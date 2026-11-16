وتؤكد قراءة حديثة لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن الإمارات لم تكتف باحتواء تداعيات الأزمات الخارجية فحسب، بل نجحت في ترسيخ مرونتها وتحويل التحديات إلى فرص للنمو وجذب رؤوس الأموال.. فما هي الركائز التي تمنح الاقتصاد الإماراتي هذه الحصانة، وكيف تواصل الدولة استقطاب الاستثمارات النوعية في زمن الأزمات؟

ركائز المرونة.. الإنفاق الحكومي والتنويع الاقتصادي

ووفقاً لتقرير "موديز" حول الآفاق الاقتصادية الكلية العالمية، حافظت دولة الإمارات على مكانتها بين الاقتصادات الأكثر مرونة في منطقة الخليج، مدعومة بقوة الإنفاق الحكومي، وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، واستمرار تدفقات الاستثمارات التي تعزز نمو القطاعات غير النفطية وتوسع القاعدة الإنتاجية، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تباطؤاً وتستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير على آفاق النمو الإقليمي والدولي.

وأكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد عموماً من استمرار الإنفاق الحكومي والتوسع في الأنشطة غير النفطية، بما يوفر دعماً للنشاط الاقتصادي ويعزز قدرتها على التعامل مع بيئة خارجية أكثر صعوبة. ورغم أن التقرير لم يتضمن توقعات مستقلة لمعدل نمو الاقتصاد الإماراتي، فإنه أبرز مجموعة من العوامل الهيكلية التي تدعم اقتصادات المنطقة، وفي مقدمتها:

الاستثمارات

الإنفاق العام

برامج التنويع الاقتصادي

وتعكس هذه العوامل استمرار قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستفادة من تنوع أنشطته ومصادر نموه، إلى جانب دوره المتنامي مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمارات والأعمال والتجارة، مع توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها:

التكنولوجيا

الخدمات اللوجستية

الطاقة المتجددة

الصناعات المتقدمة

تدفقات الطاقة واستثمارات المستقبل تقود النمو

وفي السياق ذاته، توقعت "موديز" تعافي إنتاج النفط وصادراته في دول الخليج تدريجياً حتى عام 2027، بما يوفر دعماً إضافياً للنشاط الاقتصادي الإقليمي والتجارة خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن تطوير قدرات خطوط الأنابيب، وتوفير بدائل الشحن والتصدير، والاستفادة من البنية التحتية الإضافية والترتيبات الثنائية، من شأنه تعزيز مرونة تدفقات الطاقة والتجارة، والحد من تأثير الاضطرابات الإقليمية على الصادرات.

ولفتت الوكالة إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي نجحت حتى الآن في احتواء جانب من تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالصراعات، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وبرامج الدعم الحكومي واستراتيجيات التنويع الاقتصادي. كما أسهمت الخطط التنموية طويلة الأجل في مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم قطاعات حيوية، من بينها السياحة والخدمات والتكنولوجيا.

وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، توقعت "موديز" تباطؤ النمو إلى 2.6 بالمئة، قبل استقراره خلال عامي 2027 و2028، مؤكدة أن الاستثمارات ستظل أحد أبرز محركات النشاط الاقتصادي، خصوصاً في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة والدفاع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة لدولة الإمارات التي تواصل تعزيز جاذبيتها للاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية، وتوسيع حضورها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والصناعات المتطورة، توازياً مع توقعات الوكالة باستمرار الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة على استثمارات الذكاء الاصطناعي عند مستويات تقارب تريليون دولار خلال العام المقبل.

المرونة الهيكلية والبدائل الاستراتيجية تحصن الاقتصاد الإماراتي

في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي حسين القمزي: "يكمن سر صمود الاقتصاد الإماراتي، بقوته وتنوعه، في الاستثمار الاستباقي في المرونة الهيكلية قبل وقوع الأزمات، وليس مجرد رد الفعل الآني. فرغم الضغوط المباشرة التي فرضتها التوترات واضطراب الملاحة في مضيق هرمز على قطاعات الطيران والسياحة والتجارة في الربع الثاني من عام 2026، استطاع الاقتصاد امتصاص الصدمة وتحقيق نمو إيجابي في الناتج المحلي الحقيقي بفضل أربع ركائز أساسية:

تنوع القاعدة الإنتاجية غير النفطية: ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 79.2 بالمئة من الناتج المحلي ونمت بنسبة 1.8بالمئة في النصف الأول. هذا التنوع سمح لقطاعات حيوية بالعمل كمحرك بديل، حيث قفزت الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 14.8بالمئة، والمعلومات والاتصالات 7.3بالمئة، والصحة 6 بالمئة، والتشييد 5.1 بالمئة، مما عوض جزءاً كبيراً من تباطؤ القطاعات المرتبطة بالسفر.

البنية التحتية الاستراتيجية البديلة: وجود مشاريع كبرى نُفذت مسبقاً قلّل من الاعتماد على مسار ملاحي واحد، وأبرزها خط أنابيب "حبشان–الفجيرة" بطاقته البالغة 1.8 مليون برميل يومياً، والذي يمتد مباشرة إلى خليج عُمان متجاوزاً مضيق هرمز، مما ضمن استمرارية تدفق صادرات الطاقة.

الملاءة المالية ومتانة القطاع المصرفي: امتلاك احتياطيات دولية مريحة، وأصول سيادية ضخمة، وانخفاض الدين العام، منح الدولة مساحة مالية واسعة للتدخل دون ضغوط. كما أثبتت حزمة المصرف المركزي في مارس 2026 قدرتها على توفير السيولة والحفاظ على نمو الودائع والائتمان، بشهادة صندوق النقد الدولي.

شبكة الشراكات الاقتصادية الشاملة (CEPA): تعدد اتفاقيات التجارة الحرة وسّع خيارات الاستيراد والتصدير والوصول التفضيلي للأسواق، حيث بلغت التجارة غير النفطية مع دول هذه الاتفاقيات 304.3 مليارات درهم في النصف الأول من 2026.

وأكد القمزي أن دولة الإمارات تتعامل مع الأزمات بوصفها محفزاً لتسريع التحول اللوجستي والتجاري، وتحويل الحلول الطارئة إلى مكاسب مستدامة طويلة الأجل، وهو ما يتجلى في ثلاثة نماذج واضحة:

في أزمة مضيق هرمز (2026) تم تفعيل الممرات اللوجستية على الساحل الشرقي: بدلاً من الاكتفاء بانتظار هدوء التوترات، سارعت موانئ أبوظبي إلى إعادة توجيه الشحنات عبر ميناءي الفجيرة وخورفكان وربطها بشبكة نقل بري وسككي متكاملة (بإضافة 400 شاحنة و4 رحلات قطار يومية بالتعاون مع "الاتحاد للقطارات") لضمان سلاسل إمداد الغذاء والدواء. والأهم أن الأزمة سرّعت الاستثمارات المستقبلية، مثل اتفاقية "دي بي ورلد" لتطوير محطات جديدة في الفجيرة بطاقة تصل إلى 2.5 مليون حاوية، مما يرسخ مكانة الساحل الشرقي كمركز لوجستي عالمي دائم.

الريادة في إعادة الفتح الآمن / خلال جائحة كورونا (2020) /: كانت دبي من أوائل الوجهات العالمية التي أعادت فتح أبوابها للسياحة الدولية في يوليو 2020 وفق بروتوكولات صارمة، مما سمح لها باستقطاب 3.7 ملايين زائر دولي مبكراً وتأسيس زخم تعافٍ سريع تُوّج باستضافة "إكسبو 2020 دبي".

و في اضطرابات سلاسل الإمداد ما بعد الجائحة (2022) / هندسة التحالفات التجارية: استغلت الإمارات تباطؤ التجارة العالمية لإطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بدءاً بالاتفاقية التاريخية مع الهند، والتي رفعت التجارة الثنائية غير النفطية إلى 50.5 مليار دولار في عامها الأول، وفتحت مسارات توريد وتصدير بديلة بفضل الإعفاءات الجمركية.

وخلص الخبير الاقتصادي القمزي إلى أن "الاقتصاد الإماراتي مثله مثل غيره يتأثر بالصدمات الخارجية، لكن قوته تكمن في مرونة البدائل فهو يمتلك البنية التحتية، والسيولة، و الأهم من ذلك يمتلك القرار السريع".

صلابة الاقتصاد واستشراف المستقبل يعززان ثقة المؤسسات الدولية

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن مرونة الاقتصاد الإماراتي، وتحسن قدراته التشغيلية والإنتاجية، ساعدت على تنوعه واجتياز التحديات الجيوسياسية، وهو ما انعكس في شهادة وكالة (موديز ) حول الوضع الاقتصادي في الإمارات وتحسنه بشكل مستمر، استناداً إلى صمودها أمام التحديات التي تسود المنطقة بأكملها".

وأوضح بدرة أن التحديات الجيوسياسية والتداعيات في مضيق هرمز أدت إلى تراجع معدلات النمو في كثير من الدول العربية، إلا أن دولة الإمارات نجحت بفضل قوة تنوعها الاقتصادي في تجاوز هذه الظروف، وهو ما أسهم في نيل شهادة ثقة من مؤسسة (موديز)،

وأشار إلى أن المرونة الكبيرة والتنوع الواسع في الاقتصاد الإماراتي أديا إلى زيادة صناعة الفرص الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، والتجارة البينية، والتبادل التجاري، معتبراً أن ذلك ليس غريباً عن دولة الإمارات.

ورداً على سؤال حول "كلمة السر" وراء هذا الأداء، شدد بدرة على أن الوضع الاقتصادي الإماراتي يعبر عن قوة وصلابة تراكمت على مدى عشرات السنين، مؤكداً أن دولة الإمارات استشرفت المستقبل وكانت قادرة على إدارة العديد من ملفاتها الاستثمارية والاقتصادية في إطار من التنوع.

وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور بدرة: "إن العالم يشهد بدخول دولة الإمارات في استثمارات خارجية متعددة، تشمل قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا، والموانئ، والصناعة، وهذا التوجه يرسخ فكرة المرونة الاقتصادية، وهو ما شجع الكثير من المستثمرين على التوجه إلى الإمارات وتأسيس شركاتهم فيها، الأمر الذي مكن الدولة من تحقيق مراكز متقدمة في هذا المجال".