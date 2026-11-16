وشهدت حركة الصرافة في السوق الموازي في بغداد والبصرة وأربيل، صباح الاثنين، تسجيل قفزة جديدة وسط توقعات من تحقيق زيادات أخرى خلال فترة التداول لهذا اليوم.

ويعزو متعاملون الاضطرابات في السوق الموازية إلى تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2027 بسبب الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على توزيع التخصيصات المالية في أبواب الموازنة.

وكانت الحكومة العراقية اعتمدت سعر صرف الدولار الأميركي في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2027 بمبلغ 1500 دينار لكل دولار أميركي بدلا من 1320 دينارا لكل دولار أميركي في موازنات الأعوام الأربعة الماضية.

من جانب أخر، أظهرت بيانات للبنك المركزي العراقي نشرت اليوم أن نحو 94 بالمئة من إجمالي العملة النقدية فـي العراق مـوجودة خارج المصارف، مقابل 6 بالمئة فقط داخل الجهاز المصرفـي في مؤشر يعكس حجم الـنقد المتداول لدى الجمهور مقارنة بالسيولة الموجودة داخل المصارف.