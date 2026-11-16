وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، بوريس فويتشيتش، عبر تقنية الفيديو، في افتتاح فعاليات "أسبوع التمويل الأوروبي" في مدينة فرانكفورت الألمانية الاثنين: "التقدم السريع في القدرات السيبرانية لنماذج الذكاء الاصطناعي ينطوي بالفعل على مخاطر قد تكون لها آثار نظامية".

وأضاف المسؤول الكرواتي، وفقا لنص كلمته الذي جرى توزيعه مسبقا، أن الأمر نفسه ينطبق على الاعتماد الكبير على موردين خارجيين لخدمات حيوية، لا سيما أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعتمد عليها البنوك ومؤسسات الخدمات المالية في منطقة اليورو.

وحذر فويتشيتش قائلا: "لا شك في أن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي بأكمله يوفر فرصا كبيرة لزيادة الكفاءة، لكنه ينطوي أيضا على نقاط ضعف جديدة، من بينها زيادة الاعتماد على عدد محدود من مزودي التكنولوجيا، فضلا عن ارتفاع المخاطر السيبرانية والتشغيلية".

وأضاف فويتشيتش: "وتزيد أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا واستقلالية على و جه الخصوص من حجم الهجمات السيبرانية وسرعتها ومدى تعقيدها".

وأشار فويتشيتش إلى أن ما يعرف بهجمات الهندسة الاجتماعية أصبحت أكثر فاعلية أيضا، وهي الهجمات التي يتم فيها دفع الأشخاص إلى الكشف عن معلومات سرية، مثل كلمات المرور، أو تثبيت برمجيات ضارة دون علمهم.

وقال فويتشيتش إن ذلك قد يؤدي - على الأقل في الأجل القصير - إلى تغيير ميزان القوى لصالح المهاجمين، إذ قد تواجه المؤسسات المالية تكاليف أعلى وقيودا أكبر عند استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض دفاعية.