وبلغ عدد الضيوف المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الربع الثالث 18.8 مليون ضيف، وكان أغسطس الشهر الأكثر ازدحاماً باستقباله 6.6 مليون ضيف. وعلى الرغم من هذا الأداء، سجلت حركة الضيوف خلال الأشهر التسعة الأولى تراجعاً بنسبة 28.1 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت حركة الضيوف خلال الربع الثالث بنسبة 22.1 بالمئة، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران في وقت سابق من العام الجاري.

توازن بين الزوار والترانزيت

حافظت حركة الضيوف القادمين إلى دبي والمغادرين منها على توازن نسبي مع حركة ضيوف الترانزيت على مدار العام، بما يعكس الدور المزدوج لمطار دبي الدولي باعتباره بوابة رئيسية إلى الإمارة ومحوراً عالمياً يربط بين مختلف الوجهات الدولية، إذ شكّل الضيوف القادمون إلى دبي والمغادرون منها خلال شهر سبتمبر 49 بالمئة من إجمالي حركة الضيوف، مقابل 51 بالمئة لضيوف رحلات الربط. وتتغير هذه النسب بحسب المواسم، إذ ترتفع عادةً نسبة الضيوف القادمين إلى دبي والمغادرين منها خلال فصل الشتاء، مدفوعة بازدهار الحركة السياحية وتنوع الفعاليات والأحداث التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتعليقاً على ذلك، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "نتوقع استقبال أكثر من 70 مليون ضيف خلال العام الجاري. ومع استمرار عودة المزيد من شركات الطيران إلى دبي وتعزيز شبكة وجهاتنا العالمية، ينصب تركيزنا على مواكبة النمو المستقبلي بكفاءة، مع مواصلة تطوير تجربة السفر وجعلها أكثر سهولة وسلاسة وانسيابية لضيوفنا".

وأضاف قائلاً: "يشكّل الابتكار ركيزة أساسية لتحقيق هذه الهدف، فكل إجراء نعمل على تبسيطه، وكل تحدٍ تشغيلي ننجح في معالجته، يتيح لنا الاستفادة من مرافقنا الحالية بكفاءة أكبر. ومن خلال الجمع بين الحلول التكنولوجية المتقدمة وتطوير أساليب العمل، نستطيع توفير طاقة استيعابية إضافية دون الحاجة إلى التوسع في المساحة الحالية للمطار، مع الارتقاء المستمر بتجربة ضيوفنا".

أبرز الأسواق والوجهات

يرتبط مطار دبي الدولي حالياً بـ 235 وجهة في 101 دولة عبر 57 شركة طيران، وشهد مطلع نوفمبر الجاري عودة رحلات "الخطوط الجوية البريطانية"، لتنضم إلى شركات أخرى استأنفت عملياتها مؤخراً مثل "الخطوط الملكية المغربية" و"صن إكسبريس" و"سيبو باسيفيك".

الأسواق الأعلى حركة (الربع الثالث): تصدرت الهند القائمة بـ 2.6 مليون مسافر، تلتها السعودية بـ 1.4 مليون، ثم المملكة المتحدة بـ 1.3 مليون، وباكستان بـ 800 ألف، والولايات المتحدة بـ 640 ألفاً، وألمانيا بـ 480 ألف مسافر.

المدن الأكثر ازدحاماً: جاءت لندن في المركز الأول بـ 784 ألف مسافر، تلتها مومباي (528 ألفاً)، ونيودلهي (525 ألفاً)، والرياض (500 ألف)، وجدة (490 ألفاً).

أسرع الوجهات السياحية نمواً: قفز السفر من دبي إلى ميلانو بنسبة 20 بالمئة، وبوكيت 17 بالمئة، وكيب تاون 14 بالمئة، وبرشلونة 13 بالمئة، ودنباسار (بالي) 11 بالمئة.

تعزيز التكنولوجيا والابتكار

هذا وتواصل مطارات دبي الاستثمار في التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة العمليات وتبسيط رحلة الضيوف عبر مطار دبي الدولي، مع التركيز على الحلول العملية التي تحقق قيمة ملموسة وتجربة أكثر سلاسة للضيوف.

كما تعمل مطارات دبي ضمن إطار مبادرات التحول الرقمي المستمرة، على توحيد البيانات والمعلومات التشغيلية الواردة من مختلف الأنظمة عبر المطار، لتوفير صورة موحدة ومحدثة باستمرار لحركة العمليات، حيث توفر هذه الرؤية الشاملة فهماً أدق لحركة الضيوف واستخدام المرافق وأنشطة الطائرات، بما يمكّن الفرق التشغيلية من استباق الطلب والتكيف مع المتغيرات، وتعزيز سرعة وفعالية اتخاذ القرار.

وتسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في تمكين فرق العمل من رصد نقاط الضغط التشغيلي المحتملة والتعامل معها استباقياً قبل أن تؤثر على سير العمليات. وإلى جانب التوسع في خيارات الخدمة الذاتية ومواصلة تطوير الإجراءات المعتمدة على البيانات البيومترية، تساعد هذه التقنيات على تقليل الخطوات الإجرائية وتحسين انسيابية الحركة، وتعزيز تجربة الضيوف ضمن البنية التحتية الحالية للمطار.

الأداء التشغيلي

بلغ إجمالي حركة الطائرات في مطار دبي الدولي 243 ألف حركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بانخفاض بلغت نسبته 27.6 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، منها 92.800 حركة خلال الربع الثالث.

وعلى صعيد الشحن الجوي، تعامل المطار مع 1.215 مليون طن من الشحنات خلال الأشهر التسعة الأولى، بانخفاضٍ بلغ 23.2 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغ حجم الشحن خلال الربع الثالث 464 ألف طن.

وبلغ متوسط معدل إشغال المقاعد خلال الأشهر التسعة الأولى 74 بالمئة، بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، في حين بلغ متوسط عدد الضيوف لكل حركة طائرة 211 ضيفاً، بتراجع طفيف بلغ 0.8 بالمئة.

وحافظ مطار دبي الدولي على مستويات عالية من الكفاءة في مختلف نقاط الخدمة خلال الربع الثالث، حيث تمكن 99.9 بالمئة من الضيوف المغادرين من اجتياز نقاط مراقبة الجوازات في أقل من 10 دقائق، فيما أنهى 99.9 بالمئة من القادمين إجراءات مراقبة الجوازات في أقل من 15 دقيقة. كما لم يتجاوز وقت الانتظار عند نقاط التفتيش الأمني 5 دقائق بالنسبة إلى 99.7 بالمئة من الضيوف خلال الفترة نفسها.

كما تعامل مطار دبي الدولي مع 48 مليون حقيبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث جرى تسليم 91 بالمئة من الأمتعة خلال 45 دقيقة من وصول الطائرات. وبلغت دقة مناولة الأمتعة 99.73 بالمئة، بمعدل 2.67 حقيبة تمت مناولتها بصورة غير صحيحة لكل ألف ضيف، بما يعكس استمرار تركيز المطار على كفاءة العمليات وجودة الخدمات المقدمة للضيوف.