وقدمت الوكالة تفاصيل أكثر عن الكميات المتبقية التي ستأتي من عملية سحب غير مسبوقة للنفط من احتياطيات الطوارئ لدولها الأعضاء، والتي تم التعهد بها في مارس. وقالت إن 71 مليون برميل ستكون متاحة بحلول نهاية فبراير، بما يشمل 15 مليون برميل من الديزل، لتخفيف شح المعروض في السوق.

وذكرت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري عن النفط أن إمدادات النفط ستبلغ في المتوسط ​​105 ملايين برميل يوميا خلال الربع الرابع، وهو ما يزيد بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا عن الطلب المتوقع. وتوقعت الوكالة في وقت سابق تسجيل عجز في الإمدادات خلال الربع الرابع.

وأضافت الوكالة "تظهر سوق النفط مؤشرات أولية على العودة للتوازن، إذ تجاوزت إمدادات النفط للأسواق العالمية الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع حرب إيران".

ويصدر هذا التقرير بعد مؤشرات عديدة على تعافي صادرات منتجي النفط في الخليج، والتي تعطلت منذ بدء الحرب في 28 فبراير، وذلك باستخدام حلول بديلة مثل ما يعرف بالعبور السري عبر مضيق هرمز، والذي تعطل فيه ناقلات النفط إشارات التتبع لتجنب الهجمات.

وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأربعاء الماضي، أن تحالف أوبك+، الذي يضمها مع حلفاء آخرين مثل روسيا، ضخ 41.23 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أكتوبر، بزيادة قدرها 2.04 مليون برميل يوميا عن سبتمبر، أي ما يعادل 97 بالمئة من حجم الإنتاج قبل بدء الحرب.

مؤشرات أخرى على فائض

توقع محللون آخرون أيضا عودة الفائض في المعروض رغم عدم التوصل إلى تسوية للحرب واستمرار الهجمات على ناقلات نفط في الخليج. وتوقع جيه.بي مورغان الأسبوع الماضي فائضا عالميا قدره 1.4 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية الجمعة إلى ارتفاع المعروض من خارج أوبك+، إلى جانب زيادة إنتاج التحالف.

وتوقعت الوكالة ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين وجويانا بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا هذا العام.

وأضافت أن من المتوقع زيادة المعروض العالمي في 2027 بمقدار 6.6 مليون برميل يوميا ليصل إلى 108.1 مليون برميل يوميا، بما في ذلك زيادة قدرها 5.3 مليون برميل يوميا في إنتاج دول الخليج.

وتتوقع الوكالة أن يزيد العرض عن الطلب بنحو 3.8 مليون برميل يوميا في عام 2027، مقارنة بفائض قدره 3.94 مليون برميل يوميا في تقرير الشهر الماضي.