وتقدّر "فوربس" ثروة هوانغ بنحو 143.2 مليار دولار عند الرابعة عصراً بتوقيت نيويورك يوم الخميس، وهو رقم لا يزال ضخماً لكنه أقل بكثير من ذروته قبل أسابيع.

من 203 مليارات إلى 143 ملياراً

قدّرت "فوربس" ثروة هوانغ بـ203.2 مليار دولار صباح الجمعة 3 أكتوبر، ما جعله سابع أغنى شخص في العالم، بحسب موقع "نيوزبايتس". وكانت القيمة السوقية لـ"إنفيديا" قد بلغت ذروتها عند 5.88 تريليون دولار في مطلع أكتوبر، وفقاً لـ"TechCrunch".

وبمقارنة الرقمين المنشورين لدى "فوربس"، تكون الثروة قد تراجعت بنحو 60 مليار دولار، أي قرابة 30 بالمئة، وهو حساب تقريبي يستند إلى الأرقام المتوفرة على موقع فوربس.

الخسارة بدأت قبل الفضيحة

لم يكن تراجع الثروة كله بسبب الفضيحة. ففي 5 نوفمبر، هبطت ثروة هوانغ 15 مليار دولار في يوم واحد إلى 150.9 مليار دولار، وفق مؤشر "بلومبرغ"، فتراجع من المركز التاسع إلى الثالث عشر بين أغنى أغنياء العالم.

وجاء ذلك بعد موجة بيع واسعة في أسهم الذكاء الاصطناعي أعقبت فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي. ولم يكن هوانغ وحده المتضرر، إذ شكّل هو وإيلون ماسك ولاري إليسون نحو 57 بالمئة من الخسارة التي لحقت بأغنى 500 شخص في ذلك اليوم، وبلغت 185 مليار دولار، وفقاً لتقرير لوكالة بلومبرغ نيوز.

أسبوع الفضيحة

بعد ذلك تسارعت الأحداث. أطلق مجلس إدارة "إنفيديا" الأحد تحقيقاً مستقلاً في تقارير تفيد بأن هوانغ كان هدفاً لجهود استخباراتية أجنبية، وأرسل هو رسالة إلى الموظفين يعتذر فيها عن علاقة خارج الزواج.

وكان هوانغ قد أقرّ بالعلاقة مع أليس هوانغ، المشتبه بصلتها بالحكومة الصينية، فيما تحدثت تقارير عن علاقة ثانية مع مسؤولة تنفيذية في الشركة، وفق "فوربس". ولم يصدر عن "إنفيديا" ولا عن هوانغ تعليق على هذه التقارير الأخيرة، ولم تثبت الاتهامات المتصلة بالتجسس حتى الآن.

وخسر سهم "إنفيديا" نحو 10 بالمئة من قيمته في جلستي الإثنين والثلاثاء بعد الكشف عن العلاقة. وبحلول 10 نوفمبر تراجعت ثروة هوانغ إلى 148 مليار دولار وفق "مؤشر بلومبرغ للأثرياء"، بانخفاض 4.2 بالمئة في تحديث واحد.

يوم الاستقالة: هبوط حاد ثم ارتداد جزئي

هوت ثروة هوانغ 10 بالمئة مع افتتاح السوق الخميس، من 151 مليار دولار إلى 135 ملياراً خلال دقائق، قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها، وفق "فوربس".

وسار السهم في الاتجاه نفسه، إذ تراجع في بعض لحظات الجلسة 14.35 بالمئة قبل أن يغلق منخفضاً 4.34 بالمئة، ما محا نحو 182 مليار دولار من القيمة السوقية، بحسب "سي إن إن". وأغلق السهم عند 166.19 دولار.

كم خسرت "إنفيديا" من قيمتها؟

تتفاوت التقديرات بحسب نقطة الأساس. فبحسب "سي إن إن"، هبط السهم 30.5 بالمئة عن مستواه القياسي المسجّل في 6 أكتوبر، أي خسارة نحو 1.76 تريليون دولار.

أما "سي إن بي سي" فتحدثت عن خسارة بقيمة تريليوني دولار منذ ذروة أكتوبر.

وعلى المدى الأقصر، تراجع السهم بما يصل إلى 19 بالمئة منذ الجمعة الماضية، بخسارة تتجاوز 855 مليار دولار من القيمة السوقية، بحسب "TechCrunch".

لماذا تتأثر ثروته بهذا الشكل؟

ثروة هوانغ شبه مرتبطة بسهم شركته. فهو يملك نحو 3.5 بالمئة من "إنفيديا"، ووفق الإفصاحات المالية تعود هذه الحصة إلى هوانغ وزوجته لوري بشكل مشترك، بحسب "فوربس".

وتشغل لوري منصب رئيسة مؤسسة العائلة التي تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار، وهي كذلك أمينة مشاركة على الصناديق الائتمانية التي تضم معظم أسهم العائلة في الشركة، وفق "فورتشن".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت في ديسمبر 2024 عن صندوق ائتماني غير قابل للإلغاء أنشأه الزوجان عام 2012 بأسهم قيمتها 7 ملايين دولار، ارتفعت قيمته لاحقاً إلى أكثر من 3 مليارات دولار، بحسب موقع "بينزينغا". وبذلك لا تقتصر ثروته على أسهم يملكها بصفة شخصية، بل تمتد إلى هياكل عائلية معقدة.

كيف صنعت "إنفيديا" هذه الثروة؟

كانت حصة هوانغ تبلغ نحو 3 مليارات دولار قبل خمس سنوات، ثم قفزت إلى نحو 90 مليار دولار في 2024 مع طفرة الذكاء الاصطناعي، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز".

وارتفع سهم الشركة من نحو 15 دولاراً قبل إطلاق "تشات جي بي تي" إلى مستوى قياسي بلغ 243 دولاراً الشهر الماضي. وتجعل هذه الصلة المباشرة بين السهم والثروة أي اهتزاز في ثقة المستثمرين ينعكس فوراً على حساب مؤسس الشركة.

هل يتواصل النزيف؟

تتباين قراءات المحللين. قدّر دان آيفز، المحلل في "ويدبوش"، قيمة السهم بنحو 225 دولاراً في حال مغادرة هوانغ، مقابل 300 دولار لو بقي في منصبه، بحسب "سي بي إس نيوز".

وقال عدد من المحللين لـ"سي إن بي سي" قبل الاستقالة إنها قد تدفع السهم إلى الهبوط 20 بالمئة. في المقابل، ترى محللة أخرى أن العملاء يشترون منظومة "إنفيديا" من الحوسبة والبرمجيات والشبكات، وأن هذه المزايا لن تختفي برحيل رئيسها التنفيذي.

وتنتظر السوق محطات حاسمة. ستعلن "إنفيديا" نتائجها الثلاثاء المقبل دون أن يكون لها رئيس تنفيذي دائم، بحسب "ياهو فاينانس". ويتوقع دان آيفز أن تبقى كوليت كريس في منصبها المؤقت نحو عام. كما استُدعي هوانغ للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس.

ملف قد يمس الحصة نفسها

تشير "فوربس" إلى أن كاليفورنيا ولاية تعتمد قاعدة "الملكية المجتمعية"، التي تقسم الأصول المشتركة للزوجين مناصفة عند الطلاق.

وتحدث الموقع عن تكهنات بشأن انفصال محتمل قد تحصل فيه زوجته على عشرات المليارات، لكنه أقرّ بأن الرقم الدقيق غير معروف. ولم يُعلن عن أي إجراء قانوني في هذا الشأن، وتبقى هذه التكهنات في إطار التخمينات.