وأشار البنك، في مذكرة بحثية صادرة الأحد، إلى توقعاته بعودة أسعار الخام إلى مستوياتها الطبيعية تدريجياً؛ إذ رجّح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 دولاراً للبرميل خلال عام 2027، على أن ينخفض إلى 70 دولاراً بحلول نهاية العام نفسه.

وفي ما يتعلق بالمنتجات المكررة، توقّع "غولدمان ساكس" تراجع أسعارها مستقبلاً مع بقائها أعلى بكثير من متوسطاتها التاريخية، مقدّراً أن يبلغ متوسط سعر الجملة للديزل في الولايات المتحدة نحو 150 دولاراً للبرميل في عام 2027.

مخاطر متباينة على المديين القريب والمتوسط

وأوضح البنك في مذكرته: "ما زلنا نرصد مخاطر كبيرة تحيط بمسار أسعار النفط؛ فهناك مخاطر صعودية في الأجل القريب مدفوعة بتصاعد الهجمات على حركة الشحن، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية النفطية، فضلاً عن تعافي علاوة المخاطر الجيوسياسية".

وأضاف: "في المقابل، تبرز احتمالات هبوط الأسعار على المدى المتوسط بفعل زيادة المعروض العالمي، أو تباطؤ الطلب، أو تراجع علاوة المخاطر إلى ما دون مستواها المفترض في السيناريو الأساسي".

ويفترض السيناريو الأساسي لـ"غولدمان ساكس" أن يسجل سوق النفط فائضاً —يُقاس بالفرق بين إجمالي الإنتاج والطلب النهائي— يبلغ مليوني برميل يومياً خلال عام 2027.

تراجع الأسعار في تعاملات الاثنين

ميدانياً، انخفضت أسعار النفط في تعاملات الاثنين مدفوعةً بتوقعات فائض المعروض، وذلك عقب عودة شحنات النفط القادمة من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، بالتزامن مع إجراءات أميركية لدعم نقل شحنات الوقود بين الموانئ المحلية.