ومن المرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الروسي نمواً بنسبة 0.9% خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل نمو بلغ 1.3% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

ويتوافق هذا التباطؤ مع تحذيرات سابقة من البنك المركزي الروسي بشأن تأثير هجمات المسيرات الأوكرانية على الطاقة الإنتاجية في العديد من القطاعات الصناعية.

وتفرض الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس، ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد الروسي، رغم تأكيد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة استمرار الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي.

وتتزايد الهجمات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط ومراكز الخدمات اللوجستية ومراكز البيانات، وتصل إلى مناطق أعمق داخل الأراضي الروسية، ما يؤدي إلى نقص الوقود وتفاقم الضغوط التضخمية، ويحد من قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، رفعت الحكومة الروسية الإنفاق العسكري بصورة حادة مجدداً خلال العام الجاري، لتتراجع بذلك عن خططها الأولية لتخفيضه، في ظل اتساع عجز الموازنة.