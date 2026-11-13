تراجع إنفيديا.. وفرصة ذهبية للمنافسين

أفاد تقرير لشبكة CNBC الأميركية بأن أزمة القيادة التي تعصف بشركة إنفيديا خلقت نافذة من الفرص أمام أكبر منافسيها وشركائها في الوقت ذاته، إذ يرى المستثمرون أن رحيل جنسن هوانغ عن منصبه قد يُضعف قبضة عملاق شرائح الذكاء الاصطناعي على صناعة سيطر عليها طويلًا.

فمن شركة AMD إلى Broadcom وحتى الشريك التايواني TSMC، تبرز شركات صناعة الرقائق كأطراف قد تستفيد من هذا الاضطراب، مع توقعات بإعادة توزيع الطاقة الإنتاجية وتقلص الفارق التكنولوجي الذي تتقدم به إنفيديا على منافسيها.

وقال مارك فرانكلين، رئيس حلول الأصول المتعددة لآسيا في "مانولايف" لإدارة الاستثمارات، لشبكة سي إن بي سي الأميركية: "ما ترونه في الأسواق الآن هو تحوّل نسبي نحو شركات أخرى متخصصة في تصميم الرقائق المتقدمة، على افتراض أن هذا سيمكّن تلك الشركات من اللحاق بالركب فعليًا".

هوانغ يترك فراغًا… والسوق تتحرك

يأتي هذا التحول في وقت تكافح فيه إنفيديا تداعيات استقالة هوانغ، عقب الكشف عن علاقات متعددة خارج إطار الزواج، من بينها علاقة بامرأة يعتقد المجتمع الاستخباراتي الأميركي أنها جاسوسة صينية.

وأشار فرانك لين إلى أن رحيل هوانغ قد يمنح المنافسين فرصة لردم الفجوة بينما تتعامل إنفيديا مع حالة عدم اليقين في قيادتها، مضيفًا أن هذا التحوّل يساعد بالفعل في دفع الزخم الإيجابي لأسهم شركات أشباه الموصلات الأخرى.

من جهته، قال فارزين عزام، العضو المنتدب لتداول الأسهم في "ميزوهو أميركا": إن هذا التحول كان واضحًا على طاولات التداول، حيث يتجه المستثمرون نحو شركات صناعة الرقائق الأقل تأثرًا باضطرابات إدارة إنفيديا.

وأوضح عزام في تصريح لشبكة CNBC: "أسماء مثل TSMC وBroadcom وAdvanced Micro ستكون من الرابحين، لأنها لا تحمل عبء اضطراب إداري كهذا".

أرقام تكشف حجم التحول

هوت أسهم إنفيديا بنسبة 11 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، بينما حققت منافستاها AMD وBroadcom مكاسب بلغت 30 بالمئة و24 بالمئة على التوالي. كما ارتفعت أسهم TSMC، التي تصنع المعالجات الأكثر تقدمًا لإنفيديا، بنسبة 11 بالمئة خلال الفترة نفسها، إذ تستفيد بصرف النظر عن هوية الشركة الرابحة أو الخاسرة في سباق تصميم الرقائق.

وامتد التحول بعيدًا عن إنفيديا إلى قطاعات أقل مضاربة في صناعة أشباه الموصلات، بما في ذلك شركات الرقائق التناظرية مثل تكساس إنسترومنتس وAnalog Devices وإنفينيون، مع تبني المستثمرين موقفًا أكثر تحفظًا. وقد ارتفعت تكساس إنسترومنتس نحو 13 بالمئة هذا الأسبوع، بينما صعدت Analog Devices و"إنفينيون" الألمانية بنسبة 12 بالمئة و14 بالمئة على التوالي.

شرخ في هيمنة إنفيديا

بحسب ديلان باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة أبحاث أشباه الموصلات "سيمي أناليسيس"، فإن رحيل هوانغ قد يعيد تشكيل المنافسة في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بأكملها.

وقال باتيل إن هوانغ كان قد بنى بنفسه علاقات مع المصنّعين وموردي المكونات، ما ساعد إنفيديا على تأمين طاقة إنتاجية نادرة قبل منافسيها. لكن هذه الميزة قد تتراجع الآن مع سعي شركات مثل جوجل وأمازون إلى توسيع إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي.

وأشار باتيل إلى أن عمالقة الحوسبة السحابية كانوا يكسبون أرضًا بالفعل في تأمين الطاقة الإنتاجية مقارنة بإنفيديا، وقد يسرّعون جهودهم في غياب نفوذ هوانغ على الموردين.

وأضاف: "إذا لم تتمكن إنفيديا من حشد سلسلة التوريد، فستكون التكنولوجيا هي الميزة التنافسية الوحيدة. ومع غياب جنسن، هل يمكنها الحفاظ على تفوقها التكنولوجي؟ بالنظر إلى أنها متقدمة على أكبر منافسيها بعام واحد فقط، فإن الفارق ليس هائلًا".

التحدي الأكبر: الشرائح المخصصة

يزداد التحدي حدة مع تزايد تطوير عمالقة الحوسبة السحابية لشرائح ذكاء اصطناعي خاصة بهم لتقليل اعتمادهم على إنفيديا، بينما تتسابق AMD وغيرها من شركات أشباه الموصلات للاستحواذ على حصة أكبر من السوق.

ومع ذلك، لا يعني هذا الاضطراب بالضرورة نهاية طفرة الاستثمار الواسعة في الذكاء الاصطناعي.

فقد أشار فرانكلين إلى أن كبرى شركات التكنولوجيا تتوقع زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في 2027، مع احتمالية مزيد من الزيادة في 2028، ما يشير إلى أن دورة الاستثمار لا تزال متماسكة من حيث البنية الأساسية، حتى مع إعادة المستثمرين تقييم الشركات التي قد تستفيد.

يرى فرانكلين أن السؤال الأكبر هو ما إذا كانت المنافسة المتزايدة وانتشار التقنيات مفتوحة المصدر ستؤدي في النهاية إلى تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى سلعة، بما يضغط على أسعار الرقائق وعوائد الاستثمار.

وبالنسبة لإنفيديا، قد تعتمد التوقعات الفورية على قدرة فريق القيادة الجديد على طمأنة المستثمرين أكثر من اعتمادها على نتائج أعمالها.

ماذا ينتظر إنفيديا في 17 نوفمبر؟

قال عزام إن السهم يبدو رخيصًا نسبيًا مقارنة بآفاق نمو أرباحه، لكنه حذّر من أن التحقيقات الجارية وعدم اليقين الإداري قد يحدّان من أي تعافٍ مستدام.

ويتوقع أن تظل نتائج إنفيديا المقرر الإعلان عنها في 17 نوفمبر قوية، مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على خطط الإدارة للتعامل مع الأزمة.

وقد تكون النتيجة إعادة ترتيب الرابحين داخل صناعة أشباه الموصلات، حيث أشار فرانكلين إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر ارتياحًا للبقاء في السوق مع تدوير وتنويع محافظهم، بدلًا من الانسحاب كليًا.

أخيرا.. وبينما تسعى "إنفيديا" لاحتواء ارتدادات أزمتها القيادية، تعيد الأسواق ترتيب أوراقها سريعاً باتجاه المنافسين والشركاء على حد سواء؛ ليبقى السؤال مفتوحاً: هل يطوي رحيل هوانغ صفحة هيمنة "إنفيديا"، أم يفتح فصلاً جديداً في سباق أشباه الموصلات العالمي؟