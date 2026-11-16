وأظهرت دراسة أعدتها شركة الاستشارات الاقتصادية "إرنست آند يونغ" ارتفاع إيرادات القطاع الصناعي خلال الربع الثالث بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 546.3 مليار يورو.

وهذه هي الزيادة الفصلية الثالثة على التوالي، كما أنها أعلى قيمة تُسجَل منذ أربع سنوات. ويعود ذلك إلى الطفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ورفع الأسعار، والإنفاق الحكومي بمليارات اليورو على التسلح. وكانت الإيرادات قد واصلت التراجع بصورة متتالية منذ الربع الأخير من عام 2022.

غير أن خفض الوظائف لا يزال مستمرا؛ إذ بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي بنهاية سبتمبر الماضي 5.3 مليون شخص، بانخفاض قدره 140 ألفا و200 شخص (2.6 بالمئة) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ومنذ عام 2019، الذي سبق جائحة كورونا، فقد القطاع نحو 405 آلاف و800 وظيفة، بانخفاض يزيد على 7 بالمئة.

وجاء في الدراسة، التي تستند إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني: "اختفت بذلك نحو وظيفة صناعية واحدة من بين كل 14 وظيفة". وشمل فقدان الوظائف جميع القطاعات التي تناولتها الدراسة.

وقال يان بروهيلكر، الخبير لدى "إرنست آند يونغ": "استعادت الصناعة بعضا من توازنها فيما يتعلق بالإيرادات". لكنه أضاف أن التعافي الطفيف للاقتصاد الألماني، الذي تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2026، إلى جانب بوادر تحسن الثقة، لا يكفيان لزيادة أعداد العاملين، وقال: "على العكس من ذلك، لا تزال عمليات خفض الوظائف مستمرة دون تباطؤ، خاصة في القطاعات الرئيسية".

وتتباين أوضاع القطاعات الصناعية، رغم إعلانها مؤخرا عن زيادة الطلبات؛ فقد ارتفعت إيرادات قطاع إنتاج المعادن ومعالجتها بنسبة 19.5 بالمئة، فيما زادت إيرادات صناعة الإلكترونيات بأكثر من 12 بالمئة.

واستفاد القطاعان من بناء مراكز البيانات، الذي أدى إلى طلب هائل على تقنيات الكهرباء وأنظمة التبريد والكابلات والمعادن، وفقا لشركة "إرنست آند يونغ".

كما سجل قطاع الكيماويات والأدوية زيادة في الإيرادات بنسبة 5.6 بالمئة، مدعوما أيضا برفع الأسعار. ولا تأخذ أرقام الشركة في الحسبان تأثير التضخم.

في المقابل، لا تزال الأوضاع قاتمة في قطاعين رئيسيين؛ إذ ظلت إيرادات صناعة الآلات مستقرة خلال الربع الثالث، بينما تراجعت إيرادات قطاع السيارات - الذي سجل أسوأ أداء - بنسبة 2 بالمئة.

وفقد هذا القطاع وحده 36 ألفا و100 وظيفة خلال عام واحد، بانخفاض قدره 5 بالمئة.

ووفقا لشركة "إرنست آند يونغ"، ارتفع إجمالي الوظائف التي فقدتها صناعة السيارات منذ عام 2019 إلى أكثر من 143 ألفا و500 وظيفة، أي ما يقرب من وظيفة واحدة من بين كل ست وظائف.

وقال بروهيلكر: "بما أن عددا كبيرا من الموردين والقطاعات الأخرى يعتمد على شركات تصنيع السيارات، فإن ضعف هذا القطاع يعرقل الصناعة الألمانية بأكملها".

ولا يتوقع بروهيلكر حدوث تحول في سوق العمل في الوقت الراهن، رغم التراجع الأخير في معدل البطالة على المستوى العام، إذ بدأت شركات صناعية كثيرة تنفيذ برامج تقشف واسعة. كما سيؤثر الذكاء الاصطناعي في احتياجات الشركات من العاملين خلال السنوات المقبلة. وسوف يشعر الشباب بهذا التأثير على وجه الخصوص.

وقال بروهيلكر: "عندما تسعى الشركات إلى خفض النفقات، تكون الوظائف الجديدة أول ما يجرى الحد منه، وهو ما يصيب المنضمين حديثا إلى سوق العمل قبل غيرهم".