وجاء نمو الناتج الصناعي في أكتوبر أقل من التوقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز، والتي أشارت إلى نمو 5.3 بالمئة، مقارنة بارتفاع 5.5 بالمئة في سبتمبر.

وارتفعت مبيعات التجزئة، التي تعد مؤشرا على الاستهلاك، 0.4 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، بعد أن سجلت نموا 1.1 بالمئة في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون زيادة 0.8 بالمئة.

وتعاني بكين من تباطؤ الإنفاق المحلي منذ انتهاء جائحة كوفيد-19، حيث أثر ركود النشاط الاقتصادي سلبًا على النمو الوطني رغم ازدهار الصادرات.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن الاقتصاد الصيني ظل مستقراً في أكتوبر، إلا أن "البيئة الدولية" لا تزال "تتسم بعدم استقرار وغموض كبيرين".

وأضاف المكتب: "على الصعيد المحلي، لا يزال الخلل قائماً بين العرض القوي والطلب الضعيف، وتواجه بعض الشركات صعوبات تشغيلية، ويتطلب بناء اقتصاد مستقر ومتنامٍ مزيداً من التماسك".

وتسعى السلطات الصينية إلى تحقيق هدف نمو رسمي هذا العام يتراوح بين 4.5 و5.0 بالمئة، وهو أدنى هدف منذ عقود.

وأظهرت بيانات نُشرت في أكتوبر الماضي أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة أعلى قليلاً من المتوقع في الربع الثالث، إلا أن الأرقام لا تزال عند 4.5 بالمئة.