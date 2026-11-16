وترى ماكلين أنه لو تنبأ أحدهم بانهيار بنك استثماري كبير في وول ستريت عام 2006 لاعتُبر مجنوناً، ولو عُرضت على منصة "نتفليكس" هذا العام فكرة مسلسل درامي عن الرئيس التنفيذي لشركة تبلغ قيمتها السوقية 5.8 تريليونات دولار وتحتل موقعاً محورياً في الاقتصاد العالمي، بينما يقيم علاقة مع شخص يُشتبه في كونه جاسوساً صينياً وربما يهدد مستقبل الولايات المتحدة، لكان الرد على الأرجح: "مستحيل، هذا لا يمكن أن يحدث".

لكننا نعلم الآن - بحسب ماكلين - أنه حدث بالفعل.

وتشير الكاتبة إلى أنه بالنسبة لجينسن هوانغ، الذي استقال من منصبه رئيساً تنفيذياً، وبالنسبة لشركة "إنفيديا" التي فقدت ما يقرب من تريليوني دولار من قيمتها السوقية مقارنة بذروتها، كانت التداعيات هائلة، ولا أحد يعرف على وجه اليقين ما الذي سيحدث لاحقاً.

لكن هناك درساً آخر يستحق الانتباه: من المهم مراقبة مؤشرات الغرور المتنامي وتضخم نفوذ الرؤساء التنفيذيين. فهذه العلامات غالباً ما تكون نذيراً بحدوث أمور سيئة. والشركات التي تعتمد بصورة مفرطة على شخصيات قيادية كهذه تُظهر نمطاً متشابهاً بشكل لافت، بحسب الكاتبة.

المبالغة.. أولى إشارات الخطر

قالت بيثاني ماكلين إن إحدى أولى العلامات التحذيرية هي الإفراط في المبالغة. فعندما كانت شركة "إنرون" في أوج ازدهارها، كانت تصف نفسها بأنها "الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة". وعندما لم يعد هذا الوصف كافياً، بدأت تطلق على نفسها لقب "الشركة الرائدة عالمياً" بشكل مطلق.

وفي أواخر عام 2000، قال الرئيس التنفيذي جيف سكيلينغ للصحفيين إن هناك "احتمالاً معقولاً جداً" لأن تصبح إنرون أكبر شركة في العالم.

أما دينيس كوزلوفسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "تايكو إنترناشيونال"، فقد أعلن عام 2001 أن هدفه تحقيق إيرادات سنوية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2006، رغم أن إيرادات الشركة آنذاك كانت تقترب من 36 مليار دولار فقط.

بعد ذلك بنحو سنوات قليلة انهارت إنرون وأعلنت إفلاسها، بينما خرج كوزلوفسكي من السجن عام 2014.

وفي مقابلة مع مقدم البودكاست ليكس فريدمان، قال جينسن هوانغ إن وصول إنفيديا إلى قيمة سوقية تبلغ 10 تريليونات دولار قبل أي شركة أخرى أمر حتمي.

وعندما سُئل هذا العام عن التمويل الدائري، قال إن كل دولار "تستثمره" إنفيديا يعود عليها بمئة دولار. وبناءً على تقديرات متحفظة لما أنفقته الشركة، فإن هذا التصريح يعني تحقيق إيرادات تقارب 10 تريليونات دولار، أي ما يوازي نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

لغة متعالية

وتتوقف الكاتبة عند محطة لافتة أخرى تتمثل في تصريحات هوانغ بشأن شركات "السحابة الجديدة" (Neoclouds) التي تؤجر بنية تحتية متخصصة للذكاء الاصطناعي؛ فخلال زيارة أخيرة إلى أوروبا، قال إن شركة "إن سكيل" (Nscale) كانت ستصبح "صفراً" لولا "إنفيديا".

وترى ماكلين أنه رغم احتمال صحة هذا الطرح، فإن تلك الكلمات عكست قدراً من التعالي، مشيرة إلى ما أورده موقع "ذي إنفورميشن" نقلاً عن مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والذين وصفوا هوانغ بأنه شخص "صدامي".

وتستحضر الكاتبة في هذا السياق تجربة شركة الرهن العقاري الأميركية العملاقة "فاني ماي"، التي وُضعت تحت الوصاية الحكومية خلال الأزمة المالية عام 2008؛ إذ كانت معروفة، رغم صورتها الهادئة، بنهجها العدائي في التعامل مع الخصوم، حتى نُقل عن أحد موظفي الكونغرس قوله آنذاك: "تبدو فاني ماي كالجدة اللطيفة، لكنها قادرة على سحق من يقف في طريقها".

وعندما كانت الشركة في أوج قوتها لم يكن ذلك مهماً، لكن عندما واجهت الأزمة، كانت العقوبات المفروضة عليها أشد بكثير مما كانت ستكون عليه لو كانت تحظى بقدر أكبر من التعاطف.

وترى الكاتبة والصحفية الاقتصادية في فاينانشال تايمز بيثاني ماكلين، أن خليفة هوانغ سيواجه تحديات عديدة، من بينها التعامل مع خصوم يتطلعون لرؤية الشركة تتعثر.

تساؤلات بشأن التعامل مع الصين

امتد النهج الهجومي لإنفيديا أيضاً إلى التقارير التي تحدثت عن احتمال قيام شركة "ميغاسبيد" المرتبطة بالشخصية المثيرة للجدل أليس هوانغ، والمتهمة بالتجسس لصالح الصين، بتحويل معدات تعمل برقائق إنفيديا إلى السوق الصينية.

وقالت إنفيديا في أواخر أكتوبر إن مزاعم تحويل المعدات "خضعت للتحقيق وتم دحضها بالكامل العام الماضي".

لكن صحيفة "فاينانشال تايمز" ذكرت أن عدة وكالات أميركية لا تزال تشتبه في أن شركة ميغاسبيد قامت بالفعل بتحويل رقائق إلى الصين.

ولا تزال الحقيقة غير واضحة حتى الآن.

غير أن الكاتبة ترى تشابهاً مع ما قاله ماركوس براون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "وايركارد"، عندما أكد أن شركته لا تتوقع ظهور أي أمور جوهرية خلال التحقيقات التي كانت تجريها للرد على اتهامات "فاينانشال تايمز" بالتلاعب المحاسبي، قبل أن تنفجر الفضيحة لاحقاً.

خطر عبادة الشخصية

وتستعيد الكاتبة شهادة مارك بالمر، المسؤول السابق للعلاقات العامة في "إنرون"، الذي قال بعد سنوات من انهيار الشركة: "تصل إلى مستوى من الثقة يتحول إلى غرور، وعندما أنظر إلى الماضي، أُصاب بالدهشة من حجم إعجابنا بأنفسنا".

كما تشير ماكلين إلى أنه بعد الأزمة التي كادت تعصف بشركة الأدوية "فالينت"، أخبرها أحد المستثمرين أن إحدى العلامات التي كشفت تحول الشركة إلى ما يشبه الطائفة كانت اعتياد المستثمرين مناداة الرئيس التنفيذي مايك بيرسون باسمه الأول فقط "مايك"، في إشارة إلى علاقتهم العاطفية بالشخصية القيادية وتراجع مستوى التشكيك والرقابة.

وترى الكاتبة أنه رغم أن هذا الطرح قد يبدو تقليدياً، فإن حالة من التقديس الشخصي نشأت بالفعل حول جينسن هوانغ؛ إذ وصفت دار "سوذبيز" للمزادات سترته الجلدية الشهيرة بأنها "زيّ أحد المؤمنين الأوائل"، قبل أن تُباع بنحو مليون دولار، كما أطلقت صحيفة "أستراليان فاينانشال ريفيو" على ظاهرة التعلق به اسم "جنسنيا" (Jensanity).

وتختتم ماكلين هذه الجزئية بالقول إنه للإنصاف، قد لا يكون هوانغ مسؤولاً بشكل مباشر عن هذه الظاهرة، لكنه لم يسعَ أيضاً إلى الابتعاد عنها.

النجاح قد يعمي الأبصار

وتؤكد الكاتبة أن إنفيديا ليست فضيحة بالمعنى الذي كانت عليه إنرون أو وايركارد، فهي شركة مربحة تمتلك منتجات حقيقية وناجحة.

لكن القضية الحالية قد تتحول إلى أزمة أكبر وأكثر خطورة إذا ثبت أن الشركة باعت رقائق بصورة متعمدة إلى الصين في انتهاك للقوانين الأميركية، وعندها سيكون هوانغ قد ضلل المستثمرين وغيرهم.

ويخلص المقال المنشورة على صحيفة فاينانشال تايمز للكاتبة بيثاني ماكلين، إلى أن النجاح الاستثنائي قد يخلق نوعاً من العمى في اللحظة التي تكون فيها الحاجة إلى التدقيق والرقابة أكبر من أي وقت مضى.

فالمشكلة لا تكمن فقط في أن الرؤساء التنفيذيين ذوي النفوذ المفرط يبدأون في تصديق الأساطير التي تُنسج حولهم، بل في أن الجميع يصدقها أيضاً.

وقد يكون للأساطير مكانها في الأدب وربما في بعض جوانب الحياة، لكنها بالتأكيد لا مكان لها في حوكمة الشركات وإدارتها.