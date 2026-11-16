واليوم، تستعد Anthropic لدخول أسواق المال عبر طرح عام أولي يُتوقع أن يكون من بين الأكبر في التاريخ، حيث تسعى الشركة إلى جمع ما يصل إلى 90.4 مليار دولار من خلال طرحها وعملية بيع خاصة للأسهم، وهو هدف من شأنه أن يرفع تقييم Anthropic إلى نحو 1.4 تريليون دولار.



وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن Anthropic تمضي قدماً في خطتها للطرح العام الأولي، حيث من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في بورصة Nasdaq في 19 نوفمبر 2026، وذلك رغم أن قطاع الذكاء الاصطناعي يمر حالياً بمرحلة بالغة الحساسية، إثر الحوادث التي خرجت فيها نماذج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة وهاجمت مؤسسات أخرى.

وفي هذا السياق، يستعرض تقرير "بلومبرغ" أبرز الجوانب التي ينبغي معرفتها عن الطرح المرتقب، من الوضع المالي للشركة وأسباب اختيارها التوقيت الحالي، إلى المخاطر المحتملة وهيكل حقوق التصويت، وانعكاسات صفتها كشركة ذات منفعة عامة على مستقبلها في الأسواق المالية.

كيف استطاعت أنثروبيك أن تبرز بهذه السرعة؟

على الرغم من حداثة عهدها، سرعان ما أصبحت أنثروبيك محوراً أساسياً في طفرة الذكاء الاصطناعي بفضل برنامجها الرائد "كلود" للدردشة الآلية. وأيضاً شهدت أنثروبيك ارتفاعاًَ هائلاً في إيراداتها بفضل "كلود كود"، وهو نظام مصمم خصيصاً لمستخدمي الأعمال، حيث تم تصميمه لتبسيط عملية كتابة وتصحيح البرامج، وقد لاقى رواجاً كبيراً بين مطوري البرامج لخدمات الذكاء الاصطناعي.

وقد تجنبت أنثروبيك إلى حد كبير تقديم عروض الذكاء الاصطناعي البراقة، مثل مولدات الفيديو، التي أثارت ضجة كبيرة لدى منافسيها مثل "أوبن إيه آي"، ولكنها أثبتت أيضاً أنها مكلفة للغاية.

كما عملت أنثروبيك على تعزيز نجاحها المبكر من خلال التوسع في قطاعات أوسع، بما في ذلك الخدمات القانونية والمالية. وفي مطلع عام 2026، كشفت النقاب عن "كلود كوورك"، وهو وكيل ذكاء اصطناعي متعدد الأغراض مصمم للتعامل مع مجموعة أوسع من المهام المهنية. ومؤخراً، طورت الشركة نماذج تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الأمن السيبراني.

ما هو حجم الطرح العام الأولي لـ Anthropic وما هو التقييم المتوقع؟

تسعى Anthropic ومؤسسوها المشاركون إلى جمع ما يصل إلى 90.4 مليار دولار من خلال الطرح العام الأولي. ويشمل هذا الرقم طرحاً أساسياً يهدف إلى جمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار، وذلك عبر بيع أسهم بسعر يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم الواحد.

كما يتضمن الطرح عملية بيع خاصة للأسهم (أو ما يُعرف بالاكتتاب الخاص) بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار، موجهة لمجموعة من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك: AMD، وبرودكوم، و"غوغل" التابعة لشركة Alphabet، ومايكرون تكنولوجي، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وشركة TSMC، وذلك وفقاً لوثيقة قُدِّمت في 10 نوفمبر 2026 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وعند احتساب الحد الأعلى لنطاق سعر السهم، ستصل القيمة السوقية لشركة Anthropic إلى نحو تريليون دولار، استناداً إلى عدد الأسهم القائمة المذكورة في الوثيقة. وإذا أُخذت في الاعتبار خيارات أسهم الموظفين، والأسهم المقيدة، والأسهم المخصصة لبرنامج الشركة لمطابقة التبرعات الخيرية، فإن هذه القيمة سترتفع لتصل إلى حوالي 1.4 تريليون دولار.

وتراقب وول ستريت عن كثب كيف سيقارن الطرح العام الأولي لشركة Anthropic بالرقم القياسي الذي حققته شركة SpaceX المملوكة لإيلون ماسك، والتي جمعت 86.2 مليار دولار خلال إدراجها في يونيو الماضي، لتصل قيمتها السوقية حينها إلى 1.77 تريليون دولار.

ما الذي نعرفه عن الوضع المالي لـ Anthropic؟

تحقق شركة أنثروبيك إيرادات ضخمة من مبيعات برمجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للعملاء من الشركات. وتُظهر وثائق قُدِّمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) أن الشركة سجلت إيرادات بلغت قرابة 17 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وهو ما يمثل زيادة قدرها 12 ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025.

غير أن الضغوط المتعلقة بتسعير تقنيات الذكاء الاصطناعي بدأت تؤثر على إيرادات أنثروبيك، إذ تشير الوثائق إلى أن خفض أسعار بعض نماذجها الجديدة، إلى جانب تقديم خصومات تعاقدية لبعض العملاء، أدى إلى تقليص نمو إيراداتها في الربع الثالث بنحو 600 مليون دولار.

كما كشفت Anthropic عن التزامات إنفاق تصل إلى 901 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، لتغطية تكاليف القدرات الحوسبية الهائلة والبنية التحتية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، حيث من المتوقع أن يُنفق نحو 452 مليار دولار من هذا المبلغ بحلول نهاية عام 2030.

لماذا قد ترغب Anthropic في طرح أسهمها للاكتتاب العام الآن؟

من المتوقع أن تشهد أسهم الشركة طلباً قوياً، وستسعى أنثروبيك جاهدة لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال لدعم عملياتها. فدخولها إلى الأسواق العامة سيفتح الباب أمام الحصول على تمويل سواء عبر الديون أو الأسهم، بتكلفة أقل وبسرعة أكبر، وهو ما تحتاجه الشركة بشدة لتمويل مراكز البيانات التابعة لها.

كما أن روح المنافسة مع غريمتها القديمة OpenAI ربما لعبت دوراً في هذا القرار، إذ قد يُنظر في "وول ستريت" إلى الشركة التي تسبق في طرح أسهمها للاكتتاب العام على أنها تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي.

وتقدم Anthropic على هذه الخطوة في الأسواق العامة رغم تزايد المخاوف من احتمالية فقدان البشر لسيطرتهم على الذكاء الاصطناعي. وفي وثائق الاكتتاب العام، حذرت الشركة من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل "مخاطر كارثية ووجودية على البشرية" إذا لم تُطوَّر تقنياته مع وجود ضمانات ورقابة كافية.

وكان داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، قد دعا في وقت سابق إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي على مستوى القطاع ككل. وفي مقال مفصل نُشر في سبتمبر 2026، أكد أمودي ضرورة إبطاء تطوير الأنظمة الأكثر تقدماً، وذلك لمنع الذكاء الاصطناعي من الخروج عن نطاق السيطرة البشرية.

ولكن، لكي تحقق أنثروبيك اكتتاباً عاماً ناجحاً، سيتعين عليها إيجاد توازن يتيح لها مواصلة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الحد من مخاطرها في الوقت ذاته.

هل هناك سلبيات للتحول إلى شركة عامة؟

من أبرز التحديات المترتبة على التحول إلى شركة عامة هو خضوع Anthropic لرقابة مالية أكثر صرامة، وتزايد الضغوط عليها لتحقيق عوائد أعلى على المدى القريب مقارنة بما كانت عليه وهي شركة خاصة. كما سيتعين على Anthropic الإفصاح علناً عن جميع بياناتها المالية، وتقديم تقارير ربع سنوية حول أرباحها، والتعامل مع استفسارات المحللين الماليين في "وول ستريت".

كما يبرز عامل التقلبات، حيث يصبح سعر سهم الشركة تحت المراقبة الدقيقة، ويتأثر بأي معلومة جديدة، مهما كانت صغيرة.

ومن المخاطر الأخرى التي أشارت إليها شركة Anthropic أن الطرح العام الأولي سيؤدي إلى مكاسب مالية كبيرة للموظفين القدامى، مما قد يقلل من حافزهم للبقاء في الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الشركة أن الاهتمام المتزايد بمجال الذكاء الاصطناعي قد فاقم المخاطر التي تهدد أمن الموظفين سواء على المستوى الجسدي أو فيما يتعلق ببياناتهم ومعلوماتهم وهي تطورات قد تؤثر سلباً على عمليات التوظيف والروح المعنوية داخل الشركة.

ما هي المخاطر التي قد يتحملها المستثمرون؟

يكمن الخطر الرئيسي لمشتري الاكتتابات العامة الأولية في احتمال أن تكون التوقعات بشأن إمكانات ربحية الذكاء الاصطناعي مبالغاً فيها. كما أنه من غير الواضح مدى إمكانية نمو شركات مثل أنثروبيك وأوبن إيه آي، المتوقع طرحها للاكتتاب العام بعد تحقيقها تقييمات استثنائية في السوق الخاصة، حيث تواجه الشركتان منافسة متزايدة من شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، بالإضافة إلى غوغل التابعة لشركة ألفابت، وميتا بلاتفورمز. ويمثل هذا تحولاً ملحوظاً عن الاكتتابات العامة الأولية الضخمة السابقة، مثل اكتتاب غوغل أو فايسبوك (ميتا)، اللتين كانتا اللاعبَين المهيمنَين في مجال تخصصهما عند طرحهما للاكتتاب العام.

كيف تخطط Anthropic لاستخدام أسهم ذات حقوق تصويت مميزة؟

تعتزم Anthropic منح أمودي والمؤسسين المشاركين الستة الآخرين أسهماً ذات حقوق تصويت مميزة، أي أسهماً تمنحهم قوة تصويتية إضافية، مما سيتيح لهذه المجموعة الاحتفاظ بالسيطرة التصويتية على الشركة. وقد أصبحت هيكلية الأسهم هذه شائعة في قطاع التكنولوجيا، وهي مصممة لضمان حصول المؤسسين على كلمة مسموعة بشكل أكبر فيما يتعلق بتوجهات شركتهم.

لماذا اختارت أنثروبيك هيكل "شركة ذات منفعة عامة"؟

في إطار التزامها بالأخلاقيات في مجال الذكاء الاصطناعي، اتخذت أنثروبيك هيكلاً قانونياً يُعرف بـ "شركة ذات منفعة عامة" (PBC). وهذا التصنيف وهو وضع معترف به قانوناً في أكثر من 30 ولاية أميركية يعني أن الشركة، رغم كونها كياناً هادفاً للربح، مُطالبة بالموازنة بين مصالح المساهمين وتحقيق أثر إيجابي على المجتمع.

ومن خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، ستنضم Anthropic إلى مجموعة محدودة من الشركات ذات المنفعة العامة التي سبق لها طرح أسهمها للجمهور، مثل شركة النظارات Warby Parker، وشركة الأحذية Allbirds Inc، وشركة الخدمات التعليمية Coursera.

ويرى خبراء في حوكمة الشركات أن هذا الوضع القانوني لن يؤثر على الأرجح في تسعير أسهم أنثروبيك عند طرحها للاكتتاب، نظراً لأن الشركة لا تزال تتمتع بهامش واسع للسعي نحو تحقيق الأرباح. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن جوانب أخرى تتعلق بالحوكمة قد يكون لها تأثير أكبر، فقد أنشأت أنثروبيك "صندوقاً للمنفعة العامة طويل الأجل"، وهو هيئة رقابية تهدف إلى ضمان التزام الشركة برسالتها ذات النفع العام.



ونظراً لاستقلالية هذا الصندوق عن المساهمين، فقد يتخذ أعضاء مجلس الإدارة قرارات لا تحظى بقبول المستثمرين. ويوضح جيسي فريد، الأستاذ بكلية هارفارد للقانون والمتخصص في حوكمة الشركات، أن هذا الأمر قد يدفع المساهمين إلى توقع سعر أقل (خصم) عند الاكتتاب في أسهم الشركة.

فجوة تمويلية هائلة

ويقول محلل أسواق المال ميشال صليبي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الطرح المرتقب لشركة Anthropic في بورصة ناسداك تحت رمز التداول (ANTH)، سوف يُمثل نقطة تحول مفصلية في تاريخ أسواق المال العالمية، ليس فقط لحجمه الضخم الذي يسعى لجمع 90.4 مليار دولار، بل لأنه يضع المستثمرين أمام معادلة استثمارية غير مسبوقة، ففي الوقت الذي حققت فيه Anthropic قفزة استثنائية في الإيرادات بلغت 17 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2026، تكشف نشرة الإصدار المقدمة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) عن وجود فجوة تمويلية هائلة لدى الشركة تتمثل في التزامات إنفاق رأسمالي تصل إلى 901 مليار دولار، منها 452 مليار دولار مستحقة قبل نهاية عام 2030، لافتاً إلى أن هذه الفجوة تثير تساؤلات بشأن قدرة Anthropic على الوفاء بالتزاماتها وتحويل نمو إيراداتها إلى أرباح مستدامة.

الفارق بين SpaceX و Anthropic

وبحسب صليبي فإن السعي إلى رفع تقييم Anthropic إلى نحو 1.4 تريليون دولار سيشكّل اختباراً حقيقياً لشهية المخاطرة في وول ستريت، خصوصاً بعد أن سجلت SpaceX رقماً قياسياً في يونيو الماضي بجمع 86.2 مليار دولار وتقييم بلغ 1.77 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الفارق الجوهري هنا هو أن SpaceX تمتلك شبكات بنية تحتية احتكارية يصعب استنساخها، بينما تواجه Anthropic حرب أسعار بدأت بالفعل في تقليص نمو إيراداتها بنحو 600 مليون دولار خلال الربع الأخير.

معضلة الحوكمة

ويرى صليبي أن التحدي الأكثر تعقيداً أمام المستثمرين يكمن في هيكل الحوكمة غير التقليدي لشركة Anthropic، فمن جهة يحتفظ الرئيس التنفيذي داريو أمودي والمؤسسون الستة الآخرون بنفوذ تصويتي كبير يمنحهم مجتمعين القدرة على التحكم في القرارات الاستراتيجية الرئيسية، ومن جهة أخرى، يفرض تصنيف الشركة كـ "شركة ذات منفعة عامة" (PBC)، إلى جانب وجود "صندوق المنفعة العامة طويل الأجل" قيوداً قانونية قد تُلزم مجلس الإدارة بتغليب اعتبارات السلامة الأخلاقية على تعظيم الأرباح الفصلية، مشيراً إلى أن هذا النموذج سيثير تساؤلات لدى المستثمرين بشأن مدى تأثيرهم الفعلي في القرارات الاستراتيجية، خصوصاً أن أسواق المال قد تفرض ما يُعرف بـ "خصم الحوكمة" على الشركات التي تحدّ من نفوذ المساهمين العاديين.

مفارقة لافتة

من جهته، يقول الكاتب الاقتصادي هشام كركي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن توقيت الإدراج المرتقب في نوفمبر 2026 ينطوي على مفارقة تقنية واستثمارية لافتة، فمن جهة تسعى Anthropic إلى دخول البورصة قبل منافستها التقليدية OpenAI، لتعزيز موقعها في سوق الذكاء الاصطناعي ومن جهة أخرى، فإن Anthropic تدخل سوقاً لم تعد فيه الأفضلية التكنولوجية حكراً على عدد محدود من اللاعبين، في ظل تصاعد المنافسة من النماذج مفتوحة المصدر ومنخفضة التكلفة، لا سيما التي تطورها شركات صينية، إلى جانب التقدم المتسارع لنماذج Google وMeta، وهو ما سيضع Anthropic حتماً أمام ضغوط متزايدة للحفاظ على حصتها السوقية.

اختبار إقناع السوق

ووفقاً لكركي، فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه Anthropic لا يقتصر على المنافسة السعرية، بل يمتد إلى الجوانب الأمنية والتنظيمية، في أعقاب سلسلة من الحوادث التقنية التي شهدتها الأشهر الأخيرة، والتي أظهرت سلوكيات غير متوقعة لبعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومحاولات اختراق واستغلال سيبراني، لافتاً إلى أن تحذيرات Anthropic الصريحة في وثائق الاكتتاب من "مخاطر وجودية وكارثية"، إضافة إلى تصريحات رئيس الشركة داريو أمودي الداعية إلى إبطاء وتيرة تطوير الأنظمة الفائقة، تضع Anthropic في مأزق استراتيجي، فكيف يمكن إقناع المساهمين بقدرة الشركة على تحقيق نمو سريع وتعظيم الأرباح، في الوقت الذي تدعو فيه إدارتها إلى وضع ضوابط على وتيرة التطور التقني؟

لحظة الحقيقة

ويرى كركي أن اكتتاب Anthropic يُمثل فرصة استثمارية كبيرة، لكنه يحمل أيضاً مخاطر مرتفعة وتكاليف ضخمة ومنافسة متسارعة، مشدداً على أن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد قرع جرس الإدراج، حين تنتقل الشركة من وعود النمو إلى ضرورة إثبات النتائج.