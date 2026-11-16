ووفقاً لبيانات بلومبرغ إن إي إف (BloombergNEF)، ارتفعت الكميات التقديرية من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب إلى جميع محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى نحو 21.8 مليار قدم مكعبة يومياً يوم السبت، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وبزيادة تتجاوز 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة النشاط في منشأتي غولدن باس (Golden Pass) وسابين باس (Sabine Pass). وبلغت تدفقات الغاز إلى مشروع غولدن باس مستوى قياسياً جديداً يوم السبت، في حين وصلت الإمدادات إلى سابين باس إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل الماضي، بحسب البيانات.

وقد توفر الإمدادات الإضافية متنفساً لأسواق الغاز في أوروبا وآسيا مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء. وكانت الحرب في إيران قد أحدثت اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية، ما دفع العديد من الدول إلى البحث عن مصادر بديلة للشحنات ورفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

وفي آسيا، التي تضم أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، ارتفعت الأسعار إلى نحو ثلاثة أمثال مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب، فيما صعدت العقود الآجلة للغاز الأوروبي إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

ومن المتوقع أن تواصل صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال نموها خلال السنوات المقبلة، مع ترجيحات بتضاعف الإنتاج بحلول نهاية العقد الحالي.

كما يُتوقع أن يشهد السوق العالمي فائضاً في المعروض خلال الأعوام القادمة، إلا أن الاضطرابات التي تؤثر على الإمدادات القادمة من منطقة الخليج العربي دفعت وكالة الطاقة الدولية إلى تأجيل توقعات حدوث هذا الفائض لمدة عامين على الأقل.