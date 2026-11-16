ونقلت الصحيفة عن بيل قوله، إن رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي ليصل إلى 4 بالمئة يُعد خطوة مهمة على طريق تطبيع السياسة النقدية، مستدركاً: "لا يزال أمامنا المزيد".

وبحسب التقرير، يرى "بيِل" حاجة إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية العام المقبل -علاوة على الزيادة المتوقعة في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم بتاريخ 17 ديسمبر- وذلك في ظل المخاطر الصعودية المبررة لارتفاع تكاليف الطاقة.

وفيما يتعلق بكبح جماح التضخم، شدد "بيِل" على أن السلطات النقدية "ستفعل ما يلزم لإعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة من البنك المركزي البالغة 2 بالمئة بمرور الوقت".

ونقلت الصحيفة عنه اعتقاده بأن هناك "احتمالاً ضعيفاً للغاية" لانحسار الصراع في الشرق الأوسط قبل اجتماع ديسمبر، أو تراجع أسعار الطاقة بحلول ذلك التاريخ.

وأضاف بيل أن توقعات الأسواق بأن تلامس أسعار الفائدة في المملكة المتحدة حاجز 5 بالمئة العام المقبل "ليست مبالغاً فيها"، معرباً عن اعتقاده الشخصي بأن بنك إنجلترا تأخر طويلاً قبل الشروع في دورة رفع الفائدة.