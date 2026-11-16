وقد يجمع الطرح ما يصل إلى 64.4 مليار دولار، ما يجعله ثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

وفيما يلي ترتيب أكبر 10 طروحات عامة أولية على الإطلاق من حيث قيمة الأموال التي جُمعت، مع استبعاد الأسهم الإضافية التي يحق لمديري الاكتتاب شراؤها بعد عملية البيع:

1. سبيس إكس (SpaceX): 75 مليار دولار

أُدرجت شركة الصواريخ والذكاء الاصطناعي في بورصة ناسداك في يونيو 2026، محققةً نحو ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السابق.

2. أرامكو السعودية (Saudi Aramco): 25.6 مليار دولار

جمعت عملاقة النفط السعودية هذا المبلغ عبر إدراجها في سوق الأسهم السعودية (تداول) في ديسمبر 2019.

3. علي بابا (Alibaba): 21.8 مليار دولار

سجلت شركة التجارة الإلكترونية الصينية ظهورها الأول في بورصة نيويورك في سبتمبر 2014.

4. سوفت بنك كورب (SoftBank Corp): 21.3 مليار دولار

طرحت أسهمها في بورصة طوكيو في ديسمبر 2018.

5. البنك الزراعي الصيني (Agricultural Bank of China - AgBank): 19.2 مليار دولار

أدرج البنك الصيني أسهمه في بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ في يوليو 2010.

6. البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC): 19.1 مليار دولار

اختار البنك الصيني أيضاً الإدراج المزدوج في هونغ كونغ وشنغهاي في أكتوبر 2006.

7. إن تي تي موبايل (NTT Mobile): 18.1 مليار دولار

أُدرجت شركة الاتصالات اليابانية في بورصة طوكيو في أكتوبر 1998.

8. فيزا (Visa Inc): 17.9 مليار دولار

بدأت شبكة بطاقات الائتمان الأميركية تداول أسهمها في بورصة نيويورك في مارس 2008.

9. إيه آي إيه غروب (AIA Group): 17.8 مليار دولار

دخلت الوحدة الآسيوية التابعة لشركة التأمين الأميركية AIG إلى بورصة هونغ كونغ في أكتوبر 2010.

10. إينيل (Enel): 16.5 مليار دولار

سجلت شركة الطاقة الإيطالية، التي تُتداول أسهمها في ميلانو ونيويورك، ظهورها الأول في سوق الأسهم في نوفمبر 1999.