ووصفت الشبكة الشركة الاستشارية بأنها معروفة بتبني تقديرات حذرة عند احتساب كلفة الانقطاعات الاقتصادية، ما يجعل التقديرات المرتفعة الحالية محل اهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية والتقنية.

وشهدت خدمات مايكروسوفت، الجمعة، اضطرابات كبيرة طالت مستخدمين حول العالم، حيث واجهت منصتا Outlook وTeams مشكلات تشغيلية أثرت على قدرة المستخدمين في الوصول إلى الخدمات والتطبيقات.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، أبلغ أكثر من 130 ألف مستخدم عن مشكلات في الخدمة، فيما لا يزال العدد الإجمالي للمتضررين غير واضح، خصوصاً أن مايكروسوفت تمتلك أكثر من 450 مليون مشترك في خدماتها المختلفة حول العالم.

ورغم تراجع حجم الأعطال تدريجياً، فإن عدداً من المستخدمين ظلوا غير قادرين على الوصول إلى بعض التطبيقات والخدمات.

مخاوف تتجاوز الانقطاع التقني

وأكد تشارلز لامانا، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مايكروسوفت، أن الحادث لم يكن ناجماً عن هجوم إلكتروني، إلا أن الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول المخاطر المرتبطة بالاعتماد الواسع على مزودي الخدمات التقنية الكبار.

وقال هيث رينفرو، المؤسس المشارك ورئيس أمن المعلومات في شركة Fenix24، إن المعلومات الأولية التي كشفتها مايكروسوفت تشير إلى أن ما حدث يبدو أقرب إلى فشل في توافر البنية التحتية وليس هجوماً إلكترونياً متعمداً.

وأوضح أن الشركة تحدثت عن توقف بعض الخوادم عن العمل، ما أدى إلى زيادة الضغط على البنية التحتية المتبقية، إضافة إلى تعرض الأنظمة المسؤولة عن إنشاء الاتصالات الآمنة إلى ضغوط تشغيلية كبيرة.

وأضاف أن أحد الاحتمالات التي تخضع للتحقيق يتمثل في تغيير حديث في إعدادات الشبكة، بينما لا يزال السبب الجذري النهائي للحادث غير محسوم.

وأشار رينفرو إلى أن أكثر ما يثير القلق ليس العطل الأولي بحد ذاته، بل تأثيره المتسلسل على الخدمات والمناطق الجغرافية المختلفة، موضحاً أن أنظمة التكرار الاحتياطية التقليدية قد تفقد فعاليتها عندما تتعرض مكونات البنية التحتية عالية الاعتمادية لأعطال مترابطة في الوقت نفسه.

جهود متواصلة لاستعادة الخدمات

وقالت مايكروسوفت في الساعات الأولى من صباح الجمعة إنها حققت "نجاحاً محدوداً" في استعادة الأنظمة المتضررة.

لكن بحلول ذلك الوقت كانت بلديات وشركات طيران ومؤسسات عدة قد تعرضت لتعطل ملموس في خدماتها وعملياتها التشغيلية، وفق ما أوردته CNN.

وفي تحديثات متتالية عبر منصة "إكس"، أكدت الشركة أنها تشهد "تقدماً مشجعاً" في عمليات الاستعادة، فيما انتقد بعض المستخدمين أسلوب التواصل الذي اتبعته الشركة، معتبرين أن بعض الرسائل اتسمت بالغموض أو بالمصطلحات التقنية المعقدة، ما زاد من حالة الارتباك لدى المتضررين.

وأفادت مايكروسوفت لاحقاً بأن إمكانية الوصول إلى خدمات البريد الإلكتروني باتت "قريبة من العودة إلى المستويات الطبيعية".

كيف ينبغي للشركات التعامل مع الانقطاعات؟

ويرى خبراء الأمن السيبراني أن الأولوية خلال مثل هذه الحوادث يجب أن تتركز على استمرار العمليات الحيوية بدلاً من انتظار استعادة الخدمة من قبل المزود التقني.

وقال رينفرو إن على المؤسسات تحديد الوظائف الأساسية المتضررة، وتفعيل قنوات اتصال بديلة معدة مسبقاً، إضافة إلى تطبيق حلول تشغيل مؤقتة معتمدة لا تؤدي إلى خلق مخاطر أمنية إضافية.

وأضاف أن الدروس الحقيقية تبدأ بعد انتهاء الأزمة، إذ يتعين على المؤسسات فهم اعتمادها على الأنظمة التقنية المختلفة وتحديد الخدمات التي يجب استعادتها أولاً، والعوامل التي قد تعيق عملية التعافي.

وأشار إلى أن الهدف ليس القضاء على جميع نقاط الضعف المحتملة، وهو أمر قد يكون مكلفاً وغير عملي اقتصادياً، بل فهم مواقع الاعتماد الحرجة وتقليل تأثيرها ووضع خطط مجربة وموثوقة لضمان استمرارية الأعمال.

درس في المرونة الرقمية

ومع استمرار التحقيقات والجهود الفنية لمعالجة آثار الانقطاع، تجد العديد من المؤسسات نفسها أمام تساؤلات متزايدة حول مدى اعتمادها على خدمات الحوسبة السحابية ومنصات التكنولوجيا الكبرى.

ويؤكد رينفرو أن مفهوم المرونة السيبرانية لا يقتصر على القدرة على الصمود أمام هجمات برامج الفدية أو الهجمات الإلكترونية، بل يشمل القدرة على مواصلة العمل عند فقدان التكنولوجيا التي تعتمد عليها المؤسسة، سواء كان السبب هجوماً إلكترونياً أو خطأً بشرياً أو فشلاً في البنية التحتية أو تعثراً لدى طرف ثالث.

ويختتم بالقول: "الأعمال لا تهتم كثيراً بسبب تعطل التكنولوجيا، بل بالمدة التي تحتاجها للعودة إلى العمل من جديد".