعقلية رشيدة.

قاعدة التدرّج

وتختتم الخوري حديثها لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظواهر السوقية تتطلب من المستهلك تبني "قاعدة التدرج في الإنفاق"، بحيث يوجّه ميزانيته نحو اقتناء المنتجات الأعلى جودة، في السلع الأساسية التي تمس حياته اليومية وتشكل أعطالها عبئاً مالياً كبيراً، مقابل الترشيد في الكماليات أو السلع ذات الاستخدام المحدود.