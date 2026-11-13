وبحسب أحد هؤلاء المصادر، تخلّى هوانغ عن أسلوبه المعتاد في السيطرة على مجريات الأمور، وبدأ يستخدم عبارات تعكس عدم اكتراثه بما يحدث، مثل "لا يهم" و"لا أبالي".

وعلى مدى عقود، اشتهر هوانغ باهتمامه الشديد بأدق التفاصيل، منذ تصميم هندسة الرقائق وحتى حزم الرواتب والمكافآت الممنوحة لأصغر الموظفين في الشركة، التي نجح في تحويلها إلى عملاق عالمي تتجاوز قيمته السوقية تريليونات الدولارات.

لكن الأشخاص الموجودين في الاجتماع الأخير رأوا أن الرجل الذي اعتاد إدارة كل التفاصيل قد استسلم في نهاية المطاف.

وبحسب أشخاص تحدثوا معه خلال الأيام الأخيرة، اتخذ هوانغ منحى شديد الندم، ووجه انتقادات قاسية إلى نفسه، مستخدماً عبارة مهينة لوصف تصرفاته، وفقا لوكالة بلومبرغ نيوز.

وكان هذا التحول سريعاً وصادماً بالنسبة إلى ملياردير وأحد أبرز قادة صناعة التكنولوجيا في العالم، بعدما كان قبل أسبوعين فقط أحد أبرز وجوه ثورة الذكاء الاصطناعي عالمياً.

فبفضل حضوره القوي وصراحته وطاقته اللافتة، نجح هوانغ في كسب إعجاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتأثير في النقاشات المتعلقة بالسياسات التكنولوجية العالمية، كما استقطب حشوداً كبيرة خلال جولاته الدولية التي جعلت منه أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا.

ومن الصعب تصور طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية من دون هوانغ وشركته والرقائق التي تنتجها، كما يصعب التنبؤ بالشكل الذي ستتخذه هذه الصناعة بعد رحيله.

وفي رسالة وجهها إلى الموظفين عقب استقالة هوانغ، قال هارفي جونز، رئيس مجلس إدارة إنفيديا: "إن مساهمات جنسن في إنفيديا عميقة للغاية، وإن الشركة واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيراً في العالم".

علاقة مثيرة للجدل.. من النفي إلى الاعتراف

عندما ظهرت التقارير في أواخر أكتوبر الماضي بشأن علاقات وثيقة جمعت هوانغ بسيدة تُدعى أليس هوانغ، تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بجهاز استخبارات صيني، بدا في البداية أن رئيس إنفيديا سيتمكن من تجاوز الأزمة.

فمجلس الإدارة، الذي يضم مستثمرين وشركاء أعمال وأصدقاء قدامى لهوانغ، لم يكن متحمساً للتحرك بناءً على التقارير الإعلامية، أو حتى إصدار تعليق علني بشأنها.

كما تعاملت معظم التغطيات الصحفية بحذر مع طبيعة العلاقة التي جمعت الرئيس التنفيذي بأليس هوانغ، التي ارتبط اسمها بشبهات التجسس لصالح الصين.

وكان هوانغ ينفي أمام أصدقائه وزملائه عدم إخلاصه لزوجته، كما سبق أن نفى هذه الاتهامات خلال استفسارات داخلية منذ أواخر عام 2025.

وفي إحدى آخر مقابلاته بصفته رئيساً تنفيذياً لإنفيديا، قال هوانغ لـ"بلومبرغ" إن علاقته بأليس هوانغ كانت طبيعية، ولا تختلف عن علاقاته المعتادة مع العملاء والمسؤولين التنفيذيين الصينيين، مضيفاً أن الأمر "كان طبيعياً تماماً ولا ينطوي على شيء غير معتاد".

لكن نقطة التحول جاءت الجمعة 6 نوفمبر، عندما نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً نقلت فيه عن مسؤولين أميركيين أن العلاقة بين الطرفين كانت عاطفية.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، توجه تيم تيتر، المستشار القانوني العام لإنفيديا، إلى منزل هوانغ لمواجهته بشأن هذه المعلومات، ليقر الأخير بوجود علاقة خارج إطار الزواج.

وعلى الرغم من أن معظم أعضاء مجلس الإدارة ظلوا مترددين في اتخاذ موقف علني، فإن تيتر، الذي يشغل أيضاً منصب أمين سر المجلس، أبلغهم بضرورة التحرك.

وأعلن المجلس فتح تحقيق في الاتهامات، وكلف مكتب المحاماة البارز "واكتيل ليبتون روزن آند كاتز" بقيادة التحقيق.

وفي الأحد التالي، أرسل هوانغ رسالة إلكترونية إلى جميع موظفي الشركة، أقر فيها بعدم إخلاصه لزوجته، وقدم اعتذاراً لعائلته، وتعهد بالتعاون الكامل مع تحقيق مجلس الإدارة.

الفضيحة بدأت تؤثر في إدارة الشركة

مع اتساع نطاق الأزمة، ظهرت مؤشرات على أنها بدأت تصرف انتباه هوانغ عن مسؤولياته التنفيذية الواسعة داخل إنفيديا.

فبموجب الهيكل الإداري غير التقليدي الذي اعتمده للشركة، كان نحو 60 مسؤولاً تنفيذياً يرفعون تقاريرهم إليه مباشرة، وهو عدد استثنائي مقارنة بالهياكل الإدارية المعتادة في الشركات الكبرى.

وكان هوانغ يطلب من موظفي الشركة إرسال رسائل إلكترونية تتضمن أهم خمس أولويات يعملون عليها، ويستخدم هذه المعلومات للتأكد من أن الجميع يركزون على الملفات التي يعتبرها الأكثر أهمية.

وفي الظروف المعتادة، كان يحرص على الرد على هذه الرسائل فوراً، حتى في ساعات الليل المتأخرة أو خلال أوقات العطلات. لكن خلال الأيام الأخيرة، بدأت فترات الانتظار للحصول على ردوده تطول بصورة ملحوظة.

وزادت الأزمة تعقيداً الأربعاء، عندما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً أفاد بأن هوانغ كانت تربطه أيضاً علاقة خارج إطار الزواج مع كيمبرلي باول، نائبة الرئيس المسؤولة عن قطاع الرعاية الصحية في إنفيديا.

وهذه المرة، تحرك مجلس الإدارة بسرعة أكبر؛ إذ عقد أعضاؤه اجتماعاً عن بُعد مساء الأربعاء، واستمر حتى ساعات متأخرة من الليل.

وفي نهاية الاجتماع، وبحسب أشخاص مطلعين على ما جرى، لم يُترك لهوانغ خيار سوى الاستقالة، ليغادر الشركة التي شارك في تأسيسها من دون أي منصب رسمي فيها.

ولم تؤكد إنفيديا أو هوانغ علناً التفاصيل المتعلقة بالعلاقة الثانية، فيما استند تقرير "نيويورك تايمز" إلى مصادر مطلعة على الأمر.

المديرة المالية تتولى القيادة مؤقتاً

في صباح اليوم التالي، أعلن مجلس الإدارة تعيين المديرة المالية للشركة كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، إلى حين اختيار خليفة دائم لهوانغ.

وسارعت كريس إلى طمأنة الموظفين الذين هزتهم التطورات الأخيرة، مؤكدة إيمانها بمستقبل الشركة وبقدرات العاملين فيها.

وقالت في رسالة إلكترونية اطلعت عليها "بلومبرغ": "أؤمن بشدة بهذه الشركة وبمستقبلها، وقبل كل شيء أؤمن بكل واحد منكم، وبعملائنا وشركائنا، وبالدور الحيوي الذي نؤديه يومياً في الاقتصاد العالمي".

وأضافت أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يدركان أن الشركة تمر بمرحلة بالغة الصعوبة، معربة عن امتنانها لما أظهره الموظفون من تماسك واحترافية والتزام.

وتعهدت كريس بعقد اجتماع عام يضم جميع موظفي الشركة في 18 نوفمبر، أي قبل يوم واحد من إعلان إنفيديا نتائجها المالية، التي يتوقع محللو وول ستريت أن تكشف عن اقتراب مبيعاتها الفصلية من الضعف مقارنة بالفترة المقابلة.

ويواجه مجلس الإدارة الآن تحدياً صعباً يتمثل في العثور على خليفة لهوانغ، الذي جمع بين أدوار متعددة داخل الشركة، من خبير تقني إلى قائد تنفيذي ومسوق بارع وفاعل مؤثر في السياسات الحكومية، فضلاً عن كونه الوجه الأشهر لإنفيديا.

ومن بين الأسماء التي قد تدخل قائمة المرشحين لخلافته، بحسب مصادر مطلعة، الرئيسة التنفيذية لشركة إيه إم دي (AMD) ليزا سو، والرئيس التنفيذي لشركة آرم (Arm) رينيه هاس.

وتزداد صعوبة المهمة بسبب عدم إعداد إنفيديا خطة تقليدية واضحة لتعاقب الرؤساء التنفيذيين، رغم أن الشركة بنت على مدى عقود نموذجاً إدارياً يعتمد بدرجة كبيرة على شخصية هوانغ ودوره المباشر في مختلف تفاصيل أعمالها.

ومن المرجح أن تبدأ إنفيديا مرحلة جديدة تبدو فيها أقرب إلى الشركات التقليدية، من حيث الإدارة وتوزيع المسؤوليات واتخاذ القرارات.

هوانغ أمام الكونغرس.. وأسئلة بشأن أسرار الرقائق

أما هوانغ نفسه، فلن يكون من السهل عليه الابتعاد عن الأضواء، حتى لو أراد ذلك.

فمن المتوقع أن يواجه خلال الأسابيع المقبلة أسئلة أمام الكونغرس الأميركي بشأن علاقته بأليس هوانغ، وما إذا كانت هذه العلاقة قد أتاحت لأي جهة أجنبية فرصة الوصول إلى معلومات حساسة أو أسرار تتعلق بأحدث تقنيات إنفيديا.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تؤديه الشركة في تطوير الرقائق المتقدمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت إحدى أبرز أدوات المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي الأيام الأخيرة، قال أشخاص تحدثوا مع هوانغ إنه بات يؤكد عدم اكتراثه بما قد يحدث له شخصياً بعد هذه التطورات.

وأوضح أن أكبر ما يشغله حالياً هو زوجته، إلى جانب عدم رغبته في "تدمير حياة" النساء اللواتي ارتبطت أسماؤهن به عاطفياً في المخيلة العامة.

وهكذا، تنتهي مرحلة استمرت عقوداً قاد خلالها هوانغ إنفيديا من شركة متخصصة في رقائق الرسوميات إلى أحد أهم أعمدة صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية، وسط تساؤلات بشأن مستقبل الشركة وقدرتها على الحفاظ على زخمها بعد رحيل مؤسسها.