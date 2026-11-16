وقالت غورغييفا، خلال مقابلة على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين، إن الاقتصاد العالمي "يقف على ساق واحدة هي الذكاء الاصطناعي"، مشيرة إلى أن أي اهتزاز في هذا القطاع قد يؤدي إلى اضطرابات مالية واسعة النطاق.

وأضافت أن ما يعرف بـ"التمويل الدائري" بين شركات الذكاء الاصطناعي تجاوز حجمه تريليون دولار، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث يعود جزء من الأموال المستثمرة إلى المستثمرين أنفسهم عبر عقود ومشتريات متبادلة بين الشركات. وأوضحت أن نحو ثلثي هذه التمويلات يعتمد على الديون، الأمر الذي يزيد من المخاطر في حال تعرض القطاع لهزة مفاجئة.

ويأتي التحذير في وقت يواجه فيه قطاع الذكاء الاصطناعي ضغوطاً متزايدة بعد موجة بيع واسعة لأسهم الشركات المرتبطة به، على رأسها شركة إنفيديا، التي فقدت أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية خلال الشهر الماضي.

ووفقا لشبكة سي إن بي سي الأميركية، يرى محللون أن أي تراجع في قدرة إنفيديا على تمويل مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى سحب عشرات المليارات من الدولارات من المنظومة الاستثمارية، في وقت ترتفع فيه تكاليف الاقتراض على الشركات بفعل أسعار الفائدة المرتفعة.

محرك رئيسي للنمو

ورغم المخاطر، لا يزال الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي. فقد رفع صندوق النقد الدولي في أكتوبر توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى 3.1 بالمئة، مستنداً جزئياً إلى الزخم الاستثماري المرتبط بالتكنولوجيا.

كما يقدّر الصندوق أن نحو 40 بالمئة من القوى العاملة حول العالم ستتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما تشير تقديرات مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن نحو 80 بالمئة من الزيادة الأخيرة في الصادرات العالمية تركزت في السلع والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

مخاوف من تصحيح حاد

وأشارت غورغييفا إلى أن حماس المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي قد تجاوز أحياناً ما أثبتته التكنولوجيا فعلياً على أرض الواقع، معتبرة أن الأسواق تميل إلى المبالغة في التوقعات، ما يجعل حدوث تصحيحات سعرية أمراً وارداً.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في أكتوبر من أن أي خيبة أمل بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تصحيح واسع في أسواق الأصول، مشيراً إلى احتمال تراجع الأسهم الأميركية بنسبة 20 بالمئة في عام 2026 في أحد السيناريوهات السلبية، مع انخفاض الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 1.1 بالمئة عن التقديرات الأساسية بحلول عام 2028.

ورغم التقلبات الأخيرة في الأسواق، وصفت غورغييفا حركة البيع الحالية بأنها "منظمة"، مؤكدة أنها لا ترى في الوقت الراهن تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي، لكنها شددت على ضرورة توخي الحذر ومراقبة التطورات عن كثب.