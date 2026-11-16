وقال بيان إن توقيع الاتفاقية يأتي في مرحلة تشهد فيها مجموعة مير تسارعاً في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية وتوسيع محفظة أعمالها، استكمالاً للخطوات التي اتخذتها خلال عام 2026، وتوفر هذه التسهيلات الائتمانية مرونة تمويلية إضافية لدعم أولويات المجموعة الاستثمارية والتوسعية، بما يتماشى مع نهج المجموعة في إدارة رأس المال القائم على الموازنة بين التدفقات النقدية التشغيلية والتمويل الخارجي.

وقال نهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير: نواصل في المجموعة تعزيز مسار نموّنا وتوسيع نطاق استثماراتنا في القطاعات والأسواق المستهدفة، إذ نتطلع بثقة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحملها المرحلة المقبلة، وتدعم هذه الاتفاقية تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد، مع مواصلة اتباع نهج مدروس في إدارة رأس المال، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا.

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، إن شراكتنا مع مجموعة مير تعكس قدرة بنك الإمارات دبي الوطني على تقديم حلول تمويلية تواكب الاحتياجات المتطورة للشركات الإماراتية الرائدة، وتوفر التسهيلات الائتمانية البالغة قيمتها 1.2 مليار درهم إماراتي مرونة تمويلية إضافية لمجموعة مير، تمكّنها من تنفيذ استحواذات استراتيجية، وتمويل النفقات الرأسمالية، والمضي قدماً في خطط التوسع عبر محفظة أعمالها، ونلتزم بدعم المرحلة المقبلة من نمو المجموعة، بما يعزز دورنا كشريك مصرفي موثوق على المدى الطويل للشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.