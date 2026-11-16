وذكرت للصحفيين قبيل اجتماع شهري لوزراء الخارجية في بروكسل "نرى بوضوح أن سوريا بحاجة إلى استثمارات كبيرة، لبناء مؤسساتها وتنفيذ إصلاحاتها".

وأضافت "من جانبنا في أوروبا، نرغب في رؤية اللاجئين السوريين يعودون إلى ديارهم، لكن عودتهم تتطلب توافر الظروف الملائمة. هناك الكثير مما يمكننا القيام به معا، لأن استقرار سوريا يصب في مصلحتنا ومصلحة المنطقة بأكملها".

وقبل أسبوع، أظهرت وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز أن التكتل يدرس رفع مستوى علاقاته مع سوريا على نطاق أوسع، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن والاستثمار وإحياء اتفاق تجاري ظل مجمدا لفترة طويلة، وذلك في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى تقريب دمشق من أوروبا ومواجهة النفوذ الروسي المتبقي بعد الإطاحة ببشار الأسد.

ومن المقترحات الأبرز في وثيقة الاتحاد الأوروبي خطة لإحياء اتفاقية شراكة تم التوقيع عليها مبدئيا في 2008 لكنها لم تصل قط للمرحلة النهائية، وهي خطوة من شأنها أن تتيح إطارا للتجارة الحرة والحوار السياسي والتعاون الأوسع بين بروكسل ودمشق.

ويسعى دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء في الاتحاد للتفاوض بشأن إدخال تعديلات على الاتفاقية. وجاء في الوثيقة أن النص الحالي قد يشكل أساسا لتوثيق العلاقات بسرعة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأوروبي المتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع التركيز على قطاعات النقل والطاقة والاتصال الرقمي.

ويشجع الاتحاد بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف تعاونه مع سوريا، ودعم جهود دمشق لتصبح مساهما في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في خطوة تهدف إلى الحصول على تمويل لإعادة الإعمار.

وذكرت الوثيقة أن منتدى للتنسيق يقوده الاتحاد الأوروبي، والمقرر عقده في 17 نوفمبر في دمشق، سيركز على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، مما يمهد الطريق لعقد مؤتمر استثماري محتمل بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في 2027.

وتأتي الخطوات المقترحة في أعقاب استئناف اتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا عام 1978، والحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين بروكسل ودمشق في مايو. وخصص الاتحاد الأوروبي 620 مليون يورو (718 مليون دولار) لدعم سوريا في 2026 و2027 لتغطية المساعدات الإنسانية والتعافي الاجتماعي والاقتصادي.